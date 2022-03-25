Два сценария. Или Украина согласится потерять Крым с Донбассом, или останется еще и без Киева с Одессой

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Знаменитый в США армейский полковник в отставке Дуглас Макгрегор, который командовал "последним великим танковым сражением 20 века" в Ираке, а при Дональде Трампе был старшим советником министра обороны, высказался о перспективах режима Владимира Зеленского и ходе военной спецоперации России на Украине.

- Я вижу сейчас лишь две возможности для властей Украины, - заявил полковник Макгрегор. - Если в течение пары недель будет объявлено прекращение огня и Владимир Зеленский сядет за стол переговоров – я думаю, условия русских о признании Крыма (в составе России), Донбасса (как независимых республик) и нейтралитете самой Украины могут быть приняты.

Тогда, по мнению американского военного, «мы получим Украину, которая выглядит почти как раньше. За минусом Крыма и Луганска с Донецком. Но с нейтралитетом».

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

- Если же этого не произойдет, Зеленский останется с другой конструкцией, - считает Макгрегор. - С Киевом в руках России и границей по Днепру до юга.

Причем, как сказал полковник США, при втором сценарии, «русские пойдут на Одессу и фактически превратят то, что останется от Украины на западе, в страну, не имеющую выхода к морю».

- Будет одно из двух этих сценариев, - уверенно заявил Макгрегор. - Не будет такого, что внезапно вся операция Москвы вдруг развалится, а русские сдадутся и скажут: «Это была большая ошибка, зря мы это сделали». Нет, такого не будет.

Полковник в отставке Дуглас Макгрегор считается авторитетным военным экспертом, поскольку имеет большой опыт личного участия во многих спецоперациях и конфликтах. К примеру, в 1991 году он возглавил группу из 49 боевых машин в "последнем великом танковом сражении 20-го века" (как это называют в США). Его группа (19 танков, 26 бТР и 4 самоходных миномета) уничтожила 70 бронемашин Ирака, не понеся при этом никаких потерь.

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