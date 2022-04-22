Лейтенант Зеленский лишил президента Зеленского пяти вертолетов

Полковник Азатбек Омурбеков и Лейтенант Алексей Зеленский

Президент России Владимир Путин попросил министра обороны России Сергея Шойгу представить российских военных к государственным наградам за освобождение Мариуполя. Президент назвал героями всех российских военных, что участвуют в специальной операции на Украине. «В нашем понимании они - все герои. В понимании всей России они все герои», - подчеркнул глава государства.

Минобороны России ежедневно передает в «Комсомолку» наградные листы на воинов, которые проявили в бою отвагу. Сегодня среди них оказался начальник расчета ракетной батареи лейтенант Алексей Зеленский. Он настоящий герой. И ежедневно подтверждает это в бою.

А вот его избалованный славой украинский однофамилец оказался трусом: сначала испугался националистов, потом давления Запада, а сейчас прячется по бункерам от русской армии. Рождает в сумраке все новые сценарии кровавых провокаций, заставляя страдать мирных граждан, которые так не хотят погибать с оружием в руках.

ОТРАЗИЛ 50 АТАК ПРОТИВНИКА

Полковник Азатбек Омурбеков

«Отдельная мотострелковая бригада под командованием полковника Азатбека Омурбекова выполняла задачу по занятию рубежа обороны. В ходе овладения назначенным рубежом был разгромлен противник численностью до батальона, уничтожено более 40 единиц техники. Подразделение националистов полностью утратило боевую способность и больше не принимало участия в боевых действиях. В течение трех недель под руководством полковника Омурбекова подразделениями бригады на занятом рубеже было отражено более 50 атак противника с применением танков, боевых машин пехоты и тяжелой артиллерии. Надежно выстроенная система оборонительных позиций, принимаемые Азатбеком решения обеспечили контроль одного из основных направлений».

ЛИШИЛ ВРАГА ПЯТИ ВЕРТОЛЕТОВ

Лейтенант Алексей Зеленский

«Начальник расчета ракетной батареи лейтенант Алексей Зеленский вместе со своим расчетом выполнял задачи по огневому поражению объектов украинских националистов. В ходе поддержки действий российских мотострелковых подразделений по продвижению вглубь обороны противника расчет стартовой батареи ракетного дивизиона нанес прицельный ракетный удар по позициям украинских боевиков, в результате которого было уничтожено до 50 единиц военной и специальной техники противника, а также до 200 националистов. Развивая наступление, в результате нанесения расчетом лейтенанта Алексея Зеленского очередного ракетного удара, подтверждено поражение командного пункта группировки войск националистов, в результате чего были уничтожены 2 вертолета противника, 8 топливозаправщиков и 23 националиста, а также выведены из строя 3 вертолета и ранены 30 человек живой силы противника. Благодаря грамотным действиям лейтенанта Алексея Зеленского были поражены и уничтожены наиболее важные объекты противника, значительно снижен его боевой потенциал и огневые возможности, что в дальнейшем способствовало успешному выполнению поставленных задач подразделениями группировки на данном направлении».

СПАС КОМАНДИРА БАТАЛЬОНА

Капитан Николай Зубец

«В условиях систематического огневого воздействия противника мотострелковой ротой под командованием капитана Николая Зубца был освобожден от вооруженных формирований украинских националистов один из населенных пунктов. В ходе боя мотострелками под руководством Николая Зубца было уничтожено 4 танка противника, 6 боевых машин пехоты и 2 оборудованные пулеметные точки. Остальные националисты, понимая бесперспективность сопротивления, покинули населенный пункт и отступили.

Спустя несколько дней рота капитана Зубца в составе мотострелкового батальона, продвигаясь вглубь обороны противника, встретила ожесточенное сопротивление украинских боевиков. В ходе боевого столкновения с превосходящими силами противника проявляя профессионализм, мужество и самоотверженность, Николай Зубец лично уничтожил отделение живой силы противника и 3 бронетранспортера выстрелами из РПГ, после чего осуществил умелое руководство по эвакуации раненых, в том числе командира батальона из подбитого бронетранспортера. Благодаря смелости и самоотверженности Николая Зубца в сочетании с умелым руководством подчиненным личным составом украинские националисты понесли значительный урон и вынуждены были продолжить отступление».

Капитан Николай Зубец

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил Информационному центру ведомства открыть круглосуточную горячую линию для беженцев, которые прибыли в Россию из Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины.

В ходе этой работы следствие получает информацию от пострадавших граждан о произошедших событиях, признает их потерпевшими, а также оказывает правовую помощь, способствует решению возникающих сложностей с социально-бытовым устройством, медицинским обеспечением, оформлением полагающихся пособий, трудоустройством.

С учетом того, что прибывшие люди размещаются во многих регионах страны, горячая линия позволит значительно ускорить обмен информацией с ними. Сотрудники Информационного центра будут анализировать и обобщать поступающие сведения, разъяснять беженцам их права и другие возникающие вопросы.

Посредством такого диалога Следственным комитетом будет обеспечена всесторонняя юридическая поддержка и защита этих граждан.

Контактирование с прибывающими гражданами будет осуществляться Информационным центром также и другими удобными для беженцев средствами связи, в том числе в социальной сети ВКонтакте и телеграм-канале Информационного центра.

Телефонный номер горячей линии будет в ближайшее время размещен на сайте Следственного комитета России.

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