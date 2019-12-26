2019-12-26T23:06:16+03:00
Звезды

Галину Волчек похоронят рядом с Гурченко и Зыкиной

Художественного руководителя театра "Современник" Галину Волчек похоронят на Новодевичьем кладбище
Ольга ЛИБГАРДТ
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О смерти Галины Волчек стало известно несколько часов назадО смерти Галины Волчек стало известно несколько часов назадФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Известие о смерти Галины Волчек, которая скончалась в возрасте 86 лет, застигло врасплох театральную общественность. В "Современнике", художественный руководителем которого была Галина Борисовна, в этот момент шел спектакль "Анархия". Со сцены Сергей Гармаш объявил, что прощание с Галиной Борисовной пройдет 29 декабря в здании "Современника". Похоронят артистку в этот же день на Новодевичьем кладбище. Там находятся могилы многих известных людей, в том числе певицы Людмилы Зыкиной и актрисы Людмилы Гурченко.

Все руководство сейчас находится в театре. На месте решают организационные вопросы.

Днем стали появляться тревожные сообщения. Как пишет "Московский комсомолец", Галине Борисовне стало совсем плохо. Она находилась в Боткинской больнице, куда попала с внезапно развившейся пневмонией.

А ведь буквально неделю назад Волчек присутствовала на репетиции. "В воскресенье я была вечером в театре. Зашла в ложу, там сидела Галина Борисовна. Шел «Крутой маршрут», она делала замечания артистам. «Как вы, Галина Борисовна?» - «Сегодня хуже», - сказала она", - поделилась актриса Виктория Романенко.

Напомним, о смерти Галины Волчек стало известно несколько часов назад. По предварительным данным, худрук скончалась от отека мозга и легких. До этого врачи более двух суток боролись за жизнь Галины Борисовны. Она была подключена к аппарату ИВЛ.

Умерла Галина Волчек - «железная леди» театра «Современник».Ушла из жизни несравненная Галина Волчек. Народная артистка СССР возглавляла театр «Современник» почти полвека. С честью и достоинством, даже в самые нелёгкие для театра времена...

ИСТОЧНИК KP.RU

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