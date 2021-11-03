Обиженный Александр Домогаров ушел из театра: Валентина Талызина раскрыла правду

Александр Домогаров покинул театр Моссовета. Актер написал заявление об уходе в конце октября Фото: Михаил ФРОЛОВ

Александр Домогаров ушел из Театра Моссовета после 27 лет работы. Это известие стало громом среди ясного неба не только для поклонников любимого артиста, но и для его коллег. Валентина Талызина глубоко опечалена решением звезды.

Александр Домогаров покинул театр Моссовета. Актер написал заявление об уходе в конце октября.

По слухам, судьбоносное решение обиженный Домогаров принял потому, что не сработался с новым художественным руководителем Евгением Марчелли. "Этот театр не «рвал» вершин театрального прогресса, но оставался таким стабильным, что, казалось, этот столп не свернуть. Оказывается, возможно. И дело не в худруке, дело в труппе театра. Растренированной, занятой только своими личными амбициями, разобщенной и хотящей всего, не имея на это уже никакого права. Ни творчески, никак. В театре рассорили и разобщили труппу. Старики ушли, а нам ничего не остается, как сберечь самих себя", - цитирует его "СтарХит".

Валентина Талызина уход Домогарова из театра назвала "большой утратой". "Он абсолютно не принимает нового художественного руководителя Марчелли. Считает его не совсем одаренным, дельцом. Он ушел из-за этого в творческий отпуск. Может быть, он будет сниматься, играть где-то еще. Театр его отпустил, но это большая утрата, потому что на Домогарова шел народ, зрители его любят", - цитирует ее Пятый канал.