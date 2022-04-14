Минобороны: киевский режим готовит кровавую провокацию на автостраде города Константиновка

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Фото: Министерство обороны РФ

Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти продолжает фиксировать многочисленные вопиющие факты бесчеловечного отношения киевских властей к мирному населению. Об этом журналистам на брифинге в четверг рассказал начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

- В Светлодарске Донецкой Народной Республики боевиками украинских вооруженных формирований заминирована плотина водохранилища Углегорской теплоэлектростанции (река Лугань). В случае подрыва в зоне возможного затопления окажутся город Светлодарск, поселки Мироновский, Луганское и ряд других с общей численностью населения более 15 тысяч человек. Кроме того, после ухода воды, на всей территории затопления будет повреждена система жизнеобеспечения населения (канализация, водопровод, водоочистные сооружения, имеющие резервуары с химическими средствами), что приведет к резкому ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки и распространению инфекционных заболеваний в Бахмутском районе.

- В городе Константиновка (крупный узловой пункт Донецкой железной дороги) Краматорского района неонацисты заминировали автомобильную эстакаду через железнодорожные пути по улице Белоусова, которую в ближайшее время ими планируется разрушить и обвинить Вооруженные Силы России в уничтожении критически важных объектов гражданской инфраструктуры. Очередной фейк «о бесчинствах русских» незамедлительно будет растиражирован в «независимых» западных СМИ, как полностью выдуманная история с трупами в Буче.

Напомним, ранее украинские националисты заминировали плотину в Одессе, а в Николаевской области боевики националистических формирований установили мины на шлюзы сброса воды Александровской гидроэлектростанции (река Южный Буг). При взрыве последних в зоне затопления окажутся более десяти населенных пунктов и местность, прилегающая к городу Вознесенску.

Заминированы шлюзы и плотины в других районах Украины. Если их подорвут, то Киев и даже многие населенные пункты на Западной Украине может ждать судьба древней Помпеи. Только вместо пепла на них может обрушиться десятиметровая волна.

Украинские националисты собираются использовать тактику управляемого хаоса, чтобы уйти от ответственности за свои военные преступления перед народом Украины.

- Подобные действия украинских властей в очередной раз свидетельствуют об их бесчеловечном отношении к судьбам мирных граждан и полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права, - заявил руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев.

Генерал-полковник отметил, что в строгом соответствии с нормами международного гуманитарного права Россия продолжает системную и скоординированную работу по оказанию всесторонней помощи населению Донецкой и Луганской народных республик, а также мирным жителям и иностранным гражданам на освобожденных территориях Украины. Кроме того, Россия готова в кратчайшие сроки развернуть гуманитарные коридоры на любых других направлениях и обеспечить безопасную эвакуацию гражданских лиц.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- Несмотря на все трудности и препятствия, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки российскими Вооруженными Силами, без участия украинских властей, из Донецкой, Луганской народных республик и опасных районов Украины эвакуированы в Россию 14 606 человек, из них – 2 328 детей, а всего с начала специальной военной операции – уже 798 237 человек, из которых 149 419 – дети.

- Государственную границу Российской Федерации пересекли 104 487 ед. личного автомобильного транспорта, из них

за сутки – 1 869.

- Из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении, без какого-либо участия украинской стороны,

от беспредела, устроенного националистами, удалось спасти уже 138 014 человек, в том числе за истекшие сутки – 815.

- За прошедшие сутки поступило еще 573 обращения с просьбой эвакуировать их украинских городов, а всего в базе данных их уже 2 747 729 из 2 127 населенных пунктов Украины.

- Украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве «живого щита» 6 224 иностранных гражданина из 9 государств.

- Кроме того, в украинских портах продолжают оставаться заблокированными 76 иностранных судов из 18 государств. Созданные официальным Киевом в своих внутренних водах.

- В субъектах России продолжают функционировать более 9,5 тыс. пунктов временного размещения, которые оборудованы всем необходимым, в них предусмотрены места для отдыха и горячее питание.

- На пунктах сбора подготовлено свыше 22 тыс. тонн продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости.

- Начиная с 2 марта, Российской Федерацией на Украину уже доставлено 11 663,8 тонны гуманитарных грузов, проведено

820 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки – шесть в Донецкой, Луганской народных республиках и Херсонской области, в ходе которых мирному населению передано 226 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.