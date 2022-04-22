Экс-депутат Рашкин ответил перед судом за убитого лося

Следственный комитет России довел уголовное дело против экс-депутата Валерия Рашкина до логического конца. Фото: Олеся Аксенова/ТАСС

Следственный комитет России довел уголовное дело против экс-депутата Валерия Рашкина до логического конца: доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора по уголовному делу о незаконной охоте.

Бывший депутат Госдумы России Валерий Рашкин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ и ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с охотой сроком на 2 года. Если он нарушит условия приговора, то поедет в колонию.

- Следствием и судом установлено, что в ночь с 28 на 29 октября 2021 года на территории охотничьего хозяйства «Лебедка» в Саратовской области Рашкин, вооружившись принадлежащим ему карабином, вместе с иными лицами, не имея соответствующего разрешения на добычу охотничьих ресурсов, осуществил поиск, выслеживание и добычу лося. Убив дикое животное, Рашкин принял меры к сокрытию своего оружия, после чего соучастники произвели первичную переработку добытого лося с использованием имевшихся при них ножей и топора. Части разделанной туши они поместили в багажное отделение и салон автомашины «Лада Ларгус», а затем покинули место охоты, - напомнили обстоятельства дела в СК России.

Напомним, автомобиль Рашкина был задержан сотрудником комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, которым и был выявлен факт незаконной добычи дикого животного.

Рашкин во время задержания оказался пьян. Сначала он заявлял, что стрелял в кабана, потом менял показания, утверждал, что стал "жертвой стечения роковых обстоятельств".

На основании собранных следствием материалов постановлением Госдумы России было дано согласие на лишение Рашкина депутатской неприкосновенности и возбуждение в отношении него уголовного дела. Соучастник незаконной охоты Рашкина Гношев также осужден. Он приговорен к штрафу в размере 500 тысяч рублей.