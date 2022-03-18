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В мире18 марта 2022 11:20

Имиджмейкер рассказала, какие сигналы подает Владимир Зеленский своим внешним видом

В Америке тем временем спорят, должен ли президент носить костюм
Антон ФОКИН
Западные СМИ вовсю лепят из украинского президента Владимира Зеленского героя военного времени.

Западные СМИ вовсю лепят из украинского президента Владимира Зеленского героя военного времени.

Фото: REUTERS

Западные СМИ вовсю лепят из украинского президента Владимира Зеленского героя военного времени. Небритый, в одной и той же потрепанной футболке болотного цвета он эксплуатирует образ воина, который «в окопах вместе со всей страной» бьется не на жизнь, а на смерть.

В ПОИСКАХ УТЮГА И ХИМЧИСТКИ

Правда, некоторым даже на Западе начинает казаться уж слишком навязчивым такой рэмбо-стиль, ведь даже во время Второй мировой войны мировые лидеры не позволяли себе одеваться как партизаны, а если и выбирали военную, то носили повседневную униформу (вспомним сталинскую шинель).

Для американского экономиста Питера Шиффа последней каплей стало выступление Зеленского все в той же темно-зеленой футболке перед Конгрессом США.

- Я все понимаю, времена сейчас нелегкие, но неужели у президента Украины нет костюма? Я сам не особо уважаю нынешних конгрессменов, но все же не стал бы выступать перед ними в футболке, чтобы не проявлять непочтение к законодательной власти или США, – написал он на своем аккаунте в «Твиттере».

В ответ в сторону экономиста полетели яростные проклятия со стороны «защитников украинской демократии».

«Этот парень находится в центре боевых действий, уклоняясь от мин, Питер, он не планирует бегать с вешалкой для одежды», - пишет один из пользователей в комментариях. «Он находится в зоне боевых действий, где, я уверен, трудно найти утюг и химчистку, - отметил другой юзер. – В любом случае, народу надо видеть в нем одного из простых людей, несущих тяжесть войны».

ИГРА НА ПУБЛИКУ

Удачным или нет является военный образ Зеленского «КП» обсудила с имиджмейкером, председателем Союза пиарщиков России Марией Тархановой.

- Очевидно, что своим потрепанным видом Зеленский подает сигнал о том, что ему не до белых воротничков. Это игра на публику. Послание однозначно прочитывается так: «Посмотрите на меня, и поймите в каком состоянии моя страна», - считает эксперт.

Кстати, собственный стилист у Зеленского есть, об этом ранее рассказывала его супруга. И костюмы, конечно, тоже в гардеробе имеются. Еще в феврале он активно встречался с зарубежными коллегами, одетый по протоколу: строгий черный костюм, белая рубашка и галстук. Хотя больше Зеленский известен, как адепт стиля smart-casual, предполагающего нечто среднее между классикой и практичной одеждой: костюмы с водолазками, рубашки с подвернутыми рукавами, кроссовки, кеды, джинсы.

ПЛОХИЕ ПАРНИ УХОДЯТ В ПРОШЛОЕ

Однако последний образ Зеленского больше похож на самодеятельность, считает Мария Тарханова.

- Уверена, что это его личный выбор и взгляд на вещи. Он же выходец из творческой среды, и решил, что такие спектакли вполне укладываются в стратегию его образа. Если же ему посоветовали такой образ пиарщики, то я могу лишь сделать вывод об их низкой компетенции, - говорит собеседница «КП».

Обращение к Конгрессу США в футболке, действительно, было за рамками принятых норм.

- На высшем уровне есть строгие правила этикета, которыми ни в коем случае нельзя пренебрегать. Президент страны – это не полевой командир, он должен держать марку при любых обстоятельствах. Вообще, манеру поведения украинского лидера я бы описала как нечто среднее между желанием прибедниться, показать пренебрежение и намекнуть, что он не собирается играть по чужим правилам, - считает Тарханова

Брутального в образе Зеленского мало, его попытка создать себе имидж Че Гевары нового времени обречен на неудачу. И дело даже не в том, что масштаб не тот. Сегодня бунтари и революционеры уже «вышли из моды».

- Как ни крути, законодателем мод тут остается Голливуд. И он сегодня четко ориентирован на созидание и интеллигенность. Никакие «плохие парни» и «Робин Гуды» сегодня не актуальны.

КСТАТИ

Дипломаты бейсболки не носят

Мы решили вспомнить и бейсболку, которую постоянно носил во время переговоров с Россией член украинской делегации Давид Арахамия. Этот головной убор выглядел настолько нелепо и странно на официальных фотографиях, что вызвал удивление у многих очевидцев.

- Для дипломатии - это совершенно возмутительный поступок, - говорит Мария Тарханова. - Как минимум, это сигнал того, что украинская сторона не была заинтересована в достижении какого-то результата на переговорах. Возможно, представители Зеленского заранее были уверены, что обсуждение закончится ничем, и поэтому демонстрировали отношение к происходящему.

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