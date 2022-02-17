Семья Фриске объявила о новом ребенке: доказательством стало фото

Сестра Жанны Фриске Наталья. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Сестра Жанны Фриске ждет ребенка. Отец уже прокомментировал беременность младшей дочки Наташи. Она же выставила обнаженное фото

Наталья Фриске скоро впервые станет мамой. Сестра покойной певицы Жанны Фриске перестала прятать огромный живот.

Она показала фото, на котором позирует беременной и совершенно обнаженной.

Фриске снялась в образе сказочной феи. Она призналась, что хотела оставить в секрете радостное событие, но информация просочилась.

"Долго я скрывала свою вселенную от чужих глаз. Не хотела ее ни с кем делить... Скрывать уже нет смысла. Да, я жду малыша, и безумно счастлива. Я долго ждала этого чудесного подарка и очень оберегала его от чужих глаз. Обязательно расскажу все, но чуть позже", - написала она в блоге.

Владимир Фриске заявил, что действительно станет дедушкой во второй раз. Отец 35-летней Натальи попросил перезвонить ему в марте. Судя по всему, на этот месяц запланированы роды.

Напомним, Наталья Фриске много лет пыталась стать мамой. Спустя два месяца после смерти сестры в 2015-м у Наташи случился выкидыш. Три года назад она рассталась с мужем Сергеем Вшивковым. Сегодня она в отношениях с Александром Титовым.