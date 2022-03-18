Беженцы из Мариуполя: Нам обещали стрелять в спину, если поедем в сторону России

Мариуполь. Местные жители во время прохождения гуманитарного коридора на выезд из города. Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

ИСТИННОЕ ЧУДО

Жительнице Волновахи Людмиле Ивановне 83 года. Освобождение города от фашистов 79 лет назад она, конечно, почти не помнит. Но недавно ей пришлось пережить это снова.

- Пришли ко мне ночью, - рассказывает она. – Вокруг все взрывается, я даже стук в дверь не сразу разобрала. Двое мужчин, военных украинских. Выбили замок, оттолкнули меня, прошли к окнам. «Вы что, - говорю, – будете стрелять, а они оттуда по вам. А мне куда деваться?». Им плевать, устроили позиции прямо у меня на столе. Конечно, по ним в мои окна тоже стреляли. А в соседнюю квартиру снаряд прилетел, балкон у них загорелся.

Украинцы, уходя, заблокировали женщине дверь. Зачем? Да поди разбери. Людмила Ивановна и по квартире-то передвигается с ходунками, а тут пришлось, спасаясь от огня и дыма, перелезать в окно другой квартиры.

- Как выжила, не пойму, - говорит она и крестится. - Истинное чудо.

Таких историй в Волновахе, Мариуполе и окрестных населенных пунктах – не счесть. О том, что творили на занятых территориях украинские националисты, мы, конечно, догадывались. Но только сейчас, когда из Мариуполя начали выходить беженцы, масштаб бедствия виден отчетливее. Этим бы людям выступить в Вашингтоне перед Конгрессом и рассказать, что значит оказаться в холодном подвале, без света, еды и воды, на волосок от смерти. Их бы вряд ли встретили аплодисментами, потому что для Запада этих людей нет, они - фейк. Но видео свидетельств становится все больше, от них уже нельзя просто отмахнуться.

БЕЛАЯ ПОВЯЗКА

- Еще 28 февраля в нашем доме отключили газ, свет и воду, - говорит один из жителей Мариуполя, которому посчастливилось выбраться из города. – В квартире 5 градусов тепла, мы не можем спать, холодно, еды нет. И самое ужасное – это обстрелы из минометов. Я лично видел нициков, которые стреляли минометами из нашего двора. Естественно, приходили ответные залпы. Но нацисты к тому времени уже перебирались в другой двор. Их так и называли: кочующие минометы. Сволочи, до сих пор где-то прячутся, скорее бы их всех нашли.

Встречаясь с российскими солдатами и бойцами ДНР, люди поначалу не скрывают тревоги. Но уже через несколько минут и пары слов расслабляются. И перестают скрывать свое отношение к тем, кто их «защищал» от российской угрозы.

Последствия боевых действий в Мариуполе. Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

- Какой-то фильм ужасов, - говори молодая женщина с ребенком на руках. – Ни связи, ни света, ни воды. Когда выходишь на улицу, постоянно ждешь, что тебя окликнут, ударят, обстреляют. Мы даже когда по гуманитарному коридору ехали, постоянно думали, что вот-вот сейчас рванет мина рядом, что машина взлетит на воздух.

Никита, паренек лет 14, вышел из Мариуполя с белой ленточкой на рукаве. Оказалось, что сделать так его научили соседи – чтобы российские военные сразу поняли, что он свой.

- В городе нацисты носят голубые повязки, - делится опытом парень. – А уже как за город вышли, я сразу белую повязку и надел. Но успокоился только когда российских военных встретил. Они дружелюбные, не агрессивные, готовые помочь. Не то, что те (парень кивает в сторону столбов дыма). От тех лучше подальше держаться. Они в лучшем случае могут с собой забрать и воевать заставить. А в худшем… застрелят просто.

КОЧУЮЩИЕ МИНОМЕТЫ

Людмиле Ивановне из Волновахи еще повезло. Мариупольскую квартиру другой пенсионерки, которая вышла из города пешком вместе с внуком, нацисты вообще отобрали под свой опорный пункт.

- Нас с внуком выгнали, - говорит женщина, еле сдерживая слезы. – А сами устроили там склад бутылок с коктейлем Молотова и позицию для стрельбы. Я хотела хоть какие-то вещи забрать, а один гаркнул прямо: «Иди отсюда, бабка, пока я добрый. Не пригодится тебе ничего». Сначала мы в подвале прятались, а потом, когда они из окна стреляли, в окно попал снаряд. Конечно все сгорело – и нацисты, и их коктейли. После этого мы поняли, что терять уже нечего. Решили выбираться.

Один из беженцев рассказал о зверствах нацистов из батальона «Азов»*.

- Они приходили в подвалы, обещали людям дать воду в ведра, - говорит он. – Назначали время, люди выходили во дворы, а они – залп из миномета по двору. А потом говорят: это русские. Да какие русские, мы что, не видели, как они колонны гражданских машин из пулемета… Как автобусы – прямой наводкой. Слов нет, звери!

Еще один видео фрагмент: мужчина в капюшоне и маске, надвинутой на глаза. Он тоже из Мариуполя, но боится открывать лицо: в городе остались его друзья и родственники, он опасается за их жизнь.

- Помните, 3-я больница с роддомом, который во всех новостях показывали? Там вроде как ракета взорвалась, - говорит он. - Там сначала было полное отделение рожениц. За день до этого их всех вывезли, и сразу прилетела ракета. Уже через 3 минуты приехали журналисты, словно где-то за углом сидели. И тут же начали снимать какую-то роженицу, которая не пойми как там оказалась… В общем, постановочное видео, мне все это рассказывали люди, которые все сами видели, они в тот момент выбитое стекло там выметали. Да в городе все знают, что эта больница уже давно не больница. Там в онкологическом отделении госпиталь «Азова»*. А в других корпусах эти выродки живут.

Мариуполь. Местные жители укрываются от обстрелов в подвале одного из жилых домов города. Фото: Михаил ТЕРЕЩЕНКО/ТАСС

МЫ ДЛЯ НИХ - СЕПАРАТИСТЫ

Многие из выбравшихся, выживших, воспринимают произошедшее и как спасение, и как долгожданное избавление от какого-то наваждения.

- Ну что мы можем чувствовать к этим нацикам, мы же русские тут все, - говорит женщина средних лет в очках и косынке. – А они к нам знаете как относились! Вот сейчас говорят, что они население в заложники взяли. Да мы уже 8 лет в заложниках жили. Попробуй где-нибудь Россию упомяни без ругательств, тут же вопросы: вы что, симпатизируете? Мы для них – сепаратисты, люди второго сорта. Когда война началась, мы в подвале спрятались. Боялись выйти, расстреляли бы сразу. Сколько таких было, кто решил до магазина добежать, но так и не вернулся. Их во дворах тряпкой какой-нибудь накроют, и все. Сейчас нациков отогнали. Мы смотрим, люди потянулись, никто их не останавливает. Тоже решили рискнуть.

- Спасибо российским военным, только благодаря им мы смогли наконец уехать, – говорит бородатый мужчина средних лет. – А такую Украину мы ненавидим. Да-да, мне больше нечего больше бояться. Мы с детьми сидели в подвале с 26 числа. Вместе с нами было 30 человек. И это в одном только доме. Все хотели уехать, выбраться… Но украинские военные приходили и говорили: ни в коем случае не выезжайте через коридоры в Россию. Прямо говорили, что будут стрелять в спину. Мы им были нужны, они и дальше хотели нами прикрываться, держать живым щитом до конца. Насколько я понял, это была не только прихоть каких-то местных нацистских командиров, но и политика на уровне государства.

* «Азов» - украинская националистическая организация, запрещенная на территории РФ.

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