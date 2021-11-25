Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика25 ноября 2021 15:55

Большая охота на Рашкина. Загон

Госдума лишила неприкосновенности депутата от КПРФ Валерия Рашкина после незаконной охоты на лося
Дина КАРПИЦКАЯ
Дина КАРПИЦКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Депутат Госдумы РФ Валерий Рашкин во время шествия КПРФ. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Депутат Госдумы РФ Валерий Рашкин во время шествия КПРФ. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

ПРОСКОЧИЛ ПУЛЕЙ

Тревожно и многолюдно было в четверг 25 ноября в здании Госдумы на Охотном ряду. Депутаты потирали руки - предстояло голосовать за (или против) лишения неприкосновенности Валерия Рашкина — коммуниста, завалившего лося на незаконной охоте под Саратовом.

Журналисты толпились в ажитации. Некоторые телеканалы прислали даже по 2 съемочные группы! Депутаты в восторге начинали толкать им речи про экономику и образование. Телекамеры кисло отворачивались.

Журналистам хотелось крови.

«Где Рашкин?» - неслось повсюду.

Рашкин заходил в Думу последним... Как лось на загоне... Увидев толпу, он вдруг резко ускорился и пулей (!) проскочил мимо всех журналистов.

- Валерий Федорович, почему вы сразу не признались?

- Ваши ожидания, кто вас поддержит, а кто будет против?

Но обычно словоохотливый митинговщик Рашкин лишь буркнул:

- Все на заседании.

Журналисты кинулись следом и нарвались на … Геннадия Зюганова. Он грудью перекрыл им коридор, где слышались шаги убегавшего Рашкина, и рассказал, что во фракции подняли все случаи незаконной охоты коллег за последние годы.

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на Радио "Комсомольская правда".

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на Радио "Комсомольская правда".

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- И ни по одному не было возбуждено уголовное дело! - кипятился Зюганов. - Три чиновника, коллеги генпрокурора в Якутии недавно завалили 12 оленей. В заповеднике! А взяли Рашкина.

- А почему он сразу не признался?

- Признался. Он письмо написал генпрокурору и в следствие. В первый день как это случилось, я его спросил: была охота? Была! Стрелял? Стрелял. Была лицензия? Друзья сказали, что была. Они 20 лет меня приглашали. Это власть организовала! Это политическое шоу!

- Но Рашкин подставил партию? - недоумевали журналисты.

- Никого он не подставлял. Это провокация по дестабилизации страны! Вот.

КОТЛЕТЫ И ОККУПАЦИЯ

В главном зале Госдумы жарко стало с первых минут. Разминаться депутаты начали с «текущих вопросов» - обсудили бедность, мажоров-стритрейсеров, мигрантов. В итоге мигрантов предложили заменить на стройках мажорами. И уже плотоядно посматривали на Рашкина.

Но на трибуну вышла депутат Елена Ямпольская и завела речь про культуру и оккупацию.

- Недавно ехала по трассе, так реклама «2 миллиарда людей в мире говорят на английском. А твой ребенок готов?». Готов к чему? К оккупации? - возмущалась она.

Депутат Елена Ямпольская на пленарном заседании Государственной думы РФ. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Депутат Елена Ямпольская на пленарном заседании Государственной думы РФ. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Черт. Ну когда же Рашкин? Вот мастера депутаты все забалтывать! Доболтали до перерыва, когда по лестницам Думы понеслись запахи котлет.

- Из лося? - язвили депутаты-жириновцы в буфете, наваливая котлеты на тарелки.

- Из Рашкина, - мрачно отшучивались коммунисты.

СТРЕЛЯЛ И ГОЛОСОВАЛ ОДНОВРЕМЕННО!

Наконец-то! После перерыва появился генпрокурор Игорь Краснов.

- Рашкин - охотник с 20-летним стажем, не мог не знать правил охоты, - объявил генпрокурор. - Но, вступив в преступный сговор с группой лиц, он убил лося из своего карабина «Браунинг», чем нанес крупный ущерб государству — 80.000 рублей. А неуклюжие попытки Рашкина обмануть сотрудников правопорядка? Но благодаря СМИ позор стал общеизвестным! Я считаю, что мужчина, взявший в руки оружие должен вести себя по-мужски, а не вызывать к себе жалость...

- 28 числа все депутаты рассматривали бюджет страны. А Рашкин вышел на охоту, – подключился глава комиссии Госдумы по депутаткой этике Отари Аршба. - Но при этом за все вопросы Рашкин проголосовал!

Опять чертовщина какая-то...

«НИ ОДНОМУ ПАРНОКОПЫТНОМУ СТОЛЬКО ВНИМАНИЯ НЕ УДЕЛЯЛИ»

Дали слово и самому виновнику - Рашкину. Он начал с жаром.

- 4 часа и 26 минут эфира потратили федеральные телеканалы на обсуждение этой лосиной охоты! Ни одному парнокопытному не было уделено столько внимания. Больше говорили только об убийстве президента Кенеди, - провел параллели Рашкин. - За 20 лет работы на Охотном ряду я обеспечил небо в клеточку многим недобросовестным чинушам. Может в этом дело? Может, готовится расправа над компартией, а не «лосиное дело»? Прошу проявить благородство.

«ВАМ НЕ СТЫДНО?»

Перешли к вопросам коллег.

- Скажите, почему нет таких громких дел в отношении депутата Валуева, который был замечен в охоте на бобра? – спросил у генпрокурора коммунист Обухов.

- Игорь Викторович в должности недавно, он может не знать о перечисленных случаях, - ответил за генпрокурора спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Много вопросов было и к Рашкину. Он стоял на трибуне уже красный. Как школьник с «двойкой». «Почему не признался сразу?» «Зачем врал?» «Как мог не знать про лицензию?» «Не стыдно ли?» и «За чей счет охота?»

- Настроение вы, большевики, создаёте в стране отвратительное, – орал с трибуны Жириновский. – Миллионы людей попали в лагеря по вашей прихоти. У вас руки в крови, и не только этого лося несчастного. А теперь вы - диссиденты. Уже нет Сталина и нет у вас возможности всем закрыть рот. То что на Украине война вот-вот вспыхнет – Ленин виноват. Во всем плохом, что происходит на планете виноваты коммунисты.

ОПЕРАЦИЯ «ЛОСЬ»

Голосование было предсказуемым. За лишение Рашкина неприкосновенности - 345 голоса. Против - 54.

Вот и все. Валерий Рашкин пока остается депутатом, но подследственным. И, вполне вероятно, может стать осужденным сидельцем.

Загнали-таки.

Какими тайными ходами он вышел из зала, я не знаю.

За то снова перед журналистами грудью встал Зюганов. Он был зол.

- Я представить себе не могу, чтобы из-за одного лося в два часа ночи в лесу собрались и выстроились все начальники! А потом по всем новостям по 6 раз в день - про лося. Раздули скандал из дела, которое тянет максимум на штраф, - чуть ли не держался за сердце Зюганов. - Я обращаюсь ко всем, вам нужна такая склока в Госдуме? Позорище! Устроили операцию «Лось»...

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ