Испытывали биооружие на психбольных в Харькове, надеялись распространить чуму по рекам: Минобороны РФ перехватило секретное сообщение США

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов во время брифинга. Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Специалисты Минобороны России продолжают анализировать документальные доказательства преступлений американской администрации и киевского режима на территории Украины. Шокирующие факты военно-биологической деятельности США на Донбассе прозвучали на брифинге в четверг.

БИООРУЖИЕ УЖЕ ИСПЫТАЛИ НА УКРАИНЕ

- В ходе спецоперации на территории Украины установлено, что в период с 2019 по 2021 год американские ученые из лаборатории в г. Мерефа (Харьковская область) проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах областной клинической психиатрической больницы № 3 города Харьков, - заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов. - Лиц, имеющих расстройства психики, отбирали для опытов с учетом их возраста, национальности и иммунного статуса.

По данным Кириллова на специальных бланках учитывался результат круглосуточного мониторинга состояния зараженных пациентов.

Представитель Минобороны отметил, что медперсонал информацию об исследованиях в базу не вносил. Кроме этого американцы брали с украинских медиков подписку о неразглашении. В январе 2022 года работу лаборатории в Мерефе американцы были вынуждены остановить, а все оборудование и препараты вывезти во Львов.

Следствию по этому делу, а оно уже ведется в СК России, удалось получить показания ряда свидетелей этих бесчеловечных экспериментов. Но их имена до суда не будут раскрывать в интересах их безопасности.

ЗАКУПЛЕНО 50 БЕСПИЛОТНИКОВ ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ

Представитель Минобороны напомнил, что на одном из предыдущих брифингов речь шла об устройствах беспилотной доставки и применения биологических рецептур, которые было запатентовано в США: "Одновременно было отмечено, что Украиной был направлен запрос компании-производителю о возможности оснащения беспилотных летательных аппаратов "Байрактар" навесным аэрозольным оборудованием. А 9 марта подтверждение тому обнаружили на территории Херсонской области. Разведывательными подразделениями российских войск обнаружены три беспилотных летательных аппарата, оснащенных емкостями объемом 30 литров и оборудованием для распыления рецептур".

Фото: Министерство обороны РФ

Фото: Министерство обороны РФ

Кириллов подчеркнул, что получена информация о том, что "в январе 2022 года Украиной через посреднические организации было закуплено более 50 устройств (беспилотников), которые могут быть использованы для доставки и распыления биологических рецептур и токсичных химикатов".

В военном ведомстве также выяснили, что американская администрация последовательно и упорно наращивает свой военно-биологический потенциал в различных регионах мира аж с 1993 года.

В докладе Кириллова говорится, что одним из главных элементов создания биооружия Пентагоном "стал Украинский научно-технологический центр (УНТЦ) – это международная межправительственная организация, созданная с целью "…предотвращения распространению знаний и опыта, связанных с оружием массового поражения…".

В докладе отмечается, что правовой статус УНТЦ определен Соглашением от 25 октября 1993 года, которое заключено между правительствами Украины, Канады, США и Швеции, а также Протоколом о внесении поправок от 7 июля 1997 г.

БИООРУЖИЕ ГОТОВИЛИ 4000 УКРАИНЦЕВ

В своем исследовании Кириллов отмечает, что "штаб-квартира УНТЦ находится в Киеве и имеет региональные представительства в Баку, Кишиневе и Тбилиси, а также в Харькове и Львове. Вместе с тем, Экспертный центр химических и биологических угроз Министерства обороны России установил, что основной вид деятельности УНТЦ – это выполнение функций распределительного центра грантов для проведения интересующих Пентагон исследований, в том числе – в области биологического оружия. Заказчиками и спонсорами УНТЦ со стороны США являются Госдепартамент и Минобороны. Только за последние годы на реализацию проектов УНТЦ Вашингтоном было израсходовано более 350 миллионов долларов".

Минобороны также удалось перехватить красноречивое письмо УНТЦ от 11 марта 2022 года, которое позволяет представить масштабы этой организации на Украине: "…наблюдается отток научных экспертов в области разработки средств доставки и современного вооружения, работавших на украинских учреждениях, а также экспертов в области разработки биологического, радиологического, химического и ядерного оружия. Наиболее подготовленные специалисты, имеющие опыт работы с материалами и технологиями двойного назначения (их насчитывается от 1000 до 4000 чел.) оказались в неблагоприятных профессиональных и финансовых обстоятельствах. Это делает их уязвимыми к переходу на сторону других государств для участия в программах по разработке ОМП, средств доставки и другого вооружения…".

Фото: Министерство обороны РФ

Кириллов подчеркивает его суть: "Вашингтон фактически признает проведение украинскими экспертами работ по созданию средств доставки и применения оружия массового поражения и полагает целесообразным продолжить их финансирование".

Кириллов также назвал граждан США, которые занимаются реализацией военно-биологических программ на Украине:

"Пост исполнительного директора УНТЦ занимает гражданин США Кертис Белаяч. Он родился 27 августа 1968 г. в Калифорнии, обучался в калифорнийском университете управления им. Андерсона. Имеет степень магистра международных финансов и работает на Украине с 1994 гю, а председателем правления УНТЦ от Евросоюза является Эдди Артур Майер, от США работу центра курирует Фил Доллифф, который занимает в Госдепартаменте должность заместителя советника секретаря по вопросам международной безопасности и программ нераспространения ОМП".

Кириллов отмечает, что полученные Министерством обороны России документы "подтверждают связь УНТЦ с основным подрядчиком Пентагона - компанией «Black & Veatch». В переписке высказывается готовность вице-президента этой компании Мэтью Вэббера к работе с УНТЦ в рамках проводимых военно-биологических исследований на территории Украины".

РАСПРОСТРАНИТЬ ЧУМУ ПО РЕКАМ

По данным Минобороны с 2014 по 2022 гг. Украинским научно-технологическим центром в странах постсоветского пространства (Украина, Грузия, Молдавия, Азербайджан) было реализовано более 5000 научно-исследовательских проектов в области биологических программ.

Из доклада Кириллова: "Американских кураторов, прежде всего, интересовали исследования, имеющие двойное назначение, например, проект 6166 "Развитие технологий для моделирования, оценки и предсказания влияния конфликтов и угроз распространения оружия массового поражения", проект 9601 "Передача украинских технологий производства сложных материалов двойного назначения в Европейский Союз".

Исследования американцев были направлены на изучение потенциальных агентов биологического оружия (чумы, туляремии) и возбудителей экономически значимых инфекций (патогенный грипп птиц, африканская чума свиней).

"При этом проекты P-364, 444, и 781, были направлены на изучение распространения возбудителей опасных инфекций через насекомых-переносчиков, диких птиц, летучих мышей, а проекта 3007 «Мониторинг эпидемиологической и экологической ситуации относительно опасных болезней водного происхождения на Украине» на распространение опасных заболеваний по рекам" - отмечается в документе.

- В ходе работ украинскими специалистами под контролем американских ученых систематически проводился отбор проб воды в ряде крупных рек Украины, включая Днепр, Дунай, Днестр, а также в Северо-Крымском канале с целью установить наличие особо опасных патогенов, включая возбудителей холеры, брюшного тифа, гепатитов А и Е, и сделать выводы о возможности их распространения водным путем, - перечислил Кириллов.

В ходе последнего проекта украинские специалисты провели оценку "поражающих свойств отобранных образцов, а сами штаммы – депонированы в коллекцию и впоследствии вывезены в США".

Кириллов продемонстрировал на карте анализ водных ресурсов Украины, который говорит о том, что результаты проведенных работ могут быть использованы для создания "неблагоприятной биологической обстановки не только на территории России, но и в акватории Черного и Азовского морей, а также в странах Восточной Европы – Белоруссии, Молдавии, Польше".

КСТАТИ

- Обеспокоенность Минобороны России деятельностью Вашингтона на Украине связана с тем, что вопреки своим международным обязательствам США сохранили в национальном законодательстве нормы, допускающие проведение работ в области биологического оружия. То есть, они не исключают право США создавать биологическое оружие за пределами своего государства.

- Ратификацию Женевского протокола 1925 года Соединенные Штаты сопроводили рядом оговорок, одна из которых допускает ответное применение химического и токсинного оружия.

- В соответствии с Федеральным законом США «О единении и сплочении Америки в борьбе с терроризмом» исследования в области создания биологического оружия допускаются с санкции американского правительства. На участников подобных исследований не распространяется уголовная ответственность за разработку такого оружия.

- Американская администрация в этой сфере реализует принцип приоритетности внутреннего законодательства над международным. Наиболее спорные с точки зрения этики исследования проводятся за пределами национальной юрисдикции.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Москве под председательством начальника Генштаба – первого заместителя Министра обороны России генерала армии Валерия Герасимова завершилось заседание Военного комитета ОДКБ. Участники обменялись мнениями о военно-политической обстановке в регионах коллективной безопасности и договорились координировать совместные действия по нейтрализации угроз военной безопасности.

- Стороны рассмотрели вопросы проведения совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки в 2022 году, определи направления дальнейшей работы по совершенствованию организации выполнения международных полетов авиации вооруженных сил стран ОДКБ, а также оценили деятельность Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В.Хрулева в качестве базовой организации по подготовке военных кадров для государств-членов ОДКБ по специальностям материально-технического обеспечения, - отметили в Минобороны России.

В заседании приняли участие исполняющий обязанности начальника ГШ ВС Армении Камо Кочунц, начальник ГШ ВС - первый замминистра обороны Белоруссии Виктор Гулевич, первый замминистра обороны - начальник ГШ ВС Казахстан Марат Хусаинов, начальник ГШ ВС Киргизии Эрлис Тердикбаев, начальник ГШ ВС - первый замминистра обороны Таджикистана Эмомали Собирзода, начальник ОШ ОДКБ Анатолий Сидоров, замгенсека ОДКБ Тахир Хайрулоев.