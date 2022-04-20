Бывший посол Швейцарии в США продал Люцерну виллу Сергея Рахманинова за 8 миллионов франков. Фонд композитора разорвал отношения с Россией

По завещанию Александра Рахманинова права на имение и все предметы интерьера перешли Фонду композитора Фото: Википедия

Знаменитая швейцарская вилла «Сенар» на Фирвальдштетском озере, в которой композитор Сергей Рахманинов прожил до 1940 года, ушла во владение кантона Люцерн. Фонд русского музыканта заключил с местными властями договор, согласно которому вилла становится объектом культурного наследия страны и вскоре может перейти под эгиду ЮНЕСКО. На реконструкцию потратят больше 15 миллионов швейцарских франков (1,3 триллиона рублей).

Речь идет о территории в десять гектаров, на которой находятся два дома, сад, набережная и причал. До сих пор в помещениях сохранились подлинная обстановка, мебель, музыкальные инструменты, рояль Steinway, подаренный композитору фортепианным мастером Генри Штайнвегом (Стейнвеем), а еще дневники, ноты, переписка, архив. Название «Сенар» составлено из первых букв имен супругов Рахманиновых — Сергея и Натальи, а также первой буквы фамилии. Именно на этой вилле композитор написал Рапсодию на тему Паганини. И после смерти композитора в 1943 году имение перешло к его наследникам: второй дочери Татьяне, а затем внуку Александру Рахманинову (1933—2012), основавшему Фонд Рахманинова.

Знаменитая швейцарская вилла «Сенар» на Фирвальдштетском озере, в которой композитор Сергей Рахманинов прожил до 1940 года, ушла во владение кантона Люцерн

По завещанию Александра Рахманинова права на имение и все предметы интерьера перешли Фонду композитора, который возглавила вдова последнего владельца Наталья. А от нее — Урсу Цсивилеру...бывшему послу Швейцарии в США. Стоит удивляться, что именно он принял решение разорвать отношения с Россией, выгнать из руководства фонда Дениса Мацуева и выкупить виллу у внуков Рахманинова, чтобы передать во владение Люцерна.

Интерьер виллы «Сенар»

Цсивилер сообщил, что после начала боевых действий на Украине членство Дениса Мацуева в Консультативном совете Фонда было приостановлено.

Теперь вилла Рахманинова к России не имеет никакого отношения, даже на бумаге. Согласно достигнутому соглашению, четыре правнука Сергея Рахманинова получат за это по два миллиона франков (173 миллиона рублей) каждый. Нотариальное заверение договора купли-продажи состоялось 1 апреля 2022 года. Теперь кантон приведет в порядок интерьеры (с июля по сентябрь), выделив на это более 15 миллионов франков.

Отношения с Российским национальным музеем музыки Фонд Рахманинова тоже разорвал, поэтому экспонаты из России не будут участвовать в выставке, запланированной на 2023 год — юбилейный для русского композитора.