Российские банки с 18 апреля могут продавать наличную валюту: Как я пытался купить доллары и что из этого вышло

С 18 апреля российские банки снова начали торговать наличной валютой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

НЕУДАЧНАЯ ОХОТА

Никогда еще очередь в кассу банка не двигалась так быстро. Зашел - вышел, зашел - вышел. Мечта любого клиента!

Но только сегодня исполнение этой «мечты» не радовало. Увидев, как посетители один за другим с унылыми лицами покидают кассу, я мог туда не заходить - все и так понятно. Но все же дождался, пока на табло высветился номер моего талона, и на всякий случай тоже заглянул. Чтобы затеять стандартный диалог:

- У вас есть доллары и евро?

- Нет, не привезли.

- А когда привезут?

- Не знаю.

Зашел в ВТБ, Локо-банк, Альфа-банк - все отвечали, как под копирку. И только в МКБ немного обнадежили:

- Валюты нет, но сегодня должны привезти. Заходите попозже! - вот самый оптимистичный ответ, который я получил утром 18 апреля.

Именно в этот день российские банки снова начали торговать наличной валютой. Ну, как начали - получили разрешение от Центробанка. Еще 9 марта ЦБ запретил банкам продавать россиянам наличные доллары, евро, фунты и прочие юани. Это была одна из мер по укреплению курса рубля, который в начале марта из-за известных событий сорвался в свободное падение. «Валютная таблетка» сработала: если 11 марта доллар и евро стоили 120 и 132 рубля соответственно, то к середине апреля их курсы заметно снизились. Утром 18 апреля, когда я вышел на валютную охоту, доллар по курсу ЦБ стоил 80 рублей, евро - 87 рублей.

Еще 9 марта ЦБ запретил банкам продавать россиянам наличные доллары, евро, фунты и прочие юани. Фото: REUTERS

Конечно, итоги забега по банкам стали для меня сюрпризом: уходить с пустыми руками я никак не планировал. Но и на легкую прогулку, конечно, тоже не рассчитывал. Потому что ЦБ разрешил банкам продавать только ту валюту, которая поступила в кассы после 9 апреля. А много ли ее за это время поступило? Точной информации нет. Но логика подсказывает, что очень мало.

Дело в том, что в начале марта банки подняли ставки по валютным вкладам до 8% годовых, и россияне массово понесли доллары и евро на депозиты. Да и курс рубля тогда был низким и народ активно менял свои доллары и евро на российскую валюту. А к апрелю ставки по вкладам снизились, валюта «подешевела» и россияне перестали нести ее в банки. Поэтому финансовые организации и «придерживают» валюту у себя. Извиняйте, уважаемый, баксов нема. Заходите завтра. Или еще когда-нибудь.

И ЧТО ДЕЛАТЬ?

Вернувшись несолоно хлебавши после хождения по банкам, я не успокоился и позвонил на горячую линию каждого из них. И везде получил один и тот же ответ: «Когда и в каком отделении будет валюта, не знаем. Сходите в отделение лично».

Я-то схожу, мне несложно. Но вот по какому курсу я смогу купить валюту, если она все-таки появится в кассах? Ведь многие россияне (и я, в том числе) отправились в банки именно 18-го, опасаясь, что доллар и евро могут подрасти. Ведь есть такой закон экономики: когда спрос на валюту растет, ее курс поднимается. А раз доллары и евро разрешили продавать, спрос на них явно вырастет.

- На мой взгляд, если это (разрешение на продажу наличной валюты, - Ред.) и повлияет на курс рубля, то незначительно. Гораздо серьезней на курс рубля влияют огромные объемы экспортной выручки и значительно сократившийся импорт, - поясняет Евгений Коган, профессор Высшей школы экономики, автор Телеграм-канала Bitkogan. - Для государственного бюджета гораздо выгоднее курс на уровне 85-87 рублей за доллар. Скорее всего, государство будет курс к этим уровням «подтягивать».

У пункта обмены валюты в Москве. Фото: Михаил ФРОЛОВ

КСТАТИ

Как узнать самый выгодный курс

Курсы продажи валюты в разных банках могут сильно отличаться – рублей на 5-10 за каждый доллар. Если вы собрались покупать доллары или евро, стоит сравнить курсы в разных банках. Это можно сделать на их официальных сайтах. А также есть специальные сервисы, на которых можно увидеть текущие курсы продажи и покупки валют во всех российских банках. Вот некоторые из них:

Banki.ru

Bankiros.ru

Sravni.ru

ВАЖНО!

Паспорта нету – верни монету

По российским законам, покупать или продавать валюту на сумму до 40 000 рублей можно без удостоверения личности. Если хотите обменять больше, не забудьте паспорт. По курсу на сегодня 40 000 рублей – это примерно 500 долларов или 460 евро.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ*

45% россиян имеют запасы наличной валюты

66% из них считают это своей подушкой безопасности

30% купивших валюту держат ее для поездок за границу

72% россиян, имеющих валюту, хранят дома доллары

35% предпочитают евро

6% хранят сбережения в юанях

3% держат дома фунты стерлингов

47% россиян вообще не собираются покупать валюту, потому что «она им не нужна».

*По данным банка «Открытие». Опрошено 1000 россиян в возрасте от 18 до 65 лет.