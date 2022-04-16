Кристина Асмус отметила день рождения в ресторане с женихом: «Я люблю и любима!»

Кристина Асмус разрешила жениху рассекретить их отношения. Они вместе второй год, но замуж актриса пока не хочет Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Кристина Асмус отметила день рождения за закрытыми дверями модного московского ресторана. Других посетителей в заведении в это время не было, гостей попросили не демонстрировать гулянку в социальных сетях – секретная вечеринка, теперь артисты предпочитают не демонстрировать личные праздники. Артистка отпраздновала 34-й день рождения.

Среди гостей актрисы были замечены: подружки артистки Стася Милославская, Дарья Мельникова, Ольга Дибцева, Анастасия Уколова – всего около 20 человек друзей. Второй день рождения Асмус отмечает в компании возлюбленного: 27-летнего Романа Евдокимова – он москвич, актер, играет в театре и в кино. Телезрители помнят Евдокимова по недавней большой роли в сериале «Перевал Дятлова». Интересно, что внешне Роман Евдокимов очень похож на близкого друга Асмус актера Александра Петрова. Евдокимов – жених завидный: пишет стихи, играет на гитаре и фортепиано, владеет восточными единоборствами, французским и английским языками. Асмус подружкам шепчет: «У нас все так хорошо!» Это правда - Роман красиво ухаживает, пишет стихи, бережет любимую. Конечно, зарабатывает Роман гораздо меньше экс-мужа Асмус артиста и бизнесмена Гарика Харламова (расстались два года назад, общаются, так как воспитывают дочь). Но главное ведь не это – а полная гармония во взаимоотношениях Кристины и Романа, чей роман начался на работе.

Роман Евдокимов пишет невесте Кристине стихи Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

А праздник в недешевом ресторане Кристина Асмус и сама может оплатить. Асмус забронировала на праздник модное заведение – ресторан «Флер». Гости весело проводили время: тосты, песни, танцы и угощения из вкусного меню.

Отрывок из меню:

Крудо из гребешка (манго, липовый винегрет, зеленый чили) – 1150 руб.

Паштет из куриной печени (малина, томленая вишня, фундук) – 690 руб.

Тартар из лосося (клубника, авокадо, юдзу) – 920 руб.

Зелены й салат (квашеный лимон, микс салатов, цукини, авокадо) – 850 руб.

Стейк мясника (шпинат, крем из печеного чеснока) – 1290 руб.

Печеная капуста – 590 руб.

Стейк из лосося – 1100 руб.

В 34-й день рождения Асмус разрешила возлюбленному не скрывать больше их отношения. Роман даже смог в соцсетях поздравить Кристину: «С днем рождения, хороший человек! Будь счастлива!» Евдокимов женат не был, однако распространяться о личной жизни не любит. А стихи своей Кристине пишет: «Что, как бы ни было - я рядом. И сейчас, смотря на кисточки твоих ресниц, я ничего не ожидаю. Просто хочу поближе Чудо рассмотреть». Асмус счастлива: «Я нахожусь в абсолютной любви».

Мысли Кристины Асмус по поводу личного праздника такие: «Мне исполнилось 34 года. И знаете, я счастлива, очень. Мне нравится этот возраст. Моя дочь - мой лучший друг. Я люблю и любима. Я занимаюсь любимым делом. Меня окружают потрясающие люди, у которых я ежедневно учусь. Я больше не доказываю, не бегу, ни на кого не ориентируюсь. И принимаю. Себя и всех. И фиксируюсь только на хорошем». Актриса в социальных сетях попросила поклонников тоже ее поздравить - поучаствовать в сборе денег на лечение детей для фонда «Жизнь как чудо».