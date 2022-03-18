Имиджмейкер рассказала, какие сигналы подает Владимир Зеленский своим внешним видом

Западные СМИ вовсю лепят из украинского президента Владимира Зеленского героя военного времени. Фото: REUTERS

Западные СМИ вовсю лепят из украинского президента Владимира Зеленского героя военного времени. Небритый, в одной и той же потрепанной футболке болотного цвета он эксплуатирует образ воина, который «в окопах вместе со всей страной» бьется не на жизнь, а на смерть.

В ПОИСКАХ УТЮГА И ХИМЧИСТКИ

Правда, некоторым даже на Западе начинает казаться уж слишком навязчивым такой рэмбо-стиль, ведь даже во время Второй мировой войны мировые лидеры не позволяли себе одеваться как партизаны, а если и выбирали военную, то носили повседневную униформу (вспомним сталинскую шинель).

Для американского экономиста Питера Шиффа последней каплей стало выступление Зеленского все в той же темно-зеленой футболке перед Конгрессом США.

- Я все понимаю, времена сейчас нелегкие, но неужели у президента Украины нет костюма? Я сам не особо уважаю нынешних конгрессменов, но все же не стал бы выступать перед ними в футболке, чтобы не проявлять непочтение к законодательной власти или США, – написал он на своем аккаунте в «Твиттере».

В ответ в сторону экономиста полетели яростные проклятия со стороны «защитников украинской демократии».

«Этот парень находится в центре боевых действий, уклоняясь от мин, Питер, он не планирует бегать с вешалкой для одежды», - пишет один из пользователей в комментариях. «Он находится в зоне боевых действий, где, я уверен, трудно найти утюг и химчистку, - отметил другой юзер. – В любом случае, народу надо видеть в нем одного из простых людей, несущих тяжесть войны».

ИГРА НА ПУБЛИКУ

Удачным или нет является военный образ Зеленского «КП» обсудила с имиджмейкером, председателем Союза пиарщиков России Марией Тархановой.

- Очевидно, что своим потрепанным видом Зеленский подает сигнал о том, что ему не до белых воротничков. Это игра на публику. Послание однозначно прочитывается так: «Посмотрите на меня, и поймите в каком состоянии моя страна», - считает эксперт.

Кстати, собственный стилист у Зеленского есть, об этом ранее рассказывала его супруга. И костюмы, конечно, тоже в гардеробе имеются. Еще в феврале он активно встречался с зарубежными коллегами, одетый по протоколу: строгий черный костюм, белая рубашка и галстук. Хотя больше Зеленский известен, как адепт стиля smart-casual, предполагающего нечто среднее между классикой и практичной одеждой: костюмы с водолазками, рубашки с подвернутыми рукавами, кроссовки, кеды, джинсы.

ПЛОХИЕ ПАРНИ УХОДЯТ В ПРОШЛОЕ

Однако последний образ Зеленского больше похож на самодеятельность, считает Мария Тарханова.

- Уверена, что это его личный выбор и взгляд на вещи. Он же выходец из творческой среды, и решил, что такие спектакли вполне укладываются в стратегию его образа. Если же ему посоветовали такой образ пиарщики, то я могу лишь сделать вывод об их низкой компетенции, - говорит собеседница «КП».

Обращение к Конгрессу США в футболке, действительно, было за рамками принятых норм.

- На высшем уровне есть строгие правила этикета, которыми ни в коем случае нельзя пренебрегать. Президент страны – это не полевой командир, он должен держать марку при любых обстоятельствах. Вообще, манеру поведения украинского лидера я бы описала как нечто среднее между желанием прибедниться, показать пренебрежение и намекнуть, что он не собирается играть по чужим правилам, - считает Тарханова

Брутального в образе Зеленского мало, его попытка создать себе имидж Че Гевары нового времени обречен на неудачу. И дело даже не в том, что масштаб не тот. Сегодня бунтари и революционеры уже «вышли из моды».

- Как ни крути, законодателем мод тут остается Голливуд. И он сегодня четко ориентирован на созидание и интеллигенность. Никакие «плохие парни» и «Робин Гуды» сегодня не актуальны.

КСТАТИ

Дипломаты бейсболки не носят

Мы решили вспомнить и бейсболку, которую постоянно носил во время переговоров с Россией член украинской делегации Давид Арахамия. Этот головной убор выглядел настолько нелепо и странно на официальных фотографиях, что вызвал удивление у многих очевидцев.

- Для дипломатии - это совершенно возмутительный поступок, - говорит Мария Тарханова. - Как минимум, это сигнал того, что украинская сторона не была заинтересована в достижении какого-то результата на переговорах. Возможно, представители Зеленского заранее были уверены, что обсуждение закончится ничем, и поэтому демонстрировали отношение к происходящему.