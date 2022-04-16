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Звезды16 апреля 2022 9:36

Кристина Асмус отметила день рождения в ресторане с женихом: «Я люблю и любима!»

Актриса собрала близких друзей и родню в модном московском заведении
Ирина ВИКТОРОВА
Кристина Асмус разрешила жениху рассекретить их отношения. Они вместе второй год, но замуж актриса пока не хочет

Кристина Асмус разрешила жениху рассекретить их отношения. Они вместе второй год, но замуж актриса пока не хочет

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Кристина Асмус отметила день рождения за закрытыми дверями модного московского ресторана. Других посетителей в заведении в это время не было, гостей попросили не демонстрировать гулянку в социальных сетях – секретная вечеринка, теперь артисты предпочитают не демонстрировать личные праздники. Артистка отпраздновала 34-й день рождения.

Среди гостей актрисы были замечены: подружки артистки Стася Милославская, Дарья Мельникова, Ольга Дибцева, Анастасия Уколова – всего около 20 человек друзей. Второй день рождения Асмус отмечает в компании возлюбленного: 27-летнего Романа Евдокимова – он москвич, актер, играет в театре и в кино. Телезрители помнят Евдокимова по недавней большой роли в сериале «Перевал Дятлова». Интересно, что внешне Роман Евдокимов очень похож на близкого друга Асмус актера Александра Петрова. Евдокимов – жених завидный: пишет стихи, играет на гитаре и фортепиано, владеет восточными единоборствами, французским и английским языками. Асмус подружкам шепчет: «У нас все так хорошо!» Это правда - Роман красиво ухаживает, пишет стихи, бережет любимую. Конечно, зарабатывает Роман гораздо меньше экс-мужа Асмус артиста и бизнесмена Гарика Харламова (расстались два года назад, общаются, так как воспитывают дочь). Но главное ведь не это – а полная гармония во взаимоотношениях Кристины и Романа, чей роман начался на работе.

Роман Евдокимов пишет невесте Кристине стихи

Роман Евдокимов пишет невесте Кристине стихи

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

А праздник в недешевом ресторане Кристина Асмус и сама может оплатить. Асмус забронировала на праздник модное заведение – ресторан «Флер». Гости весело проводили время: тосты, песни, танцы и угощения из вкусного меню.

Отрывок из меню:

Крудо из гребешка (манго, липовый винегрет, зеленый чили) – 1150 руб.

Паштет из куриной печени (малина, томленая вишня, фундук) – 690 руб.

Тартар из лосося (клубника, авокадо, юдзу) – 920 руб.

Зелены й салат (квашеный лимон, микс салатов, цукини, авокадо) – 850 руб.

Стейк мясника (шпинат, крем из печеного чеснока) – 1290 руб.

Печеная капуста – 590 руб.

Стейк из лосося – 1100 руб.

В 34-й день рождения Асмус разрешила возлюбленному не скрывать больше их отношения. Роман даже смог в соцсетях поздравить Кристину: «С днем рождения, хороший человек! Будь счастлива!» Евдокимов женат не был, однако распространяться о личной жизни не любит. А стихи своей Кристине пишет: «Что, как бы ни было - я рядом. И сейчас, смотря на кисточки твоих ресниц, я ничего не ожидаю. Просто хочу поближе Чудо рассмотреть». Асмус счастлива: «Я нахожусь в абсолютной любви».

Мысли Кристины Асмус по поводу личного праздника такие: «Мне исполнилось 34 года. И знаете, я счастлива, очень. Мне нравится этот возраст. Моя дочь - мой лучший друг. Я люблю и любима. Я занимаюсь любимым делом. Меня окружают потрясающие люди, у которых я ежедневно учусь. Я больше не доказываю, не бегу, ни на кого не ориентируюсь. И принимаю. Себя и всех. И фиксируюсь только на хорошем». Актриса в социальных сетях попросила поклонников тоже ее поздравить - поучаствовать в сборе денег на лечение детей для фонда «Жизнь как чудо».

Шоу-бизнесЗвезды: STARБЛОГИКристина Асмус: досье KP.RU