Киев с "матерями ДНР" готовят провокацию в Донецке?

Дончанам рассылают сообщения с призывами выходить на митинг Фото: Алиса ТИТКО

Очередные провокационные сообщения рассылают дончанам на мобильные телефоны от никому неизвестной организации "Матери ДНР". Местных жителей призывают приходить на митинг 16 апреля. Власти ДНР уже заявили, что это провокация со стороны украинских нацистов.

- Нет мобилизации! Не молчим! Единственный шанс вернуть наших мужчин живыми и невредимыми - выйти на митинг в Донецке (пл.Ленина) и к администрации в других городах. Давайте требовать отмены призыва наших мужчин на передовую, - значится в сообщениях.

Дончане говорят, что сообщения разослали на украинские номера МТС, однако сама сеть не ловит на территории ДНР.

- Я получил такое сообщение, потому что нахожусь сейчас в России. Тут украинский МТС ловит, а в Донецке - ни у кого не ловит. К тому же украинцы сделали для донецких спецтариф - 6 рублей в день снимают, причем звонил или не звонил. Многим вообще не выгодно стало иметь МТС - отказались, - рассказывает kp.ru Антон Григорьев, беженец из Шахтерска.

- Какая связь в ДНР?

- Vodafone. Условно, если бы звали на официальный митинг, то приходили бы сообщения на эту связь, видимо. Явно Киев готовит провокацию.

- Раньше приходили подобные сообщения с призывами на митинги?

- Да. Приходило за день до того, как прилетела "Точка-У" на Университетскую улицу. А просили приходить как раз к обладминистрации и в результате люди-то не пришли, а нацики прислали туда ракету.

Донецкие журналисты говорят, что в республике нет никакой организации "Матери ДНР" и никакой митинг официальные власти не объявляли. Более того, власти ДНР уже заявили, что сообщения про акции протеста, запланированные на субботу - это новый украинский фейк.

- Для этого украинские спецслужбы использовали "угнанный" в результате хакерских атак Телеграм-канал "Breeg Time", ранее принадлежавший одному из общественных деятелей. Обращаем Ваше внимание – данный фейк является провокацией со стороны украинских нацистов. Ранее подобные "приглашения" на митинги рассылали 14 марта, а закончилось все ударом по Донецку украинской "Точки-У", - прокомментировали в Штабе территориальной обороны ДНР.

Напомним, 14 марта части ракеты "Точки-У" упали в центре Донецка - на улицах Артема и Университетская. Тогда погибло 20 человек, еще столько же получили осколочные ранения.

Украинские "Точки-У" продолжают сбивать силами ДНР. Фрагменты сбитых ракет падали в районах городов Докучаевск и Зугрэс. Несколько дней назад в районе населенного пункта Селидово была уничтожена очередная украинская пусковая установка тактических ракет "Точка-У".

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