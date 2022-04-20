Михаил Дегтярев: «ТЭЦ-4 станет украшением города»

Как отметил глава региона, на территории ТЭЦ-4 уберут всю старую инфраструктуру и обустроят парк. Фото: правительство Хабаровского края

Чтобы экономика страны и края продолжала свое развитие, производительность экономически значимых предприятий должна оставаться на стабильно высоком уровне. Для этого необходим постоянный контроль за состоянием оборудования и общей организацией работы предприятий.

Одна из стратегических задач, которую губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев начал решать сразу после вступления в должность – модернизация объектов топливно-энергетического комплекса и повышение их надежности. Так, глава региона посетил площадку строительства ТЭЦ-4, которая призвана со временем заменить изношенное оборудование ТЭЦ-1 в рамках доктрины энергетической безопасности, утвержденной указом Президента России.

ТЭЦ-4 является инвестиционной программой компании РусГидро. Ввод электроцентрали в эксплуатацию намечен на 2025 год, а пока ТЭЦ-1, работающая с 1954 года, продолжает делать все возможное для тепла и комфорта жителей.

- Если говорить о Хабаровской энергосистеме, то в прошлом году мы достигли максимальных показателей по потреблению электроэнергии, даже по сравнению с 90-ми годами. Проблемы, связанные с импортозамещением, в ближайшее время не повлияют на эффективность предприятия, потому как все оборудование на ТЭЦ-1 – отечественное. Все необходимые закупки были осуществлены еще в конце прошлого года, поэтому даже возможное повышение цен на работе электроцентрали пока никак не скажется. Наша основная задача сейчас - продление срока службы оборудования, которое обеспечит надежную работу ТЭЦ-1 до ввода в эксплуатацию первых энергоблоков ТЭЦ-4, - рассказал Сергей Мордвин, директор ТЭЦ-1.

Ключевыми достоинствами новой ТЭЦ-4 станут ее экономичность и экологичность по сравнению с нынешней ТЭЦ-1. Это станет возможным благодаря полноценному переходу с угля на газ, который является экологически чистым горючим. Такая модернизация не только гарантирует более чистый воздух для близлежащих окрестностей, но и позволит дольше не пересматривать тарифы для населения.

Новая электростанция мощностью почти 321 мегаватт возводится на земельном участке, занимаемом действующей ТЭЦ-1. На данный момент продолжается первый этап работ, включающий в себя монтаж баков-аккумуляторов и комплектных трансформаторных подстанций, насосную подпитку теплосетей, а также замену основных трубопроводов. Окончание первого этапа запланировано на 15 июля. Строительство основного корпуса с четырьмя энергоблоками начнется уже на следующих этапах. Сейчас на площадке задействованы 257 человек и 34 единицы техники. На общую реализацию проекта было выделено 54 миллиарда рублей. Новая электроцентраль должна заработать к 2025 году, однако по прогнозам некоторых специалистов, работы могут быть завершены даже в конце 2024 с опережением графика.

- После того, как вся старая инфраструктура будет разобрана и вывезена, здесь будет зона, на которой расположатся парк для сотрудников и современные корпуса с четырьмя котлоагрегатами. Новая электроцентраль станет украшением города и, к тому же, повысит энергоэффективность края. На этот проект возлагаются большие надежды, потому что без него развитие всех наших крупных инвестиционных проектов будет невозможно. Мы не забываем славную историю наших машиностроителей - инженеров и конструкторов, которые на протяжении долгих лет обеспечивают нас теплом. Если понадобится помощь с нашей стороны, со стороны предприятий Дальнего Востока и Хабаровского края по замене каких-то импортных деталей или другим вопросам, то мы готовы оказывать поддержку, - сказал Михаил Дегтярев.

Сфера строительства всегда получает необходимую поддержку со стороны властей. Своевременное решение возникающих проблем, в том числе, обеспечивает соблюдение установленных сроков работ.