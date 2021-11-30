Лось-гейт довел Рашкина до больницы

Депутат Госдумы Валерий Рашкин во время несанкционированного митинга на Пушкинской площади в Москве, осень 2021 г. Фото: Иван МАКЕЕВ

Напомним, что в ночь на 29-е октября депутат Госдумы - коммунист Валерий Рашкин был задержан в лесу в Саратовской области. В багажнике машины, которой он управлял, нашли разделанную тушу лося. Депутат стоял на ногах нетвердо, но от медэкспертизы отказался. Сначала Рашкин свою причастность к убийству животного отрицал. Говорил, что везет лося в полицию. Потом, уже находясь в Москве, когда Генпрокурор направил в Госдуму запрос на лишение Рашкина депутатской неприкосновенности, он во всем сознался. Мол, пригласили друзья на охоту, об отсутствии лицензии не знал…

Вся эта история уже получила в прессе название Рашкин-гейт или Лось-гейт.

Генпрокуратура оценила ущерб от браконьерства депутата в 80 тысяч рублей. Он согласился возместить ущерб. Однако, коммунист все же был лишен депутатской неприкосновенности. На заседание парламента, пожаловал и сам генпрокурор Краснов. И призвал депутат к ответу.

Валерий Рашкин объяснил свою позицию по "лось-гейту" в видеоролике, опубликованном в YouTube.

Перед ним и всеми своими коллегами по Думе Рашкин стоял и краснел буквально в прошлый четверг 25 ноября. Не помогло. Депутаты проголосовали за снятие неприкосновенности с коллеги. Он остается депутатом, но против него возможны следственные действия.

И вот, как сообщил еще один депутат-коммунист Николай Коломейцев, здоровье Рашкина на нервной почве подорвалось. И он загремел в больницу, якобы обострилась старая глазная болезнь. Пришлось делать срочную операцию.

Однако, по сообщениям некоторых телеграм-каналов, Рашкин лег на плановую, а вовсе не экстренную операцию на глаза.

- О состоянии здоровья Валерия Федоровича спрашивайте или у него самого, или у лечащего врача. Я откуда знаю, - буркнул в трубку пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко.

Сам Рашкин трубку не берет. Причем хронически вот уже последние недели как три.

Валерий Рашкин и Геннадий Зюганов на первомайской демонстрации. Фото: Евгения ГУСЕВА

Впереди у оскандалившегося парламентария уголовное расследование и суд. По предъявленным обвинениям ему грозит штраф либо тюремный срок до 2-х лет. Эксперты считают, учитывая раскаяние депутата, что дело ограничится максимум условным наказанием. Поэтому «зря Рашкин спрятался в больнице» (есть и такая версия госпитализации парламентария). Но дальнейшее продвижение в политике (на выборных должностях) в ближайшие лет пять с такой уголовной судимостью Рашкину может оказаться заказан. Лось подвел.