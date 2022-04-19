«Я готов делиться своим опытом ради общего успеха» - Константин Кудинов

Сезон рыбалки открыт. Последние дни апреля считаются самым благоприятным временем не только для любителей рыбной ловли, но и для профессиональных спортсменов. Один их тех, кто преуспел в этом полезном спорте - выдающийся рыболов Константин Кудинов. Константин – опытный рыболов, призер большого количества профессиональных турниров, чемпион России по ловле рыбы спиннингом 2011, а также автор собственного ютуб-канала, на котором он делится секретами отличного улова.

Без труда не выловишь…

История большого улова Константина Кудинова началась еще в 1999 году. Владелец рыболовного магазина заметил школьника, тщательно выбирающего качественные продвинутые снасти. Они познакомились, разговорились и Константина пригласили на его первые в жизни соревнования - городской чемпионат по ловле поплавочной удочкой. Кстати, этим незнакомцем оказался Константин Каремулин, ставший спустя годы очень известным спиннингистом и чемпионом мира по береговому спиннингу.

К соревнованиям юноша подготовился основательно: прочитал уйму научных книг и статей по спортивной рыбалке, ежедневно тренировался, чтобы достичь наилучшего результата. Выступил с отличным результатом для новичка, заняв пятое место. И тут юный рыболов загорелся: обычная рыбалка его больше не радовала. Константин стал участвовать много и во всем. В 2006 году он вышел на новый уровень - принял участие в своем первом Чемпионате России, где занял с командой 4 место.

«Все нас поздравляли с успехом на дебютном турнире высочайшего уровня, а мы стояли расстроенные и понурые. Для меня уже тогда стало ясно, что можно достичь большего», - вспоминает Константин.

И он смог. В 2008 году молодой спортсмен стал бронзовым призером и выполнил норматив мастера спорта РФ. Тогда Константина Кудинова и его команду стали воспринимать как лидеров практически на всех последующих соревнованиях. Триумфальным стал 2011 год. Чемпионат России 2011 проводился на Угличском водохранилище, в очень сложной и малорыбной воде. На одной из тренировок Константин зацепился за важную деталь - многочисленная щука находилась в специфичной гнилой бурой траве, которую другие участники обходили стороной. Этим спортсмены и воспользовались, показав на Чемпионате блестящий результат: в личном туре Константин взял «серебро», а командой они с Сергеем Ждановым и Константином Каремулиным получили драгоценное «золото», став Чемпионами соревнований. С тех пор вместе со сборной Константин начал ездить на международные турниры.

Изобретатель

В 2013 году Константин уже сумел забрать победу международного уровня, выступая со своей командой в Чехии. По жеребьевке им достался очень сложный участок реки, и одни из самых серьезных соперников: в их зоне ловил будущий серебряный призер чемпионата мира - словак Петер Хорнак. Оба тура соревнований Константин проделал колоссальный объем работы для команды. И благодаря эффективным наработкам и приманкам сборная смогла добыть драгоценные очки. В результате соревнований Россия заняла уверенное третье место, уступив лишь хозяевам турнира - сборной Чехии - и очень техничным и мотивированным словакам.

На всероссийских и международных соревнованиях очень много сильных участников, ведь берут туда лучших из лучших. Вместе с Константином в турнирах участвовал Двукратный Чемпион Мира по спиннингу Александр Воробьев, 7-кратный Чемпион Мира по спиннингу Алексей Шанин, победитель чемпионатов мира и турниров Trout Union Cup Мартин Форбак и многие другие. Сильной стороной Константина являются уникальные знания в технической части - рыбопоисковой электронике, навигации и приманок.

За годы своей профессиональной карьеры Константин разработал собственные методики спортивного рыболовства, которые позволяют ловить более крупную рыбу и помогают увеличить улов. Например, оснастка “отводной поводок” особого монтажа, до этого никем не применявшаяся. Особенность этой разработки в двойном вертлюжке и выверенном соотношении длины рабочего и грузового поводков. Оснастка представляет собой боковой поводок из бесцветной монолески. Он крепится к основному плетеному шнуру через вертлюжок, опорой которого является другой вертлюжок. К нему, в свою очередь, прикрепляется короткий грузовой поводок из более толстой и прочной монолески. Надежная технология позволяет максимально быстро и без рисков доставать рыбу, при этом монолеска незаметна под водой. Благодаря новым оснасткам и методикам их применения Константин получил еще несколько спортивных побед в профессиональных турнирах. Пригодился «Отводной поводок» и в ловле обыкновенного речного окуня, населяющего многие водоемы. Организатором соревнований даже пришлось слегка скорректировать правила, чтобы изменить большой перекос в сторону ловли окуня, которую стали практиковать участники благодаря инновационной разработке Константина. Уникальные оснастки Константина имеют большую значимость для спорта. Они позволили повысить эффективность процесса, снизить временные затраты и максимально увеличить шансы на успешный улов, учитывая особенности поведения разных видов рыб.

В определенный момент развития своей карьеры, Константин понял, что может проектировать самостоятельно и искусственные рыболовные приманки. Используя обширный опыт в сфере ловли рыбы, он занялся разработкой авторской приманки для ловли хищных рыб, которую предлагалось производить из мягкого пластика.

«Приманку хотелось сделать уникальной, не похожей на существующие на тот момент в свободной продаже образцы. Поэтому я все придумывал сам, начиная с концепции, и заканчивая картой цветов», - делится Константин.

Таким образом Константин разработал риппер в форме тела рыбки, длиной около 4 дюймов, с весьма обширной хвостовой лопаткой, которая создает колебания даже при самой медленной скорости проводки. Это провоцирует хищную рыбу на атаку, что значительно увеличивает клев. Сейчас приманка имеет колоссальный успех: количество проданных упаковок идет на тысячи и теперь разработка выходит на международный рынок.

Наставник, блогер и эксперт

Константин охотно делится своими знаниями с коллегами-рыболовами. Он стал практиковать тренерскую работу и обучение профессиональной рыбной ловле. Кудинов лично консультировал спортсменов сборной из России и стран Европы. Нескольким спортсменам Константин помог стать национальными чемпионами и даже чемпионами мира - например, Сергею Жданову - Чемпиону Мира по ловле с берега 2015 года и призеру чемпионатов Мира в Казахстане, Чехии и Ирландии. Разработанные им программы тренировок, использования снастей и электронного рыбопоискового оборудования пользуются большим спросом. Спортсмены бронируют уроки выдающегося рыболова минимум за полгода-год, так что свободных дат на обучение у него сейчас практически нет. Ежегодно к нему приезжают десятки рыболовов.

Многие занимаются этим для себя и для личного развития. Турниры для них не основная цель. Но есть и те, для кого именно профессиональный спорт был главным мотиватором обучения. Иногда Константина просят помочь в общем развитии опыта и мастерства ловли рыбы. В этом случае он использует готовые конспекты и собственные программы, составленные на основе многолетнего собственного опыта ловли и спортивных соревнований. Но чаще всего спортсмены просят подготовить их к конкретному турниру. Им известно, на каком он будет водоеме, поэтому на основе анализа информации из рыболовных форумов, статей и открытой статистики, Константин выстраивает глобальную тактику: какая рыба и в каком количестве будет ловиться. После первых пробных выездов на воду, вместе с учениками он строит карты глубин зоны ловли, схемы расположения подводных структур и карты течений. Так по итогам тренировочных выездов к старту уже готовятся индивидуальные конспекты и план ловли. Группы точек ловли разной степени качества заносятся в маршрутный лист на тур. Для более удобной и эффективной работы Константин также использует в своей практике рыбопоисковое оборудование. Оно экономит колоссальное количество времени на поиск рыбы и понимание особенностей водоема. Помогает узнать, есть ли рыба на конкретном участке водоема в определенный промежуток времени и стоит ли тратить ресурсы на ее поимку. Можно даже понять размер рыбы и степень ее активности. Современные сонары позволяют воочию наблюдать реакцию конкретного экземпляра рыбы на предложенную приманку или отсутствие этой реакции.

Константин Кудинов не только тренирует спортсменов и создает чемпионов, он также является членом жюри престижных рыболовных конкурсов регионального, всероссийского и международного уровня - "Волжская Щука", "Большой Иргиз", и даже судил Чемпионат Мира-2016. Для судейства на всероссийских чемпионатах приглашаются уважаемые и самые опытные спортсмены, хорошо разбирающиеся в правилах и нюансах рыболовного спорта. Все они - победители и призеры рейтинговых турниров и настоящие эксперты своего дела. Константин, например, стабильно входит в десятку самых узнаваемых экспертов отрасли, поэтому многие участники соревнований мечтают получить отзыв от него.

В ближайших планах Константина Кудинова - развитие собственного бренда рыболовного оборудования, расширение производства и объемов продаж снаряжения. Он уверен – международный опыт и авторские методики, выработанные после многолетней практики на самых разнообразных водоемах различных стран Европы и Азии, позволят добиваться успеха не только в спорте, но и в бизнесе.

«Для меня очень важно делиться своим опытом, наработками, техническими и тактическими приемами ради общего успеха и дальнейшего развития спортивной ловли, - говорит Константин Кудинов. - Я рад, что дело, которым я занимаюсь, помогает многим моим коллегам, ученикам и тем, кто просто любит рыбалку».