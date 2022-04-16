Разрушенные дома, ржавые танки и могилы во дворах: Мариуполь в объективе фотокорреспондента "Комсомольской правды"

Бюст писателю Короленко в Мариуполе.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Накануне в Министерстве обороны России отчитались, что вся городская территория Мариуполя зачищена от боевиков нацистского формирования "Азов", иностранных наёмников и украинских войск, которые прикрывались мирными жителями, не желая отступать.
Минобороны России неоднократно обращалось к украинским националистам, которые засели в жилых домах Мариуполя и продолжают убивать мирных граждан, давая последний шанс покинуть город.
Теперь остатки группировки заблокированы на "Азовстали". На заводе нацисты выбрали такую тактику – основные силы укрылись в цехах и подземельях, а мобильные группы наносили беспокоящие удары и даже контратаковали в плотнейшей частной застройке Левобережного района.
В жилых кварталах Мариуполя отчетливо заметны последствия боевых действий: разрушены промышленные предприятия улицы завалены обломками уничтоженных зданий, стоят остовы от сгоревших автомобилей. Почти в каждом дворе есть могилы.
В ДНР уже заявили, что Мариуполь полностью будет восстановлен после его освобождения.
"С намерениями, которые есть у нас, с намерениями, которые есть у Российской Федерации в плане помощи и поддержки в восстановлении, я вам скажу: это будет в достаточно сжатые сроки", – рассказывал глава республики Денис Пушилин.
Публикуем фоторепортаж нашего фотокорреспондента Владимира Веленгурина из города, где все еще продолжаются бои.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН