Сержант Каштаков одним выстрелом сжег пять бронетранспортеров

Наступают 26-е сутки спецоперации на Украине. Фото: Александр КОЦ

Наступают 26-е сутки спецоперации на Украине. Минобороны России публикует наградные листы российских военнослужащих, которые проявили себя в бою, как настоящие герои. Безусловно, в бою им помогают отработанные на полигонах реакции на определенные «раздражители». Ну и боевая выучка. «Стреляй редко, да метко, штыком коли крепко», - любил повторять солдатам легендарный русский полководец Александр Суворов. А еще говорил, что «одна минута решает исход баталии, один час — успех кампании, а один день — судьбу империи». Великий военачальник не проиграл ни одного сражения, а к своим солдатам обращался по именам и помнил все их подвиги.

ВСКРЫЛ 50 ОБЪЕКТОВ НАЦИОНАЛИСТОВ

Старший лейтенант Егор Болдырев

Старший лейтенант Егор Болдырев Фото: Минобороны РФ

«При выполнении группой под руководством командира роты старшего лейтенанта Егора Болдырева задач по поиску мест расположения противника в пригороде одного из населенных пунктов, офицером была вскрыта засада националистов, скрытно разместившаяся в одном из полуразрушенных домов. Мгновенно оценив обстановку, проявляя мужество и решительность, старший лейтенант Егор Болдырев отдал приказ группе внезапно атаковать националистов сосредоточенным огнем. В ходе атаки группой Егора Болдырева было уничтожено до 10 националистов. Часть националистов, спасая свои жизни, сдались в плен российским военным.

Благодаря четким и грамотным действиям Егора Болдырева готовившиеся провокации украинских националистов были сорваны. Всего с начала проведения специальной военной операции, рота под командованием старшего лейтенанта Егора Болдырева вскрыла более 50 объектов националистов, уничтоженных в дальнейшем в ходе огневых ударов артиллерии».

ПОЛЧАСА УДЕРЖИВАЛ АНТЕННУ ПОД ОБСТРЕЛОМ

Прапорщик Станислав Джиоев

Прапорщик Станислав Джиоев Фото: Минобороны РФ

«При возведении понтонной переправы через реку, находясь на удалении от основных сил группировки, подразделения российских войск подверглись минометному обстрелу со стороны украинских националистов. Завязался неравный бой с противником. Машина начальник станции связи прапорщика Станислава Джиоева, обеспечивающая связь подразделений с вышестоящим штабом, получила осколочные повреждения от разорвавшегося снаряда, вследствие чего была выведена из строя. В целях поддержания устойчивого сигнала со спутника связи, несмотря на продолжающийся обстрел со стороны противника, Станислав, проявляя мужество и героизм, взобрался на крышу автомобиля и более получаса собственноручно удерживал накренившуюся антенну в направлении спутника. Прапорщик более получаса продолжал удерживать антенну и руководить подчиненными, ремонтирующими антенну под непрерывным вражеским огнем. Благодаря самоотверженным действиям прапорщика Джиоева и грамотному руководству экипажем было обеспечено поддержание непрерывного управления войсками, что помогло отбить атаку противника и перейти в контрнаступление».

МЕТКИМ ВЫСТРЕЛОМ УНИЧТОЖИЛ ПЯТЬ БРОНЕТРАНСПОРТЕРОВ

Сержант Роман Каштаков

Сержант Роман Каштаков Фото: Минобороны РФ

«Наводчик мотострелкового отделения сержант Роман Каштаков в составе сводного отряда мотострелкового батальона выполнял задачи по сопровождению колонны с материально-техническим имуществом в заданный район. В ходе движения колонна подверглась массированному обстрелу со стороны украинских националистов.

Роман одним из первых вступил в бой с врагом и точным огнем из вооружения боевой машины пехоты поразил вражеский грузовик с боеприпасами, в результате взрыва которого вылетающими снарядами было уничтожено пять бронетранспортеров и более трех националистов. Решительные действия Романа Каштакова в сочетании с высоким профессионализмом позволили безопасно продолжить движение войск, обеспечив сохранность колонны материальных средств и продуктов питания, выйти в назначенный район без потерь».

Награждение военнослужащих боевыми наградами проходит после Указа Президента России. Торжественные вручения проходят как госпиталях, так в редкие минуты отдыха между марш-бросками и сражениями перед строем сослуживцев.

После операций в госпиталях военнослужащие получают реабилитацию в лучших медцентрах и отпуск в санаториях до полного восстановления здоровья.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Минобороны России на основе документов из фондов Центрального архива военного ведомства запустило новый историко-познавательный проект «Архивы помнят всё... Преступления украинских националистов забвению не подлежат», посвященный самому страшному времени в истории Украины – геноциду украинского населения от рук националистов-бандеровцев в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период.

Эта информация в полной мере отражает, с кем именно сегодня сражаются российские военнослужащие.

Опубликованные в разделе акты рассказывают о зверствах украинских националистов от 7 июня 1944 года в селе Косув, свидетельствуют об особой жестокости бандеровцев, проявленной при массовых убийствах: «В одном километре севернее села Косув, на поле, и в двух километрах северо-западнее этого же села, на конском кладбище, имеются две ямы, при вскрытии которых обнаружены трупы в количестве около 100. Медицинским осмотром установлено, что в числе открытых трупов имеются женщины, дети и старики. Осмотр трупов показал, что граждане были убиты без применения огнестрельного оружия, после истязаний, а именно ударами тяжелых предметов, в результате чего имеются проломы черепов, переломы конечностей, удары в грудную клетку и т.д.»

Фото: архив Минобороны РФ.

В акте о зверствах украинских националистов-бандеровцев в селе Могильницы представлены ужасные последствия других массовых убийств, даны имена и фамилии жертв украинских националистов, а также описаны действия бандеровцев: «Банда убийц выламывала двери и окна, врывались в квартиры, расстреливали, резали и убивали топором и ножами людей, в том числе малолетних детей, стариков и старух (…). Все эти страшные зверства сопровождались массовыми грабежами имущества, принадлежащего замученным семьям», – сообщается в акте.

Еще в январе 1942 года народный комиссар внутренних дел СССР Лаврентий Берия докладывал в Наркомат обороны СССР о создании германским командованием на оккупированной территории УССР «украинской армии». Как значится в документе, немцы не только проводят учет военнообязанных украинцев от 16 до 50 лет, но и создают специальные лагеря и школы для военнопленных украинской национальности, где обучают их «тактике, строевому, подрывному и автомобильному делу».

«Наряду с этим германские военные власти приступили к формированию карательных отрядов из лиц украинской национальности», – далее сообщает Берия. В каратели вступали дезертиры и местные националистические элементы.

На момент доклада наркома внутренних дел уже были сформированы карательные отряды в Харьковской, Каменец-Подольской, Киевской и Полтавской оккупированных областях. «Германские власти предоставляют этим отрядам неограниченные права, вплоть до расстрела», – свидетельствует документ.

В других документах приводятся указания «краевого провода» (местной администрации) ОУН Волыни: «В связи с продвижением Красной Армии на запад и выходом советских партизан на Волынь и Галицию, – уничтожать семьи восточников (жителей восточных районов Украины – Прим. ред.), бывших советских служащих и советских активистов села».

Фото: архив Минобороны РФ.

Согласно политдонесению Главного политического управления Красной Армии от 10 августа 1944 года, украинские националисты с целью дискредитации Красной Армии устраивали провокации, убивая мирных граждан украинской национальности: «Для того, чтобы восстановить население против Красной Армии и советской власти бандеровцы прибегают к методам провокации. Под видом советских военнослужащих нападают на мирных, лучших советских людей, издеваются над ними, подвергают зверским мучениям.

В населенный пункт Пукляки Тернопольской области в начале апреля 1944 года ворвалась группа бандеровцев, переодетая в красноармейскую форму, и зверски замучила двух местных жителей – украинцев Петриченко Якима и Паначук Степана». В документе отмечено, что аналогичные факты были зарегистрированы и «в других районах западной Украины».

Не давали жизни мирным людям бандеровцы и после войны. В опубликованном политдонесении начальника Главного политического Управления Красной Армии в ЦК ВКП(б) от 13 ноября 1945 года сообщается, что банды националистов активно действуют лишь в тех районах, где меньше вероятность встретиться с советскими вооруженными подразделениями: «Местные работники говорят: Где есть отряд Красной Армии, там и хлебопоставки выполняются и работать можно».