Минобороны: В Черниговской области националисты начали отнимать у граждан автомобили

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Во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию продолжает тщательно фиксировать многочисленные вопиющие факты бесчеловечного отношения киевских властей к мирным жителям, - заявил на брифинге его руководитель - начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаил Мизинцев.

Генерал-полковник перечислил новые факты преступлений против мирного населения, что совершили украинские националисты за истекшие сутки:

- В Харькове (Киевский, Немишлянский и Шевченковский районы) боевики националистических формирований продолжают оборудовать позиции в жилых домах, детских садах, школах, а также размещать тяжелое вооружение в густонаселенных кварталах. При этом с 10 апреля 2022 г. запретили эвакуацию мирных граждан; подразделения ВСУ в общеобразовательных школах оборудовали огневые позиции и разместили бронетехнику в Северодонецке (школа № 4) Луганской Народной Республики, а также в Серебрянке (школа № 7) и Белозерском (школы № 13, 14) Донецкой Народной Республики.

- В Черниговской области националисты продолжают проводить рейды по частным домовладениям, в ходе которых под угрозой физической расправы и убийства насильно изымают у людей продукты питания, материальные ценности, а также личные автомобили.

- Киевские власти под патронажем стран коллективного Запада во главе с США продолжают сбор псевдодоказательств виновности России. С этой целью в Ирпене с 06:00 12 апреля 2022 г. до 09:00 15 апреля 2022 г. вводится комендантский час и полная блокада города, при этом въезд в данный период будет разрешен только представителям силовых структур и «непонятным» волонтерам. Достоверно установлено, что этот период времени будет использован Киевом для проведения провокации с организацией циничных постановочных съемок и дальнейшим раскручиванием фейка западными СМИ.

- Нам об этом уже известно, поэтому заранее предупреждаем так называемый цивилизованный Запад: Киевский режим в очередной раз показывает свою истинную преступную сущность, а также полное пренебрежение всеми нормами международного гуманитарного права, - предупредил Мизинцев.

Он также заявил, что Россия в строгом соответствии с нормами международного гуманитарного права продолжает системную и скоординированную работу по оказанию всесторонней помощи населению Донецкой и Луганской народных республик, а также мирным жителям и иностранным гражданам на освобожденных территориях Украины. Ежедневно с 10:00 (мск) российская сторона открывает гуманитарные коридоры на харьковском и мариупольском направлениях. Кроме того, Российская Федерация готова в кратчайшие сроки развернуть гуманитарные коридоры на любых других направлениях и обеспечить безопасную эвакуацию гражданских лиц.

Также Вооруженные Силы России ежедневно с 08:00 до 19:00 (мск) открывают гуманитарный коридор, представляющий собой безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 и шириной 3 морских мили. Детальная информация на английском и русском языках о порядке функционирования морского гуманитарного коридора ежедневно каждые 15 минут передается по УКВ-радиосвязи на 14 и 16 международных каналах.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил зафиксировать и установить обстоятельств захвата украинскими националистами дома престарелых в Луганской Народной Республике.

Следствия стало известно, что военнослужащие ВСУ использовали дом престарелых в ЛНР в качестве укрытия. Как и в других случаях, они придерживались уже привычной тактики, используя гражданское население, в данном случае пожилых людей, в качестве живого щита. В здании при этом были оборудованы точки для стрельбы из пулеметов и противотанковыми средствами. Понимая, что удержать позицию не получится, националисты стали отступать, стреляя по зданию и находящимся в нем людям.

В соответствии с поручением Председателя СК России следствие установит подразделение ВСУ, участвовавшее в боевых действиях в районе расположения дома престарелых, а также должностных лиц, принявших решение использовать людей в качестве живого щита и открывших огонь по ним при отступлении.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- Несмотря на все трудности и препятствия, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки российскими Вооруженными Силами, без участия украинских властей, из Донецкой, Луганской народных республик и опасных районов Украины эвакуированы в Россию 25 560 человек, из них – 3 482 ребенка, а всего с начала специальной военной операции – уже 765 779 человек, из которых 144 105 – дети. Государственную границу Российской Федерации пересекли 99 603 ед. личного автомобильного транспорта, из них сутки – 3 187. Из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении, без какого-либо участия украинской стороны, от беспредела, устроенного националистами, удалось спасти уже 136 284 человека, в том числе за истекшие сутки – 625.

- Украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве «живого щита» 6 253 иностранных гражданина из 11 государств.

Кроме того, в украинских портах продолжают оставаться заблокированными 76 иностранных судов из 18 государств. Созданные официальным Киевом в своих внутренних водах и территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море.

- В субъектах Российской Федерации продолжают функционировать более 9,5 тыс. пунктов временного размещения, которые оборудованы всем необходимым, в них предусмотрены места для отдыха и горячее питание.

- На пунктах сбора подготовлено свыше 22 тыс. тонн продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости. Начиная с 2 марта, Российской Федерацией на Украину уже доставлено 11 242,8 тонн гуманитарных грузов, проведено 810 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки – семь в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской, Херсонской и Харьковской областях, в ходе которых мирному населению передано 435,5 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.