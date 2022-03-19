Украинские неонацисты готовят провокацию с ядовитыми химикатами в Николаевской области

В поселке Котлярово Николаевской области боевики националистических формирований готовят провокации с применением ядовитых химических веществ. Фото: Shutterstock

Тяжело украинским националистам готовить провокации на Донбассе. Только что-то придумали, договорились, завезли, заминировали, сфотографировали, а местные жители уже все сообщили в Москву.

- В поселке Котлярово Николаевской области боевики националистических формирований готовят провокации с применением ядовитых химических веществ, - заявил на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаил Мизинцев. - Для этого в здание местной начальной школы неонацистами уже завезены емкости с токсичными химикатами, которые планируется подорвать при подходе подразделений российских войск.

Генерал-полковник отметил, что Минобороны России "заранее предупреждает весь цивилизованный мир и международные организации о подготовленных подобных циничных провокаций украинских властей". Ведь если они будут реализованы украинскими националистами, то будут пытаться обвинить в этом российских военнослужащих, как это ранее уже неоднократно происходило.

Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию на Украине не собирает фейки в сети, а продолжает фиксировать многочисленные факты насилия по отношению к мирным жителям со стороны националистов, о которых сообщают жители Украины. И это не анонимки.

Вот еще парочка за истекшие сутки:

- Радикалы батальонов территориальной обороны на блокпостах автомобильной дороги Чернигов – Киев, под предлогом сбора средств для ВСУ, насильно изымают деньги у мирных жителей по установленному тарифу: 500 гривен за машину, 300 – за взрослого, и 100 за ребенка, при этом, для всех, пытающихся выехать в сторону России, эти тарифы в пять раз выше, а самое циничное в том, что если нет средств для оплаты мзды, то машины изымаются, а людей отправляют обратно пешком.

- В Сумах на химическом заводе "СумыХимПром" националисты заминировали хранилища с аммиаком и хлором с целью массового отравления жителей Сумской области, в случае входа в город подразделений Вооруженных Сил России.

- Все это творится при прямой поддержке руководства США и целого ряда стран Европейского союза, которые рассматривают Украину как инструмент антироссийской политики, - отметил Мизинцев.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

По данным Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию на Украине значительная часть насильно удерживаемого радикалами в украинских городах населения по-прежнему ищет любые возможности для эвакуации в Россию, о чем свидетельствуют многочисленные обращения граждан в официальные структуры, общественные организации, напрямую в субъекты нашей страны, к родным и близким, а также знакомым, проживающим в России.

По результатам ежедневного мониторинга установлено, что только за прошедшие сутки таких обращений поступило еще 7 223, а всего их в нашей базе данных уже 2 млн. 711 тыс. 319 конкретных фамилий и конкретных адресов уже из двух тысяч девяносто трех населенных пунктов Украины.

Украинские националисты продолжают удерживать в качестве "живого щита" более четырех с половиной млн. мирных граждан в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и более чем в двух десятках других блокированных крупных населенных пунктах, а также 6 830 иностранных граждан из 19-ти государств и экипажи семидесяти иностранных судов, заблокированных в морских портах Украины.

В субъектах России продолжают функционировать более 9,5 тыс. пунктов временного размещения.

На пунктах сбора уже подготовлено свыше 20 тыс. тонн продуктов питания, лекарственных препаратов и предметов первой необходимости. В населенные пункты Луганской и Донецкой народных республик, Киевской, Запорожской, Черниговской, Харьковской и Херсонской областей российской стороной в ходе проведения 464 гуманитарных акций доставлено 3 619 тонн груза. За истекшие сутки проведено 37 акций, в ходе которых мирному населению освобожденных районов переданы 267 тонн предметов первой необходимости, продукты питания и медикаментов.

На сегодня спланированы и в настоящее время проводятся 52 гуманитарные акции в Запорожской, Киевской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях, в ходе которых гражданскому населению передаются 280 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания длительного хранения.

ВНИМАНИЕ

Российская Федерация продолжает целенаправленную и скоординированную работу по эвакуации местного населения и иностранных граждан в безопасные районы, а также осуществляет выполнение комплекса мероприятий по восстановлению повседневной жизни на освобожденных от неонацистов территориях Украины.

В этих целях ежедневно с 10 часов утра продолжается открытие гуманитарных коридоров на киевском, мариупольском, черниговском, сумском и харьковском направлениях, по одному – в Россию, и еще по одному – через подконтрольные киевским властям территории в сторону западных границ Украины.

За прошедшие сутки без участия киевских властей из опасных районов Украины, Луганской и Донецкой народных республик эвакуированы в Россию 16 394 человека, из них 3 129 детей, всего с начала проведения специальной военной операции уже 314 тыс. 252 человека, из которых 66 594 – это дети. Государственную границу Российской Федерации пересекли 1 784 ед. личного автомобильного транспорта, а всего уже 36 710.