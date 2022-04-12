Александр Домогаров сделал заявление об "отъезде" из России

Александр Домогаров. Фото: Безбородова Кристина

Александр Домогаров в настоящее время обустраивает дом на Кипре. Сейчас в роскошном особняке, который артист купил год назад, идет ремонт. Из-за заграничной недвижимости звезды театра и кино сплетники стали распускать слухи о том, что актер якобы навсегда покинул Россию. Александр Юрьевич не стал молчать и высказался об эмиграции.

Один из постоянных посетителей скандальных ток-шоу Леван Тодуа сделал громкое заявление о том, что Александр Домогаров принял решение навсегда уехать из России. По его словам, артист якобы улетел на Кипр, где у него есть собственный дом. Причиной эмиграции, как уверял сплетник, стало увольнение актера из Театра Моссовета и отсутствие работы в Москве.

"Не знаю, кто такой Леван Тодуа и откуда у этого дебила и провокатора такая информация. Я никуда не уезжал и не собираюсь, нахожусь в своем доме в Подмосковье. В нынешнее время, считаю, что покидать страну как-то некорректно. Когда наступят более благоприятные времена, то почему бы и не слетать на море", - разразился актер гневной отповедью.

Он также заверил, что из театра его "уволить никто не может". "До конца апреля я в отпуске, который брал еще в конце октября прошлого года. 3 мая возвращаюсь к работе, играем спектакль «Ричард III»", - цитирует его "СтарХит" .

Отметим, 58-летний артист грозился уйти из театра еще в прошлом году, но раньше, по его словам, ситуация была "ссорой в семье". "А сейчас совершенно трезво говорю: «Ухожу». Но, уходя, теряю все - душевно и сердечно", - говорил Александр Юрьевич.