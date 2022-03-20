Сильвио Берлускони "женился" на соратнице по партии, которая младше него на 53 года

83-летний Сильвио Берлускони женился на 30-летней Марте Фаскина, Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Два года назад Сильвио Берлускони, известный своими любовными похождениями, шокировал общественность, появившись на публике с 30-летней Мартой Фаскина, соратницей по возглавляемой им партии "Вперед, Италия!".

Злые языки тогда здорово прошлись по личной жизни политика, перемыв все косточки "старому ловеласу", буквально накануне разорвавшему отношения со своей давней "музой" Франческой Паскале.

Все пытались отловить того беса, что залез к нему бод ребро, подозревали даже, что виной всему - коронавирус, якобы подхваченный тогда Сильвио.

Кавальере же, как настоящий мужчина, заверял, что между ним и Мартой царят "отношения любви, уважения и глубокой связи". Но все слухи о помолвке и возможном браке жестко отметал. - Наши отношения настолько прочны, что нет необходимости оформлять их браком, - заявлял он прессе.

Но какая женщина, несмотря на все клятвы, не хочет свадьбы и праздника. Вот и новая пассия экс-премьера все же добилась от медиамагната желаемого и затащила его "под венец".

Правда, как оказалось, чисто символический.

Церемония, прошедшая 19 марта на вилле Джернетто под Миланом и выданная за свадьбу политика, носила формальный характер и не являлась официальным бракосочетанием.

- Я счастлив, что в этот день со мной рядом дорогие мне люди. Марта помогла мне и дала мне много любви, - поприветствовал Берлускони немногочисленных гостей закрытой вечеринки.

Помимо его брата Паоло и детей - Марины, Барбары, Элеоноры и Луиджи с внуками, а также родственников со стороны "невесты", приглашены были лишь ближайшие соратники политика и его давние друзья и бизнес-партнеры.

Сильвио и Марта обменялись "клятвами любви" в небольшой часовне, расположенной внутри резиденции восемнадцатого века, а роль кольца исполняла маленькая голубая коробочка засахаренного миндаля.

Ну а после традиционной церемонии разрезания торта гости переместились во внутренние помещения виллы для аперитива и обеда в сопровождении ансамбля из альта и трех скрипок.

Так что нам остается вместо "Горько!" сказать традиционное "Вперед, Сильвио!"