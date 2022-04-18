Минобороны: Киев уклоняется от взаимодействия даже с международной морской организацией

Боевики цинично продолжают обстреливать из стрелкового оружия и минометов гуманитарные коридоры Фото: REUTERS

- Российская Федерация проводит целенаправленную и скоординированную работу по эвакуации мирных жителей и иностранных граждан из опасных районов, а также осуществляет масштабные мероприятия по оказанию всесторонней помощи Донецкой и Луганской народным республикам, а также населению в контролируемых районах Украины, - заявил руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев

Однако, из десяти заявленных украинской стороной на текущие сутки гуманитарных коридоров на донецком, днепропетровском и запорожском направлениях в сторону России "нет ни одного". При этом на всех маршрутах, в том числе предложенных украинской стороной, Вооруженные Силы России совместно с формированиями Донецкой и Луганской народных республик неукоснительно соблюдают "режим тишины".

- Киевские власти не только не придерживаются никаких гуманных принципов, а наоборот, всячески препятствуют эвакуации граждан из блокированных населенных пунктов. Боевики националистических батальонов цинично продолжают обстреливать из стрелкового оружия и минометов гуманитарные коридоры, в том числе заявленные украинской стороной, - подчеркнул Мизинцев, и обратил внимание на нежелание киевских властей взаимодействовать с представителями государств и компаний-судовладельцев в решении вопроса обеспечения безопасного выхода иностранных судов в район сбора.

Выяснилось также, что даже на площадке Международной морской организации представители Украины отказываются обсуждать вопросы обеспечения безопасности выхода судов, демонстративно уходя от диалога.

России приходится принимать весь комплекс исчерпывающих мер по обеспечению гражданского судоходства в акваториях Черного, Азовского и Средиземного морей.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Ежедневно с 10:00 (мск) российская сторона открывает гуманитарные коридоры на харьковском, луганском, донецком и крымском направлениях в сторону России. Кроме того, Россия готова в кратчайшие сроки развернуть гуманитарные коридоры на любых других направлениях и обеспечить безопасную эвакуацию гражданских лиц.

Вооруженные Силы России ежедневно с 08:00 до 19:00 (мск) открывают гуманитарный коридор, представляющий собой безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 и шириной 3 морских мили. Детальная информация о порядке функционирования морского гуманитарного коридора ежедневно каждые 15 минут передается по УКВ-радиосвязи на 14 и 16 международных каналах на английском и русском языках.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- Несмотря на препятствия, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик эвакуированы в Россию 12 066 человек, из них – 1 715 детей, а всего с начала специальной военной операции – уже 863 676 человек, из которых 158 172 ребенка.

- Государственную границу Российской Федерации пересекли 114 060 единиц личного автомобильного транспорта, из них за сутки – 976.

- В субъектах Российской Федерации продолжают функционировать более 9,5 тыс. пунктов временного размещения, которые полностью оборудованы всем необходимым имуществом, в них предусмотрены места для отдыха и горячее питание.

- Украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве "живого щита" 6 208 иностранных граждан из девяти государств.

- В украинских портах продолжают оставаться заблокированными 76 иностранных судов из 18 государств. Созданные официальным Киевом в своих внутренних водах и на территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море.

- На пунктах сбора подготовлено свыше 22 тыс. тонн продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости.

Начиная с 2 марта, Российской Федерацией на Украину уже доставлено 12 909,8 тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведены 854 гуманитарные акции, в том числе за истекшие сутки – восемь в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 567,9 тонн гуманитарной помощи.