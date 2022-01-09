Первое фото: младший сын Дмитрия Шепелева растет копией Жанны Фриске

Шепелев и Фриске. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Дмитрий Шепелев впервые показал лицо младшего сына Тихона, которого в 2021 году родила Екатерина Тулупова. Шоумен с женой ведет достаточно закрытый образ жизни, но в этот раз решили поделиться своим счастьем.

Дмитрий Шепелев предпочитает не распространяться о личной жизни после трагической смерти Жанны Фриске от рака мозга. Восемь лет телеведущий не показывал лицо их сына Платона. Лишь минувшим летом шоумен вместе с мальчиком снялся для глянца.

Сейчас 38-летний Шепелев счастлив в отношениях с дизайнером Екатериной Тулуповой. Вместе они растят троих детей. У блондинки есть дочь Лада от прошлых отношений. Девочка, к слову, ровесница Платона. А весной 2021 года избранница Дмитрия родила сына Тихона.

Тихон, сын Дмитрия Шепелева. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Лицо ребенка звездные родители не показывали. Однако по случаю Рождества разместили фото десятимесячной крохи. В кадре он прижался к окну и с интересом смотрит на улицу.

Поклонники отметили, что Тихон удивительным образом похож на покойную Жанну Фриске. Как известно, и Платон растет копией умершей мамы.

Стоит отметить, что старшие дети тепло приняли маленького брата. "Мы проговаривали, что дети совсем не обязаны любить этого нового человека и нянчиться с ним, однако мы будем рады, если они полюбят его и проявят терпение, - делился шоумен. - И сейчас, глядя на старших детей, я очень ими горжусь. Они замечательно проявили себя, приняли младенца с пониманием и даже с юмором. Платон нежно гладит его по голове и целует, а Лада попросила нового ребенка - следующего. Мы пока промолчали".