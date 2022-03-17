Место «Макдональдса» в России хочет занять поиздевавшийся над его логотипом «Дядя Ваня»

Роспатент принял заявку на регистрацию «оригинального» товарного знака. Фото: www1.fips.ru

Все новое – это грамотно скопированное старое. Это было первое, о чем я подумала, увидев на сайте Роспатента заявку на регистрацию нового товарного знака. Отправило ее 12 марта ООО «Русское поле - Логистик», которому принадлежит бренд «Дядя Ваня». Повернутая на 90 градусов вправо известная всему миру литера «М» легким движением руки превратилась в «В». Такая же желтая и на таком же красном фоне. Ловкость рук и никаких заморочек.

К слову, «Поле» хорошо знакомо россиянам под торговой маркой «Дядя Ваня» - соления, консервация и т.д. А идею подкинул не кто иной как спикер Госдумы Вячеслав Володин.

- Ну и хорошо! Закрывайтесь! Но только завтра там уже должен быть не «Макдоналдс», а «У дяди Вани». Рабочие места должны быть сохранены, а цены снижены», — сказал Володин на заседании Госдумы 10 марта. Не уточнив, правда, куда еще снижать цены и без того экстремально дешевому «макдаку».

Впрочем, у «Дяди Вани» появился конкурент. И это не McDonald’s. О своих правах на столь оригинальный логотип заявляет и популярное сообщество Лентач в ВКонтакте. Днем ранее, 11 марта, они выставили пост «как будет выглядеть импортозамещение зарубежных компаний» и накидали известных логотипов, переделанных на российский лад. Среди них тот самый «дядя Ваня», заявленный «Русским полем» в Роспатент. Один в один.

- Тут пусть Лентач и «Русское поле» меж собой разбираются, - говорит юрист Сергей Зуйков. - Не исключено, кстати, что пост могли сделать с подачи производителя «Дяди Вани». Часто бывают такие случаи. А что касается регистрации товарного знака в Роспатенте, то я вас, наверное, удивлю, но подобных случаев было немало и до нынешнего года. И все они были отклонены из-за сходства с оригинальным брендом. Это условие прописано в Гражданском кодексе РФ. В данном случае сходство тоже налицо. Но какое решение примет Роспатент, не могу сказать.

P.S.: Впрочем, палатки с шаурмой уже давно провернули такой «ребрендинг», вместо буквы «Ш» поставив перевернутую «М» из McDonald’s. И ничего им за это не было.