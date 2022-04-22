Мыться вредно: врачи рекомендовали не увлекаться гигиеной

Дерматолог Павел Ворожейкин посоветовал не принимать душ каждый день, чтобы избежать проблем с кожей Фото: Shutterstock

Немецкое издание Bild порекомендовало гражданам страны пореже ходить в душ. Это и энергоресурсы экономит, и телу пользу принесет, а вот ежедневная гигиена всего тела – не только не нужна, но и вредит коже. Достаточно просто помыть подмышки, ступни, складки ягодиц и пах, чтобы снова почувствовать свежесть и для здоровья этого тоже вполне хватает. Более того, совсем не нужно смывать весь пот и после тренировки, считают немецкие дерматологи.

Действительно, большинство современных проблем с кожей связаны с переизбытком гигиены, считает Павел Ворожейкин, врач – дерматовенеролог Пироговского центра, КДЦ «Арбатский». Кожа страдает от слишком активных очищающих процедур, но при этом важно и в обратную крайность не впадать.

- Каждый день мыться не стоит, три – четыре раза в неделю – более чем достаточно при условии, что вы работаете в офисе и не заняты тяжелым физическим трудом на производстве. Если вы потренировались в спортзале и вспотели, то, все же, примите душ полностью, не стоит мыть только какие-то отдельные части тела, - говорит Павел Ворожейкин. – Ходите в спортзал три раза в неделю и принимаете там душ? Этого вполне достаточно, можно добавить еще один раз, уже дома. Я сам хожу в спортзал и принимаю душ после тренировки. Получается три раза в неделю. Пользуюсь антиперспирантом и, поверьте мне, никакого неприятного запаха нет.

Постоянное намокание – высыхание вредит коже, не только смывая полезные колонии микроорганизмов с поверхности, но и высушивая ее.

- На коже есть микробиом, который представлен различными защищающими нас микроорганизмами. Если мы целенаправленно этот микробиом будем каждый день смывать химическими веществами, то ничего, кроме плохого, мы не получим, - говорит врач.

Если уж вы привыкли мыться чаще трех раз в неделю, то рекомендуется использовать специальное масло для душа, которое и очищает, и увлажняет кожу. Как вариант, можно попробовать одну из разновидностей мыла – очищающий гель синдет, который и загрязнения убирает, и кожу не пересушивает.

- На худой конец можно взять мыло с Ph 5,5, которое не будет слишком агрессивно воздействовать на кожу, - считает Павел Ворожейкин.

КАКИЕ ЧАСТИ ТЕЛА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВАЖНО МЫТЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Ежедневно, помимо тщательного мытья рук, нужно мыть перед сном стопы и следить за гигиеной половых органов.