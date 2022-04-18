Минобороны РФ: ракеты уничтожили под Львовом арсеналы с вооружениями из США и Европы

Уничтожен логистический центр и находившиеся в нем крупные партии иностранного вооружения Фото: REUTERS

- Утром 18 апреля высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в районе Львова нанесен удар по 124-му объединенному центру обеспечения тыла командования сил логистики украинских войск. Уничтожен логистический центр и находившиеся в нем крупные партии иностранного вооружения, поступившие за последние 6 дней на Украину от США и европейских стран, - заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Генерал-майор отметил, что кроме того, в районе населенного пункта Васильков Киевской области уничтожен крупный склад боеприпасов.

- В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования воздушно-космических сил России уничтожены 16 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления, два опорных пункта подразделений украинских войск, а также места сосредоточения личного состава и военной техники противника в районах населенных пунктов Попасная, Барвенково и Красный Лиман, - перечислил Конашенков.

Представитель военного ведомства продемонстрировал карту и сообщил, что оперативно-тактической авиацией ВКС России нанесены удары по 84-м военным объектам Украины. Ими были мгновенно уничтожены: в Днепропетровске завод по ремонту головных частей тактических ракет "Точка-У", в районе населенного пункта Зеленое поле командный пункт батальона территориальной обороны, а в районе населенного пункта Червоная Поляна сразу арсенал с оружием и боеприпасами и хранилище топлива.

За день на Украине также были уничтожены 47 районов сосредоточения живой силы противника с военной техникой и 22 огневые позиции артиллерии украинских войск.

БОЕВАЯ СВОДКА

За день ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по 331-му военному объекту. Поражены девять пунктов управления, склад ракетно-артиллерийского вооружения, а также 315 районов сосредоточения живой силы противника в районах населенных пунктов Попасная и Новомайорское.

В результате удара в районе населенного пункта Новотошковская уничтожено до 120 националистов и 9 единиц военной техники.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

139 - самолетов.

483 - беспилотных летательных аппарата.

250 - зенитных ракетных комплексов.

2337 - танков и других боевых бронированных машин.

254 - установки реактивных систем залпового огня.

1009 - орудий полевой артиллерии и минометов.

2196 - единиц специальной военной автомобильной техники.