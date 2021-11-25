Большая охота на Рашкина. Загон

Депутат Госдумы РФ Валерий Рашкин во время шествия КПРФ. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

ПРОСКОЧИЛ ПУЛЕЙ

Тревожно и многолюдно было в четверг 25 ноября в здании Госдумы на Охотном ряду. Депутаты потирали руки - предстояло голосовать за (или против) лишения неприкосновенности Валерия Рашкина — коммуниста, завалившего лося на незаконной охоте под Саратовом.

Журналисты толпились в ажитации. Некоторые телеканалы прислали даже по 2 съемочные группы! Депутаты в восторге начинали толкать им речи про экономику и образование. Телекамеры кисло отворачивались.

Журналистам хотелось крови.

«Где Рашкин?» - неслось повсюду.

Рашкин заходил в Думу последним... Как лось на загоне... Увидев толпу, он вдруг резко ускорился и пулей (!) проскочил мимо всех журналистов.

- Валерий Федорович, почему вы сразу не признались?

- Ваши ожидания, кто вас поддержит, а кто будет против?

Но обычно словоохотливый митинговщик Рашкин лишь буркнул:

- Все на заседании.

Журналисты кинулись следом и нарвались на … Геннадия Зюганова. Он грудью перекрыл им коридор, где слышались шаги убегавшего Рашкина, и рассказал, что во фракции подняли все случаи незаконной охоты коллег за последние годы.

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на Радио "Комсомольская правда". Фото: Михаил ФРОЛОВ

- И ни по одному не было возбуждено уголовное дело! - кипятился Зюганов. - Три чиновника, коллеги генпрокурора в Якутии недавно завалили 12 оленей. В заповеднике! А взяли Рашкина.

- А почему он сразу не признался?

- Признался. Он письмо написал генпрокурору и в следствие. В первый день как это случилось, я его спросил: была охота? Была! Стрелял? Стрелял. Была лицензия? Друзья сказали, что была. Они 20 лет меня приглашали. Это власть организовала! Это политическое шоу!

- Но Рашкин подставил партию? - недоумевали журналисты.

- Никого он не подставлял. Это провокация по дестабилизации страны! Вот.

КОТЛЕТЫ И ОККУПАЦИЯ

В главном зале Госдумы жарко стало с первых минут. Разминаться депутаты начали с «текущих вопросов» - обсудили бедность, мажоров-стритрейсеров, мигрантов. В итоге мигрантов предложили заменить на стройках мажорами. И уже плотоядно посматривали на Рашкина.

Но на трибуну вышла депутат Елена Ямпольская и завела речь про культуру и оккупацию.

- Недавно ехала по трассе, так реклама «2 миллиарда людей в мире говорят на английском. А твой ребенок готов?». Готов к чему? К оккупации? - возмущалась она.

Депутат Елена Ямпольская на пленарном заседании Государственной думы РФ. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Черт. Ну когда же Рашкин? Вот мастера депутаты все забалтывать! Доболтали до перерыва, когда по лестницам Думы понеслись запахи котлет.

- Из лося? - язвили депутаты-жириновцы в буфете, наваливая котлеты на тарелки.

- Из Рашкина, - мрачно отшучивались коммунисты.

СТРЕЛЯЛ И ГОЛОСОВАЛ ОДНОВРЕМЕННО!

Наконец-то! После перерыва появился генпрокурор Игорь Краснов.

- Рашкин - охотник с 20-летним стажем, не мог не знать правил охоты, - объявил генпрокурор. - Но, вступив в преступный сговор с группой лиц, он убил лося из своего карабина «Браунинг», чем нанес крупный ущерб государству — 80.000 рублей. А неуклюжие попытки Рашкина обмануть сотрудников правопорядка? Но благодаря СМИ позор стал общеизвестным! Я считаю, что мужчина, взявший в руки оружие должен вести себя по-мужски, а не вызывать к себе жалость...

- 28 числа все депутаты рассматривали бюджет страны. А Рашкин вышел на охоту, – подключился глава комиссии Госдумы по депутаткой этике Отари Аршба. - Но при этом за все вопросы Рашкин проголосовал!

Опять чертовщина какая-то...

«НИ ОДНОМУ ПАРНОКОПЫТНОМУ СТОЛЬКО ВНИМАНИЯ НЕ УДЕЛЯЛИ»

Дали слово и самому виновнику - Рашкину. Он начал с жаром.

- 4 часа и 26 минут эфира потратили федеральные телеканалы на обсуждение этой лосиной охоты! Ни одному парнокопытному не было уделено столько внимания. Больше говорили только об убийстве президента Кенеди, - провел параллели Рашкин. - За 20 лет работы на Охотном ряду я обеспечил небо в клеточку многим недобросовестным чинушам. Может в этом дело? Может, готовится расправа над компартией, а не «лосиное дело»? Прошу проявить благородство.

«ВАМ НЕ СТЫДНО?»

Перешли к вопросам коллег.

- Скажите, почему нет таких громких дел в отношении депутата Валуева, который был замечен в охоте на бобра? – спросил у генпрокурора коммунист Обухов.

- Игорь Викторович в должности недавно, он может не знать о перечисленных случаях, - ответил за генпрокурора спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Много вопросов было и к Рашкину. Он стоял на трибуне уже красный. Как школьник с «двойкой». «Почему не признался сразу?» «Зачем врал?» «Как мог не знать про лицензию?» «Не стыдно ли?» и «За чей счет охота?»

- Настроение вы, большевики, создаёте в стране отвратительное, – орал с трибуны Жириновский. – Миллионы людей попали в лагеря по вашей прихоти. У вас руки в крови, и не только этого лося несчастного. А теперь вы - диссиденты. Уже нет Сталина и нет у вас возможности всем закрыть рот. То что на Украине война вот-вот вспыхнет – Ленин виноват. Во всем плохом, что происходит на планете виноваты коммунисты.

ОПЕРАЦИЯ «ЛОСЬ»

Голосование было предсказуемым. За лишение Рашкина неприкосновенности - 345 голоса. Против - 54.

Вот и все. Валерий Рашкин пока остается депутатом, но подследственным. И, вполне вероятно, может стать осужденным сидельцем.

Загнали-таки.

Какими тайными ходами он вышел из зала, я не знаю.

За то снова перед журналистами грудью встал Зюганов. Он был зол.

- Я представить себе не могу, чтобы из-за одного лося в два часа ночи в лесу собрались и выстроились все начальники! А потом по всем новостям по 6 раз в день - про лося. Раздули скандал из дела, которое тянет максимум на штраф, - чуть ли не держался за сердце Зюганов. - Я обращаюсь ко всем, вам нужна такая склока в Госдуме? Позорище! Устроили операцию «Лось»...