Недвижимость Ксении Собчак: сколько квартир и домов в собственности у телеведущей

Собчак спешно продала одну из своих московских квартир. Фото: СОЦСЕТИ

Список российских знаменитостей, которые спешно покинули страну, внушительный. Ксения Собчак улетела из России в начале марта. В Турцию. На удивленные комментарии подписчиков ответила, что отправилась с ребенком «на каникулы». Спустя месяц Ксения Анатольевна вернулась. Затем появились слухи, что звезда первых сезонов «Дома-2» тайно получила гражданство Израиля. Собчак в ответ опубликовала видео, как она гуляет по берегу реки в Подмосковье у одного известного ресторана…

Но тут грянул новый скандал. Журналисты прознали, что после возвращения в Россию Собчак спешно продала одну из своих московских квартир. Цена вопроса - 10,3 млн долларов. На момент совершения сделки это было около 1 млрд рублей.

Вычислить местонахождение апартаментов, о которых идет речь, несложно. «Тихий переулок в Хамовниках с видом на Москву-реку»... Еще в 2019 году светская пресса радостно сообщала: Ксения Собчак и ее мать Людмила Нарусова приобрели за 300 млн рублей две смежные квартиры в строящемся в Хамовниках жилом комплексе «Бродский». Общей площадью 325 квадратов.

«Я ЕЕ НИ РАЗУ НЕ ВИДЕЛ»

Шестнадцатиэтажный ЖК «Бродский» видно издалека: даже от Киевского вокзала его можно разглядеть над крышами других домов, стоящих на Саввинской набережной. Огромный куб, испещренный по фасаду арками.

Собственно, сам ЖК - это один дом с очень маленькой территорией (ни садов, ни аллей). С одной стороны обнесен строительным забором (объект официально сдали только в декабре 2021-го, но ремонтные работы продолжаются), с другой - глухой шлагбаум с охраной. Въезд только по пропускам. Машины ныряют в подземный гараж.

Квартиру в ЖК «Бродский» Ксения Анатольевна приобрела в 2019 году. Фото: Александр РОГОЗА

- Я слышал, что здесь купила квартиру Ксения Собчак, но ее лично я за тот год, что здесь работаю, ни разу не видел, - признался «КП» сотрудник ЖК. - Если бы она приезжала на смотрины, мы бы, наверное, знали. Разговоры бы пошли. Тут почти все квартиры проданы. Владельцы в основном из бизнеса. Ну, приезжает тонированная машина, водитель подает ее к подъезду. Кто из нее вышел - не успеешь разглядеть.

Сама телеведущая информацию о продаже недвижимости не комментирует. Как говорится: не подтверждает, но и не опровергает.

Из 60 с лишним имеющихся в доме квартир до сих пор не проданы всего две-три (ценник - в районе 2,5 млн рублей за квадратный метр). В остальные уже начали въезжать. При этом застройщик изначально вкладывал в цену и отделку помещений. Как комнаты выглядят изнутри, можно посмотреть на сайте ЖК. Многие собственники, впрочем, начали делать ремонт заново, под свои запросы и потребности.

Застройщик предлагал покупателям отделку помещений и богатый вид из окна. Фото: наш.дом.рф

СОСЕДКА МУШКЕТЕРА

Между тем актив стоимостью около 1 млрд рублей явно не был для Собчак последним.

40-летняя теледива всегда неплохо зарабатывала - вела программы на ТВ плюс различные мероприятия и частные вечеринки. В последние годы к этому добавились и заработки на Ютубе - у канала «Осторожно, Собчак» более 3 млн подписчиков.

В общем доступе есть декларация о доходах Ксении Собчак за 2020 год. Муж телеведущей Константин Богомолов, напомним, худрук Московского драмтеатра на Малой Бронной. Столичный Департамент культуры ежегодно публикует данные об официальных доходах руководителей всех бюджетных организаций и их супругов.

В документе указано, что Ксения Анатольевна в 2020 году лично заработала 212 млн рублей.

Также приводится внушительный список недвижимости. В нем:

2 квартиры - 74 и 353 кв. м (скорее всего, в Москве).

1/3 квартиры в Санкт-Петербурге (общая площадь квартиры 245 квадратов - этот же объект фигурировал в декларации Собчак в 2018 году, когда она баллотировалась в Президенты России). Судя по всему, это родительская квартира в бывшем доходном доме на набережной реки Мойки, где семья жила, когда Анатолий Собчак был мэром Петербурга. Кстати, в этом же доме, напротив Музея-квартиры Пушкина, уже много лет живет актер Михаил Боярский.

Жилой дом в Подмосковье (482 кв. м. Ранее сообщалось, что Собчак построила дом на Рублевке, в поселке Горки-8).

Три земельных участка общей площадью более

3 тыс. кв. м.

А еще у Собчак есть элитная машина Bentley Continental GT Speed. Год выпуска не указывается. Но на московском рынке такие новые авто стоят до 50 - 60 млн рублей.

К слову, квартира в ЖК «Бродский» в этом списке не фигурировала, поскольку дом был сдан лишь в конце прошлого года.

КСТАТИ

На Рижском взморье воздух свеж

В начале 2010-х писали, что Ксения Собчак стала владелицей пятикомнатной квартиры в элитном поселке «Аристо» в Юрмале. Закрытая территория в сосновом лесу с видом на Рижское взморье. Тогда, больше десяти лет назад, жилье здесь продавали от 2300 евро за квадратный метр. Получается, квартира телеведущей (180 кв. м) стоила около 500 тысяч евро.

Однако ни в 2018 году, ни в 2020-м в декларациях Собчак этот объект не указывала. Возможно, он был продан ранее.

ПРОВЕРКА СЛУХА

Звезды массово продают недвижимость?

Член Совета Гильдии риелторов Москвы Роман Вихлянцев:

- Я пока не вижу по рынку, чтобы знаменитости начали массово продавать свою недвижимость в Москве. Пожалуй, в большей степени это касается людей, у которых был международный бизнес, или богатых иностранцев. Они выставляют на продажу свои объекты, да. Но ведь ВИПы стараются не вести дела по недвижимости публично. Если мы говорим о квартирах и домах стоимостью более 200 млн рублей, круг интересантов - тех, кто может стать покупателем, - довольно небольшой. На Москву, думаю, это несколько сотен персон. Известный человек выставляет объект на продажу через риелторов, которые знают этот рынок. У них есть списки людей, которым такие квартиры можно предложить. Дальше происходит рассылка портфолио или обзвон. То есть через сайты бесплатных объявлений они недвижимость не продают. Не тот случай.