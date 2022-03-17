Элитная недвижимость Софии Ротару за 3 миллиарда рублей: у семьи певицы дома и квартиры в Киеве, Ялте и Москве

София Ротару всю недвижимость записывала на себя и сына. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

74-летняя София Ротару - самая известная певица на Украине. Народная артистка СССР самые большие деньги заработала в годы активной творческой деятельности в гастрольных турах по российским регионам. Последние годы София Михайловна активно не гастролировала – все-таки солидный возраст не допускает больших нагрузок. Но на частных мероприятиях (до пандемии) певица продолжала петь – средний гонорар за выступление в нашей стране у нее был $50 тысяч. Ротару пела на юбилеях, свадьбах и корпоративах, но не афишировала эти заработки в России – запрещала снимать и публиковать фото, видео в социальных сетях. Перед пандемией певица успела проехать с коротким туром по городам Германии и Украины. Гонорары звезда вкладывала в заграничное образование внуков и в дорогую недвижимость. У Софии Ротару три родных сестры и два брата – семья старшей сестры живет в Кишиневе, а остальная родня на Украине. Сама София Ротару последние годы живет с сыном, невесткой и внуком в Киеве, а ее внучка обосновалась в США.

София Михайловна – глава семьи и ее кормилица. Единственный сын звезды Руслан и его жена Светлана всегда на подхвате: занимаются концертными, творческими и другими делами звезды. Живут дружно. Часть своей недвижимости Ротару регистрировала на сына Руслана Евдокименко. София Михайловна сына хвалила всегда: «Стройкой, реконструкцией нашей гостиницы «Вилла София» в Ялте занимался сын. Какой же он все-таки у меня молодец! Руслан и до этого руководил нашими стройками: в киевской квартире, в московской, в ялтинском доме». Рассказываем – что купила и сколько настроила София Михайловна Ротару.

Замок на украинской «Рублевке»

В собственности у Софии Ротару четырехкомнатная квартира в центре Киева, расположена она неподалеку от Софиевского собора. В квартире сделан дизайнерский ремонт в классическом стиле: есть огромная гардеробная, просторная гостиная с круговым диваном, уютные спальни и шикарная люстра, декорированная кристаллами Сваровски. В прошлом году жилье оценивали в сумму от $400 до $450 тысяч. Последние годы в этой квартире жил внук Софии Михайловны - 28-летний Анатолий Евдокименко, которого знают в клубах Киева как модного диджея. Анатолий окончил британскую школу в Киеве, а затем университет искусств в Лондоне. Внучка певицы 21-летняя модель София арендует квартиру в Нью-Йорке.

Дом Софии Ротару в 30 км от Киева стоит на 20 сотках земли. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В загородном доме певицы огромные окна. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сама София Михайловна с сыном и невесткой давно перебралась в пригород – ее дом находится в элитном поселке в 30 км от Киева. Пригород Конча Заспе – это вроде нашей Рублевки, где живут состоятельные люди. Особнячок звезды в поселке Пятихатки самый дорогой – по оценкам риэлторов в покупку земли и стройку было вложено около $1 миллиона. У Ротару 20 соток земли, на которых расположились трехэтажный дом (площадь 120 кв м), еще один поменьше – для гостей, беседка для отдыха и мангал, теннисный корт. Вокруг дома певицы ров, бетонный забор, на всей территории видеокамеры, есть сторож. Фишка дома – он построен в окружении сосен из оцилиндрованных бревен, привезенных из Финляндии, здесь высокие потолки и огромные окна.

Рядом с особняком звезды — деревянный домик для гостей.

«Элитка» в Москве

После смерти мужа (Анатолий Евдокименко умер 19 лет назад) был период, когда София Ротару решила переехать в Москву. Народная артистка рассказывала в интервью: «Одно время думали перебраться в Москву, но потом все-таки остановились на Киеве. Там уже жила моя сестра Аурика, родня жены Руслана. Сначала жили в квартире, а потом переселились в дом». Однако квартиру в Москве для своей семьи Ротару тогда все-таки приобрела – в элитном доме. Сделали ремонт, и певица останавливалась в этой квартире, когда прилетала выступать. Ремонтом руководил сын звезды. Квартиру одно время собирались продать, но коллеги звезды говорят — так и не сделали этого. Кстати, Руслан, окончил три курса МАДИ, а потом перевелся из Москвы в Севастопольский приборостроительный институт – там учились многие его друзья из Ялты. София Михайловна смогла часто навещать сына-студента – от их ялтинского дома до общаги Руслана был всего час езды на машине.

Гостиница в Крыму и домик в Ялте

В Крыму у Софии Михайловны всегда было много имущества. Свою квартира в Ялте на улице Гоголя площадью 178 кв. м певица продала. А вот дом и гостиницу никто не купил, так как за них просили очень большие деньги.

Гостиница Ротару в Ялте.

Дом у Ротару в пригороде Ялты – поселке Никита. Это целый особняк – его террасы спускаются к самому морю, неподалеку ботанический сад. А в центре Ялты у Софии Михайловны гостиница - бутик-отель «Villa Sofia» певица открыла в 2008-м году. Задолго до этого звезда брала эти в земли в аренду на 20 лет, потом выкупила их. Сначала София Михайловна обещала построить центр для талантливых детей – а вырос отель с ценами для богачей. 14 лет назад София Ротару с сыном открыли сразу и гостиницу, и ресторан: на реставрацию старых зданий и новую стройку, декор и мебель потратили бешеные деньги. Кстати, в 2008-м году почетному жителю Ялты Софии Ротару по решению крымского парламента бесплатно выделяли землю – 14 соток в поселке Массандра под Ялтой, где она выращивала овощи для своего ресторана при гостинице. В отеле 12 номеров с видом на море, главную набережную. До 2019 года гостиница приносила семье Ротару стабильный доход. А потом появилась информация: якобы сезон в 2019-м закрыли с убытками и объявили ремонт - реновацию. С тех пор отель закрыт. А на самом деле он был закрыт и выставлен на продажу – риэлторы рассылали предложения крупным клиентам. Сначала просили 25 млн. евро – покупателей не было, потом 22, потом 20 миллионов… Никто не берет за такие бешеные деньги элитный отель.

Дача Софии Михайловны рядом с Ялтой, в поселке Никита.

Последние годы летом София Ротару вывозит на частных самолетах семью на итальянские курорты. Появлялась информация, что София Михайловна подарила сыну домик и в Италии, однако подтверждений этому не нашлось. Недвижимость Софии Ротару и ее сына в Киеве, в Ялте и в Москве оценивается в 3 миллиарда рублей.