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22 апреля 2022 15:33

Модный приговор для звезд: МакSим сменила имидж после болезни, а Собчак демонстрирует тайные послания на одежде

Стилист посоветовал носить в офисе спортивный костюм из нулевых как у Насти Ивлеевой
Ирина ВИКТОРОВА
Анастасия Ивлеева не всегда обнажена. На этом фото телеведущая демонстрирует модную этой весной модель кожаной куртки

Анастасия Ивлеева не всегда обнажена. На этом фото телеведущая демонстрирует модную этой весной модель кожаной куртки

Фото: соцсети

Многие звезды стараются обновлять гардероб модными вещами. В апреле знаменитости на прогулки и мероприятия одевались уже по-весеннему. Рассмотрели со стилистом Анваром Очиловым обновки звезд, которые умеют модничать.

Валерия демонстрирует костюм из самого актуального материала сезона весна-лето 2022. Результат демократизации моды в пандемию – рост популярности денима. Джинсовый кутюр уместно носить в любых ситуациях: так можно и в офис, и на вечеринку, и на день рождения, и на концерт или в театр. Джинсовые куртки носят с брюками, юбками, платьями из любых тканей. Цвета можно выбрать любые – у всегда элегантной певицы Валерии классика джинсового жанра, но в летних коллекциях много яркого денима.

Валерия и ее весенний деним

Валерия и ее весенний деним

Фото: соцсети

Валя Карнавал представляет молодежный вариант стритстайла в ярком сочном цвете. Кстати, новая коллекция Valentino вся розовая. Это цвет любви и энергии. Этот поющий блогер умеет наряжается. Джинсовая сумка – здесь уместная модная деталь. Брюки из вельвета и бархата – самые нарядные.

Валя Карнавал в актуальном розовом

Валя Карнавал в актуальном розовом

Фото: соцсети

МакSим готовится к первому концерту после болезни – он уже в июне, поэтому сейчас певица активничает. У нее встречи, записи интервью на YouTube, фотосессии. Интересно, что артистка теперь предпочитает брючные костюмы. В них она ездит в свою школу искусств, на тотальный диктант, на встречи. Этот новый стиль МакSим идет – она очень хрупкая, поэтому костюмы превращают ее из «студентки» в интересную женщину. Костюмы все удачные. Этот бодрящего свежего зеленого оттенка весьма актуален, цвет называют «хрупкий росток». В похожем костюме только бананового цвета на этой неделе сняли Джулию Робертс. У МакSим широкие брюки и длинный большой пиджак – все с учетом трендов.

Певица МакSим стала фанаткой костюмов

Певица МакSим стала фанаткой костюмов

Фото: соцсети

Анна Хилькевич здесь демонстрирует самую актуальную обувь апреля для прогулок. Ботинки на грубой подошве со шнуровкой можно носить и с платьями, и с юбками, и с шортами – любой длины. Очень модная обувь именно такого цвета, как у актрисы и блогера Хилькевич.

Самые модные ботинки — у Хилькевич

Самые модные ботинки — у Хилькевич

Фото: соцсети

Анастасия Волочкова удачно нарядилась. Удачная здесь блузка: благодаря креативным рукавам делает образ вечерним, элегантным и модным. Эксперименты с рукавами приветствуются – чем шире, тем лучше. Прозрачные ткани – базовые в этом сезоне не только в звездном гардеробе. Вроде бы все закрыто – а выглядит соблазнительно и не пошло. Волочковой идет этот новый образ.

Анастасию Волочкову редко можно увидеть без декольте — балерине идет

Анастасию Волочкову редко можно увидеть без декольте — балерине идет

Фото: соцсети

Анастасия Ивлеева похудела и теперь демонстрирует идеальный пресс. У блогера и телеведущей самый модный спортивный костюм весны: в таких мы гуляли в нулевых, а теперь гламурные барышни колесят в них на очень дорогих машинах. Этот спортивный шик можно демонстрировать и в офисе, и в ресторане – если дресс-код позволит. Под курткой на молнии может быть топ или бра, это верное модное решение. У Анастасии отличная фигура, но она так часто демонстрирует ее в соцсетях, что может показаться — это ради охватов.

Анастасия Ивлеева знает какой спортшик выбрать

Анастасия Ивлеева знает какой спортшик выбрать

Фото: соцсети

Ксения Собчак зарабатывает и на собственном бренде одежде. Сейчас модно носить «записки на одежде»: надписи могут быть разными – названия групп, артистов, фразы и прочие умные и неумные мысли.

Собчак носит надписи на одежде своего бренда

Собчак носит надписи на одежде своего бренда

Фото: соцсети

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