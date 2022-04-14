Чуднее, чем Симба: сестра Жанны Фриске назвала дочь Луной

Жанна Фриске с сестрой Натальей, 2008 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сестра Жанны Фриске в первых числах апреля родила дочь. Малышка появилась на свет в Москве. Наталья Фриске не скрывала, что ради заветной цели стать мамой дважды проходила процедуру ЭКО. И вот теперь счастливая женщина поделилась новой радостью. Она выбрала имя для малютки.

Сестра Жанны Фриске не может нарадоваться появлению на свет долгожданной дочки. Наталья Фриске родила крупную девочку. Ее вес 4470 граммов, а рост 58 сантиметров. "Богатырша! Похожа на маму, в нашу породу. Губы такие полные, щечки красные такие румяные", - рассказывал отец Фриске.

На днях маму и дочку выписали из клиники. "Уже не терпится познакомить доченьку с бабушкой и дедушкой. Это так волнительно", - сообщала 35-летняя Наталья.

Она долго думала, как назвать наследницу. В итоге сестра умершей от рака певицы нарекла малышку Луной. "Наконец-то хочу познакомить вас с моей маленькой принцессой. Я очень долго выбирала имя, хотела, чтобы оно малышке подходило... Чтобы было созвучно с нашей фамилией. Моя маленькая вселенная, Фриске Луна Александровна. Ударение на «у»", - объявила молодая мама.

Поклонники тут же отметили, что "Луна чуднее, чем Симба". Как известно, Симбой зовут дочь певицы Нюши.

Ранее Фриске призналась, что будет растить малышку одна. Примерно на третьем месяце беременности Наталья рассталась со своим избранником по имени Александр. Несмотря на это, она дала девочке отчество отца.

Отметим, Наташа много лет мечтала о ребенке. "Это какое-то волшебное чувство, когда девять месяцев ты носишь под сердцем человека, а потом в один момент он оказывается у тебя на руках. Если честно, я еще ничего не понимаю пока, но она такая вкусная, такая красивая, такая любимая. И когда ее ручки хватают мой палец, у меня так колотится сердце. Теперь я знаю, как выглядит и пахнет счастье", - говорила женщина.