Запад раскололся: в Британии потребовали наказать Германию за импорт российского газа

Берлин не желает прекратить поставки газа из России, и за такое неслыханное отступничество против него тоже надо ввести суровые санкции Фото: REUTERS

Да уж, не долго англосаксы смогли удержаться от того, чтобы не указывать другим европейским странам, как надо держать санкционный фронт против России. По мере того, как успешно развивается специальная военная операция РФ на Украине, у Лондона, считающего себя наместником США в Старом Свете, начали сдавать нервы. В Великобритании стали раздаваться призывы примерно наказать тех западных партнеров, которые, по мнению англичан, недостаточно стойко противостоят Москве.

На роль первой жертвы колумнист и издатель Мэтью Линн в авторской статье в газете The Telegraph потребовал назначить Германию. Автор негодует: Берлин не желает прекратить поставки газа из России, и за такое неслыханное отступничество против него тоже надо ввести суровые санкции. Какие? «Это может работать разными способами», - фантазирует Линн. - «Мы могли бы ввести шестимесячный запрет на немецкий экспорт и продлевать его... В конце концов, каждый, кто покупает новый BMW или Volkswagen, косвенно платит за путинскую армию. Но мы можем покупать автомобили во Франции или Японии». А германские химикаты, на которых живет вся Европа, автор предлагает заменить на продукцию США или Южной Кореи.

И вот что особо впечатляет. Мэтью Линн сам признает, что отключение от российского газа нанесло бы серьезный ущерб промышленности Германии. Ну и пусть, считает он. Ведь, по британской логике, продолжение бесперебойных поставок голубого топлива с Востока «нанесет еще больший вред». Ибо будет означать «косвенную поддержку действий России на Украине»! То есть немцам, а в их лице и всей Европе, дана строгая команда: морозьте уши назло Москве, но не смейте нарушать единство рядов, выстроенных англосанксонскими командирами.

Теперь интересно, как отреагирует на это откровенно хамское заявление Берлин? Если покорно проглотит, то это станет очередным свидетельством того, что Германия стремительно скатывается к роли второразрядной державы, угодливо и за свой счет обслуживающей в Европе политические интересы США и Британии. Ну а если у новоиспеченного канцлера Шольца еще осталась хоть частичка знаменитой немецкой гордости, то он не должен сдавать собственное государство под опеку «внешних управленцев», определяющих миловать Германию или карать, да еще решающих за германский народ, что ему надлежит делать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Германии зарегистрировали рекордный за последние 50 лет рост цен на топливо

Стоимость светлого мазута подскочила почти в два с половиной раза (подробнее)