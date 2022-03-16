Антон Алиханов: Рабочие места мы удержим, безработицу приструним

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- ...Антон Андреевич, вы участвовали в таком необычном совещании, очень приближенном к регионам. И вам самому пришлось там выступать. Что оно дало вам лично и Калининграду, вашей области?

- Прежде всего, конечно, появилось более чёткое понимание того, что региональные бюджеты получат помощь Федерального центра, правительства.

А это уже создает надёжную основу для того, чтобы смело принимать решения по региональным мерам поддержки социально незащищенных слоев населения, наших компаний малого бизнеса, системообразующих предприятий. Это, наверное, главное.

Ну и, в принципе, всегда на Госсовете можно высказывать какие-то свои предложения, чем я сегодня тоже воспользовался как глава комиссии по поддержке малого и среднего бизнеса.

- Все делают ставку именно на малый и средний бизнес, что вот сейчас именно эти компании должны спасти нашу промышленность. Это удастся? У вас же там тоже есть предприятия, где запасы импортных запчастей, комплектующих - на два три месяца.

- Мы - в числе лидеров по развитию малого и среднего бизнеса в стране. Но это не значит, что как-то бросаем или перестаем обращать внимание на наши системообразующие крупные компании. И, конечно, сами продолжаем и им помогать тоже, и федеральное правительство много мер уже приняло и анонсировало, которые, в том числе, сегодня начинают работать. Одно другого не исключает.

Но, несомненно, вот эта программа по ускоренному импортозамещению, по новым каким-то товарам, которые нам нужно будет производить, - я думаю, что это тоже даст дополнительные возможности, в основном, конечно, как раз для малых, средних компаний. Может быть, даже на экспорт в будущем они вполне смогут претендовать.

- А вы не будете свои предприятия автомобильные, которые были нацелены на Запад, вернее, на западные технологии, останавливать, а рабочих - увольнять?

- Нет, они работают. Таких планов нет. Они могут, конечно, испытывать определенные сложности. Но пока ни о каких остановках производства мы не говорим.

- А где возьмете комплектующие?

- Секрет. Завтра будут все новости.

- А скажите мне. Я завтра тогда этот материал и опубликую.

- Нет, Александр, я не могу. Как подпишем соглашение, так и расскажем.

- Я думаю, что это Юго-Восточная Азия и Китай. Правильно?

- Конечно. Мы работаем как раз с этими географическими направлениями.

- Ясно. То есть, у Алиханова не будет безработицы?

- Безработица, несомненно, будет. Но у нас есть меры, которые мы предпринимаем для того, чтобы эти негативные моменты минимизировать.

Я не могу сказать, что этот период мы без проблем пройдем. Конечно, проблемы и вызовы будут. Но на то мы и работаем, чтобы реагировать на них и быстро преодолевать, как президент сегодня сказал.

- Не могу не задать и такой вопрос... Президент говорил и о том, что у нас, наверное, есть так называемая «пятая колонна». Вы все же ближе всех к западу. У вас как там - с «национал-предателями», о которых сегодня тоже шла речь?

- Александр, я бы, честно говоря, не хотел бы как-то нас тут на общем фоне выделять. Думаю, что мы - со страной. И в Калининградской области уровень патриотизма, наоборот, по всем социологическим исследованиям, выше в последние годы...

Регион же у нас особый - я имею ввиду и тех, кто служит на Балтфлоте, и отставников, да и гражданских людей. Мы все здесь любим свою страну и работаем на ее благо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Арас Агаларов: На деньги из отнятой у нас «кубышки», можно было построить магистрали длиной в Экватор

Известный российский миллиардер, президент компании «КРОКУС» рассказал, что надо было делать вместо складывания денег в резервы. И что делать теперь (подробнее)

Инфляция в России взлетела до 12,5%: Какие товары за неделю подорожали сильнее всего

Подешевел только бензин и отдых в российских отелях, да и то на копейки (подробнее)