Личный врач Лукашенко отправлен за решетку

Дело врачей по-белорусски. Спецслужбы страны задержали за подозрение в сговоре 35 травматологов-ортопедов, среди них очень высокопоставленные персоны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Обвиняют медиков в том, что они уговаривали пациентов вместо бесплатных белорусских протезов ставить платные импортные. И делали это не по доброй воле, а за вознаграждение от производителя. Коррупция, одним словом.

- У некоторых по 300 тысяч, по 650 тысяч евро при обысках обнаружили только дома, - заявил Лукашенко на встрече с министром здравоохранения и генпрокурором.

Стоит отметить, что эта коррупция пробралась настолько высоко, что в цепкие руки правоохранителей попал даже травматолог первого лица государства, о чем с нескрываемым удивлением и рассказал сам белорусский лидер:

- Печально, что туда попал и лечащий "врач Президента", который не единожды и Президента обследовал. Я огорчен этим фактом, но закон есть закон - он один для всех, - резюмировал Лукашенко.

Вся спецоперация, конечно, была под личным контролем первого лица, а брать банду решили, кода те уже даже перестали скрываться.

- Но когда они собираются в ресторане, напиваются и представитель иностранной фирмы раздает в конвертах взятки (естественно, под камеру), и когда мне это докладывают - какое должно быть мое решение? - задался вопросом Лукашенко. - Пусть подумают, как жить дальше. Сегодня попробуем принять решение по этому факту.

Как жить дальше, думать они будут вместе со своим начальником - министром Дмитрием Пиневичем. Его отправили в СИЗО, где он будет разбираться с врачами-коррупционерами. Лукашенко так и заявил: «идите в следственный изолятор и с ними разбирайтесь сами».

В общем-то глава ведомства об этом президента и просил. Потому что на кону стоит и его должность. Он лично обратился к главе государства (почему-то отметив, что такое возможно только в Белоруссии) подойти к решению проблемы индивидуально и заявил, что готов поручиться за каждого:

- Есть несколько условий, при которых возможно рассмотрение моей просьбы. Это прежде всего признание вины, возмещение ущерба в кратном размере и определение места работы (я как министр определю этим специалистам, где они будут оказывать медицинскую помощь согласно своей квалификации), - заявил Пиневич журналистам.

Другими словами, в белорусские регионы отправятся как минимум 35 травматологов-ортопедов, с хорошим опытом работы - в том числи и лично с президентом.

Хотя исправление этих 35 может не спасти министра. Дело в том, что прокуратура Белоруссии начала новые проверки «в системе Минздрава по отдельным направлениям». Результаты этих проверок могут сказаться лично на главе Минздрава.