«Все проекты, в том числе экологические, должны быть реализованы!»

Вице-президент компании «Норильский никель» Андрей Грачев побывал в студии «Комсомольской правды» на форуме «Чистая страна». Фото: Роман САДОВОЙ

Он рассказал о задачах компании в новых экономических условиях, оценил меры государства по поддержке бизнеса и напомнил, что Норникель занимался ESG еще тогда, когда это не было мейнстримом.

- Вы только что с пленарной сессии. Чему она была посвящена? С чем федеральная власть пришла к бизнесу?

- Сессия была посвящена экологической политике в новых условиях. Представители власти рассказали о том, какие меры сейчас принимает правительство Российской Федерации, Государственная Дума. В частности, зампред Комитета Госдумы по экологии Александр Коган объявил о том, что в первом чтении принят ряд поправок, которые демонстрируют шаг навстречу бизнесу, который, как и вся страна, оказался в непростых условиях.

Во-первых, продлеваются сроки получения предприятиями комплексных экологических разрешений. А тем, кто комплексное экологическое разрешение уже получил, скорее всего, продлят сроки установки автоматических систем контроля выбросов и сбросов. Также продлеваются сроки проведения эксперимента по квотированию для городов – участников федерального проекта «Чистый воздух». Уточняются нормы, связанные с экспортом лесопродукции… На самом деле, государство предлагает множество решений для бизнеса с учетом нынешней ситуации.

При этом, в Госдуме подчеркивают: переносы сроков не означают отказа от планов, все они должны быть реализованы! И наша компания целиком разделяет эту точку зрения. Мы уверены в том, что все наши инвестиционные планы должны быть выполнены, в том числе Северная программа. Конечно, нам тоже, возможно, придется немного сдвигать определенные сроки «вправо». Насколько, говорить пока рано. Это будет зависеть от того, как быстро мы сможем провести импортозамещение по отдельным позициям.

- Какой процент предстоит заместить?

- Чтобы ответ получился наиболее точным, я обозначу контекст. Стоимость всей Серной программы — более 300 миллиардов рублей. В прошлом году мы инвестировали 30 миллиардов. Всего заключено контрактов на 100 миллиардов рублей. Проект реализуется, темпы весьма серьезные. Только на Надеждинском комбинате мы одновременно строим 60 объектов. Теперь про импортозамещение. На Надеждинском металлургическом заводе 75% оборудования — российского производства. Оставшаяся четверть — это те девайсы и механизмы, аналогов которых в России нет. Мы очень рассчитываем на помощь Минпромторга, с которым мы продуктивно работаем. Конечно, нам не хочется переносить сроки завершения работ, но если это случится — то исключительно по объективным причинам.

- Форум «Чистая страна» охватывает весь спектр ESG-повестки. Какие направления работы Форума особенно важны для Норникеля? Не удивлюсь, если интересы компании затрагиваются на каждой экспертной сессии, которые здесь запланированы...

- В первую очередь, нам было важно услышать позицию государства, увидеть его реакцию на изменение экономической реальности. Надо сказать, что правительство реагирует очень оперативно… Ну а что касается ESG, то у меня возникло ощущение, что на Форуме мы пытаемся понять: это действительно что-то новое или же это то, чем все мы давно занимаемся?

- И что выяснилось?

- За всех не скажу, а вот «Норильский никель» выводы для себя сделал. ESG расшифровывается как совокупность экологических, социальных и корпоративных элементов управления. Так вот: решением экологических задач мы занимаемся давно. Обширные социальные проекты — реализуем: насколько я понимаю, наша компания направляет на благотворительность самую большую долю доходов среди всех российских компаний. Проекты по корпоративному управления тоже развиваем. Я не вижу в повестке ESG ничего принципиально нового, кроме того, что эти три направления деятельности компаний теперь рассматривают вместе. Но позвольте, если мы обратимся к трудам великого российского ученого Вернадского, мы увидим, что еще тогда, почти сто лет назад, академик говорил о превращении биосферы в ноосферу. То есть в сознательную окружающую среду, где есть место экологии, где есть место производству, где есть место социальной политике. И все эти три сектора примерно равны по своему значению.

- Так вот у кого Кофи Аннан «содрал» свое учение о ESG.

- Заметьте, я этого не говорил. Но не думаю, что ESG – это чисто западное изобретение.

- Какие задачи Норникель ставит перед собой в сложившихся условиях?

- Я бы назвал четыре направления, которые уже упоминал президент нашей компании Владимир Потанин. Первое – это обеспечение стабильного производства. Отсюда, как следствие, второе направление — ответственное отношение ко всем контрактам и договорам, которые мы заключили с потребителями нашей продукции. Третье – выполнение в полном объеме социальных обязательств перед работниками компании и перед жителями тех городов, где расположены наши предприятия.

Наконец, четвертое направление – безусловное выполнение всех обязательств по инвестиционным проектам, включая экологические.

- То есть, по сути, цель компании продолжение в полном объеме своей деятельности, несмотря на эту... турбулентность.

- По моему мнению, любая нормальная компания должна во что бы то ни стало продолжать свою деятельность.

- Сейчас прямо из нашей студии вы отправитесь на подписание – соглашения с Министерство природных ресурсов Российской Федерации. О чем договорились?

- Мы уделяем большое внимание охране окружающей среды. Более того, ряд проектов мы уже реализовали, это и визит-центр заповедника Пасвик в Мурманской области, и сохранение краснокнижных животных на территориях заповедников Путоранский и Таймырский. Наш экологический блок совместно с Сибирским отделением Российской академии наук организовал изучение биоразнообразия на всех территориях присутствия нашей компании. Эта работа очень важна для нас, и мы будем продолжать ее проводить. Ну а сегодня мы подписываем сейчас соглашение о сохранении биологического разнообразия и развития экологического туризма и, в частности, о мониторинге численности белого медведя.