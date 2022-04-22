Появились печальные новости о сбежавшей из России Чулпан Хаматовой

Хаматова уволилась из "Современника" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Актрису Чулпан Хаматотову, которая сбежала из России в Латвию, убрали с сайта театра "Современник". Артистка ранее уволилась из культурного учреждения, в котором проработала более 20 лет. Печальные новости об актрисе вовсю обсуждают театралы. И вспоминают, как артистка попала на одну из лучших сцен страны.

В далеком 1998 году Галина Волчек взяла к себе в театр юную и кому неизвестную Чулпан Хаматову. Актриса стала любимицей режиссера. Между ними всякое бывало за долгие годы работы. Вполне возможно, будь Волчек жива, она бы и смогла заранее предсказать, что Чулпан бросит все и сбежит на чужбину.

23 марта Хаматова уволилась из "Современника". Спустя месяц с сайта культурного учреждения исчезло всякое упоминание о звезде. Словно и не было ее никогда на прославленной сцене.

В 2018 году разразился жуткий скандал между Чулпан и Галиной Борисовной. Первая просила освободить ее на время от участия в постановке "Двое на качелях", ссылалась на нервное истощение и эмоциональное выгорание. А сама в это время репетировала другой спектакль.

Вскоре до худрука стали доходить слухи, что ее любимица якобы выходит на сцену в других театрах. "Мы действительно планировали поехать в Латвию - репетировать спектакль «Горбачев»... Кто-то ей донес, и она расстроилась", - делилась актриса.