Что случилось с единственным сыном Александра Домогарова

Актер Александр Домогаров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

У актера Александра Домогарова от второй жены Ирины Гуненковой есть сын Александр. Молодой человек не пошел по стопам знаменитого отца. Он решил занять место по другую сторону камеры, став режиссером.

Александр Домогаров очень близок со своим единственным сыном Александром. В наследнике он души не чает. "Мы родственные души, родные, любимые, это мое от А до Я... Когда мне для роли нужно спонтанно заплакать, я вспоминаю один момент с Сашкой. Ему было лет 11-12, какие-то сложности возникли. Бабушка и мама попросили меня подключиться и повлиять. Я приехал, говорю: «Как ты себя ведешь? Что это такое!» А он смотрит на меня, и у него начинают дрожать губы, слезы покатились: «Почему ты никогда меня не хвалишь? Я у вас всегда плохой» Стоит мне вспомнить это дрожащее детское лицо, по которому катятся невинные слезы, искреннее непонимание и родительскую «несправедливость» к нему - и слезы артисту Домогарову обеспечены", - рассказывает Александр Юрьевич.

Он очень гордится сыном. Александру 32 года, он окончил Высшие режиссерские курсы у Владимира Хотиненко, на диплом снял по Стивену Кингу короткометражку "Пустите детей". В детстве учился в музыкальной школе, занимался фигурным катанием. Не раз говорил, что знаменитая фамилия мешала ему в жизни.

Однажды он увидел в блоге у отца историю про собаку, которую бросили в аэропорту. Так родился фильм "Пальма". В картине снялись Виктор Добронравов, Евгения Дмитриева, Владимир Ильин и Домогаров-старший.

Александр Домогаров младший, режиссер фильма "Пальма" Фото: Михаил ФРОЛОВ

"Об Ильине я мечтал сразу, роль придумывалась и писалась под него. Я когда-то снимался у Светланы Сергеевны Дружининой, и мы с дядей Вовой подружились. В детстве мне нравились фильмы с его участием «Хочу в тюрьму», «Утомленные солнцем», «Сибирский цирюльник»... Когда стал приглашать его в фильм, он отказался. Два или три раза говорил мне: «Ой, Саша, нет. Ну прости меня, мой хороший». От отчаяния уже начал кастинг на эту роль, пробовал других артистов, в том числе и отца. Но все было не то. Каким-то чудом мне все-таки удалось его уговорить", - делится Домогаров-младший.

Он называется себя режиссером-тихоней. "У меня просто все кино раскадровано, я так люблю! Я должен придумать и зарисовать все кино в картинках до того, как начать снимать, и мне очень сложно отказываться от своего плана. Я не могу начинать снимать, если кто-то с каменной рожей. Ненавижу, когда люди с очень серьезными лицами исполняют свои обязанности, особенно когда этого не требуется", - цитируют его 7 Дней.

По словам Домогарова-старшего, профессию режиссера его сыну никто не навязывал. "Если бы он сказал: «Я иду в МГИМО», я бы сказал: «Давай». Но он не сказал. Начнем с того, что я узнал на гастролях о том, что он поступил в «Щепку», от жены нашего художественного руководителя. Как-то меня в курс дела никто не вводил. Школа, в которой он учился, а я потом даже какое-то время преподавал уроки драмы, была очень хорошая. Там в то время дети в 10-м классе уже четко знали, кто куда пойдет и что будет делать в жизни. Мне кажется, только Саша и еще одна девочка, которая теперь заметная актриса в МХТ имени Чехова и замечательный педагог, единственные из всей школы выбрали актерство, а все остальные - разные престижные профессии…", - вспоминает 57-летний актер.

Он часто брал сына на съемки. "В Ялту ездили на съемки «Я - кукла», спецназ сына со скалы снимал, потому что я его из виду упустил на 10 минут. В Сахару, в Египет, - на съемки «Инди», где он утопил в бассейне мобильный телефон, а потом долго сушил и уговаривал его заработать, потому что это был его первый мобильник. Не говорю про «Бандитский Петербург» и «Графиню де Монсоро»… Потом было увлекательно встретиться с ним на съемках у Светланы Сергеевны Дружининой «Охота на принцессу» уже как партнерам. Но самые счастливые моменты, наверное, когда он малой был совсем. У меня есть видео, где ему четыре года, мы привели его в Театр Российской армии, и он там концерт закатывает с чтением стихов, не выговаривая половину алфавита, это очень смешно... У Саши никогда не было никакой тяги к физике или математике, это у нас с ним семейное, гены. Зато у него была потребность смотреть, читать. А сейчас это превратилось у него в какую-то необходимость - даже не читать, а жрать книги. И это не воспитание, это, видимо, заложено в природе самого человека", - говорит артист.