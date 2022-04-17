Как поклонники экономят на концертах звезд: на Макаревича и Орбакайте билеты продаются плохо, а у Басты и Киркорова - аншлаги

Баста и Полина Гагарина, коллеги по телешоу «Голос. Дети» - каждую неделю в эфире. На концерты этих звезд традиционно билеты продаются хорошо Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В конце этой неделе в столичном «Крокусе» успешно прошли концерты певиц с большой накопленной популярностью – Лолиты и Валерии. Эти артистки собрали и зал, и машину букетов. Валерия благодарила поклонников: «Столько красивых букетов, цветов. Это очень ценно и трогательно в наше время!» Действительно люди пока стараются экономить в первую очередь на развлечениях и тем более на цветах для артистов. Однако есть артисты на которых традиционно полные залы.

Концертный сезон закончится до июня – летом больших концертов в столице будет мало, так как артисты рванут петь на курорты Крыма, Краснодарского края и в турецкие отели. Анализируем последние большие выступления концертного сезона.

В лидерах – Полина Гагарина: в апреле и мае у нее все плотно и в регионах, и в Москве. Гагарина собирает большие площадки – арены, поэтому места в наличии. Традиционно все хорошо у Любови Успенской. Почти все продано на апрельский концерт в Томске; бойко расходятся билеты за столиками на весенние концерты в столице на небольших, но дорогих площадках (место за столиком от 36 тысяч рублей). Филипп Киркоров продал четыре подряд концерта в «Кремлевском дворце» в конце апреля: остались последние билеты, галерка – по 1500 рублей. В эти выходные хорошая наполняемость на юмористическом шоу-телесъемке «Уральских пельменей».

Самый востребованный певец на всех частных мероприятиях – Григорий Лепс. У него всегда бойкие продажи на концерты. 16 июля Григорию Викторовичу 60 лет, и он намерен собрать по этому поводу Лужники на юбилейный концерт – продажи билетов только стартовали. Есть билеты по привычным ценам – от 3500 руб. Обеспеченные люди могут выкупить отдельную вип-ложу на 20 мест за целый миллион рублей – один билет получается за 50 тысяч рублей. Также Лепс регулярно дает благотворительные концерты: недавно пел для раненых в ходе спецоперации в ростовском госпитале, на этой неделе дал концерт «Zа Россию». У группы «Руки Вверх» стадионный тур по стране; а в Москве 2 июля они замахнулись (как и Лепс) на целые «Лужники» и соберут их – продажи активные, танцпол расходится по 3 тысячи рублей. Такие же цены на сольник в «Лужниках» у Басты 18 июня, артист, как всегда, в топе и в большом туре по стране.

После снятия ковидных ограничений на заполняемость концертных залов появились в продаже в достаточном количестве билеты на сольник Ольги Бузовой – продаже идут бойко. Хорошо продаются билеты на Олега Газманова, Владимира Кузьмина, Сурганову и оркестр, Егора Крида.

На этой неделе стартовали продажи и на июньский концерт восстановившей здоровье певицы MaкSим: она поет в Зеленом театре ВДНХ и билетов пока полно – на галерке по 2 тысячи рублей. Но по прогнозам фан-клуба артистки – на этой открытой площадке они не оставят свободных мест.

Схема продажи билетов на концерт Кристины Орбакайте 25 мая в «Крокусе». Цветным отмечены не проданные места на 17 апреля 2022 года. Фото: redkassa.ru

Пока не продано много билетов на ближайшие большие московские концерты Кристины Орбакайте, Александра Малинина, «Дискотеку 80-90-х», Ирины Понаровской, Гарика Сукачева и Александра Ф. Скляра. Причем в регионах на концерты Орбакайте билеты расходились бойко; также быстро раскупаются места на спектакль «Двое на качелях» в театре «Современник» с Кристиной в главной роли. А вот на перенесенный с прошлого года на 25 мая 2022-го юбилейный концерт Орбакайте билетов в продаже пока полно – и в партер (от 8000 рублей), и на галерку (от 3500 рублей).

Андрей Макаревич сейчас с женой и новорожденным сыном в Израиле, но на май и июнь он планирует с группой «Машина Времени» поехать в тур по регионам – билетов в продаже полно. При этом цены привычные для подобных концертов: к примеру, 10 и 15 мая в афише – Архангельск и Калининград, билетов полно – от 2 тысяч рублей.

Цена на билеты звезды не поднимают: галерка или танцпол традиционно от 2 – 3 тысяч рублей; места получше от 5 тысяч рублей: вип-посадка – от 8 – 10 тысяч рублей.

Комментарий экспертов

Виктор Устенко и Дмитрий Павлов (основатели коммуникационного агентства All Star Media) в разговоре с kp.ru прогнозируют восстановление концертной деятельности наших звезд после двух лет ограничений из-за COVID-19 к концу 2022-го года - ситуация может стать близка к доковидным временам: «К лету ситуация начнет более-менее стабилизироваться - появятся открытые площадки, можно будет проводить фестивали open air».