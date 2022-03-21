Латвия назло Москве уже обнулила свою железнодорожную отрасль, теперь пришел черед портов

Министр сообщения Талис Линкайтс заявил, что судам под российским флагом запретят заход в латвийские порты. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чем должен заниматься министр путей сообщения? Развивать и поддерживать транспортную сеть, увеличивать грузооборот, чтобы у людей была работа, а в казне - деньги. Но это в нормальной стране. Латвия к таким, очевидно, не относится. Она - на передовой борьбы с Россией. Поэтому ее министр сообщения Талис Линкайтс заявил, что судам под российским флагом запретят заход в латвийские порты.

Вообще-то такой шаг должен был сделать Евросоюз - запретить судам России бросать якорь у европейских берегов. Но там, как оказалось, есть страны, которые решительно против этого. Безвольные слабаки и предатели. Поэтому, как пояснил Линкайтс, Латвия делает такой шаг первой. И надеется, что прибалтийские соседи - Литва и Эстония - присоединятся к региональной инициативе. Цена вопроса министру сообщения известна, о чем он не без гордости и сообщил: в Вентспилсском порту ожидается снижение грузооборота на две трети, в Риге примерно на 45 процентов, в Лиепае — на 20–30. Это крах отрасли? Нет, триумф воли непримиримых борцов с Москвой!

Когда приходит весть о какой-нибудь новой антироссийской инициативе прибалтов, ощущение такое, что в психушке объявлен месячник припадков. Вроде бы взрослые дяди и тети в тамошних правительствах и политэлитах, но силы свои рассчитать никак не научатся. Вернее, силы там вообще нет, ее заменяет политическая дерзость в отношении к России и всему российскому. Причем столь отчаянная, что даже старших товарищей по лагерю, у которых, кстати, есть реальная сила, оторопь берет.

Не по годам суров внучек «отца независимости» Литвы Ландсбергиса, нынешний министр иностранных дел Вильнюса Габриэлюс Ландсбергис. Он пригрозил санкциями тем странам, которые помогут России обходить введенные против нее санкции. Понятно, что у самой Литвы никакого ресурса для наказания «отступников» нет. Кроме одного: сделать больно себе самой, но не поступиться принципами. Именно так литовцы «наказали» Белоруссию, заблокировав на своей территории ее транзит. В итоге выяснилось, что ущерб Литве такая санкционная дурь принесла заметно больший, чем белорусам. Но несгибаемым комиссарам русофобии это нипочем.

Всего год назад деградация отношений с Россией пустила под откос железнодорожную отрасль Латвии, на продажу, за ненадобностью, были выставлены даже рельсы. А Литва всего несколько месяцев назад, за то, что явно в пику Пекину открыла у себя представительство Тайбэя, была вычеркнута Китаем из реестра экспортеров - то есть китайцы попросту «обнулили» для себя литовский бизнес. И таких примеров - не перечесть.

Кто сейчас больше всех требует немедленно отказаться от российских нефти и газа? Понятно, прибалты. Самозабвенно поддерживают англосаксов, которые об этом уже объявили. Немцы и голландцы, явные слабаки в боевых действиях против России, сказали, что в одночасье от наших энергоносителей отказаться невозможно, слишком велика зависимость от них, это - задача на перспективу. Но прибалты требуют: сейчас, сегодня, сразу и навсегда!

Такая их решимость и бескомпромиссность связана, прежде всего, с убежденностью, что их старшие товарищи в случае чего в беде не оставят. За русофобию Запад уже давно платил прибалтам приличную ренту. До четверти бюджетов этих стран финансировались за счет разного рода дотаций, фондов и пожертвований. А сегодня этот товар вообще премиальный. Громче кричишь - больше получишь.

Причем до сих пор три прибалтийские страны получают и российский газ, и электричество. В той же Латвии одиннадцать газовых трейдеров стригут купоны от заоблачных цен. От «советского» электричества прибалты мечтают отказаться уже лет двадцать. На 2025 год намечен их выход из энергетической системы БРЭЛЛ (Белоруссия, России, Эстония, Латвия, Литва). Но подсоединение к энергосистеме ЕС пока не готово. Вот и приходится плакать, но есть российские «электрокактусы». Особо отметим: никогда Россия по своей воле не «отключала газ» зарвавшимся соседям.

Неизбежный вопрос: почему прибалтийские элиты так ненавидят Россию? Во-первых, они сформированы американцами из потомков националистической эмиграции, нацистских коллаборантов и советских «перевертышей». Во-вторых, как уже сказано, это очень прибыльная ненависть, главный заказчик которой опять же американцы. И, пожалуй, главное: из прибалтов те же англосаксы сделали русофобские дрожжи, которые поднимают все европейскую опару ненависти к нам. Достаточно вспомнить, как именно они и поляки торпедировали в 2006 году практически согласованное между ЕС и Россией соглашение о безвизе. А потом этот безвиз стал морковкой, которую скормили Украине за ее отказ от всего русского.