2019-12-27T01:53:31+03:00
Звезды

"Была настоящей бабушкой для наших детей": Галина Волчек души не чаяла в двойняшках Пугачевой и Галкина

Алла и Максим потеряли по-настоящему близкого для них человека
Ольга ЛИБГАРДТ
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Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Алла Пугачева и Максим Галкин тяжело переживают смерть Галины Волчек. Они много лет дружили с художественным руководителем театра "Современник". Она была желанным гостем в их большом доме. А уж как артистка любила двойняшек Лизу и Гарри, словами не передать.

Галина Волчек не раз признавалась, что хотела видеть Аллу Пугачеву на сцене "Современника". Мол, придет тот день, и Примадонна однажды сыграет что-то в театре. Однако жизнь распорядилась таким образом, что на прославленной сцене в спектакле "Скамейка" блистает старшая дочь Аллы Борисовны - Кристина Орбакайте. Младшие наследники Аллы и Максима называли Волчек бабушкой Галей, а она в них души не чаяла.

Вот почему смерть Галины Борисовны супруги восприняли как личную трагедию. Максим Галкин разместил трогательное фото. За круглым столом сидят - сам Макс, Алла Пугачева, Кристина Орбакайте и Галина Волчек. Он выразил соболезнования сыну Волчек - Денису Евстигнееву и его супруге Екатерине Правдиной. Женщина является приемной дочерью Зиновия Гердта.

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Ушла неотъемлемая часть моей семьи
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"Умерла Галина Борисовна Волчек, ушла неотъемлемая часть нашего театра, нашей страны и моей семьи. Она была Мастером, нашим другом и настоящей бабушкой для наших детей", - написал шоумен.

Пугачева же сопроводила публикацию одним из последних снимков Волчек в окружении Лизы и Гарри. "Великая, родная, близкая, трудно смириться с тем, что не увидим тебя больше, не услышим твой голос и смех. Пусть любовь наша будет с тобой на пути к Господу", - проникновенно написала Алла.

Стоит отметить, что Примадонна в своем блоге не раз выкладывала совместные фото малышей и Галины Борисовны. Снимки она сопровождала подписью: "С любимой бабушкой Галей".

Умилило поклонников и видео, где Лиза спрашивает, болит ли ножка у артистки, которая давно прикована к креслу-коляске. Волчек подтверждает, что болит. На это Гарри серьезно замечает, что нельзя курить. Галина Борисовна отвечает: "Ты сказал, что нельзя, мы и не курим...".

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Вот так вот. Пацан сказал, мы сделали...
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Волчек курила на протяжении многих десятков лет. По признанию Галины Борисовны, первую сигарету она выкуривала только после завтрака. "Это единственное умное, что я с собой делаю. Я натощак не курю", - заявляла она в одном из интервью. Но курила режиссер по-особенному: "Алла Борисовна Пугачева меня на мундштуки подсадила".

Два года назад Волчек и Пугачева проводили лето в Латвии. Тогда прессу облетели кадры трогательного прощания двойняшек с Галиной Борисовной. Они нежно целовали Волчек и долго махали ей рукой на прощание.

Напомним, 19 декабря худрук "Современника" отметила свой 86-й день рождения. Через четыре дня она почувствовала себя плохо и вызвала скорую. Актриса была госпитализирована в Боткинскую больницу. Уже на следующий день появились сообщения, что ее ввели в состояние искусственной комы и подключили к аппарату ИВЛ. 26 декабря Галина Волчек скончалась от отека головного мозга и отека легких. Похоронят Галину Борисовну на Новодевичьем кладбище 29 декабря. В этот же день состоится церемония прощания.

Умерла Галина Волчек - «железная леди» театра «Современник».Ушла из жизни несравненная Галина Волчек. Народная артистка СССР возглавляла театр «Современник» почти полвека. С честью и достоинством, даже в самые нелёгкие для театра времена...

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ИСТОЧНИК KP.RU

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