Песков: Путин остался на «Восточном» после неудачного старта ракеты

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Путину советовали уехать с «Восточного» в Москву, когда в 2016-м году ракета не смогла взлететь с первого раза. Но в тот раз российский глава проигнорировал мнение помощников и остался. Он поверил в успех следующего пуска.

- Окружающие лица действительно, поскольку была программа в Москве, то вот все-таки после этой первой неудачи, которая, как потом выяснилось, не была связана с поломкой — это просто датчик барахлил, — рекомендовали возвращаться в Москву и продолжать рабочий график. Но президент вечером поздно принял участие в совещании инспекционной группы «Роскосмоса», — рассказал Песков в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин».

- Это специалисты, которых трудно себе представить. И когда он услышал доклады по каждому узлу, он принял решение остаться, потому что была уверенность, что пуск будет удачный, — добавил представитель президента.

Строительство космодрома «Восточный» началось десять лет назад. Первый пуск ракеты состоялся 28 апреля 2016 года. Изначально он планировался на 27-е число, но автоматика отменила пуск. Старт перенесли ровно на сутки. Ракета Союз-2.1а вывела на орбиту три отечественных спутника.

Еще в интервью Песков ответил на вопрос журналиста, есть ли у современной России шансы «сдюжить» западный мир, если это в свое время не удалось Советскому Союзу.

- Мы можем, - заявил пресс-секретарь президента.

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