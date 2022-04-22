Модный приговор для звезд: МакSим сменила имидж после болезни, а Собчак демонстрирует тайные послания на одежде

Анастасия Ивлеева не всегда обнажена. На этом фото телеведущая демонстрирует модную этой весной модель кожаной куртки Фото: соцсети

Многие звезды стараются обновлять гардероб модными вещами. В апреле знаменитости на прогулки и мероприятия одевались уже по-весеннему. Рассмотрели со стилистом Анваром Очиловым обновки звезд, которые умеют модничать.

Валерия демонстрирует костюм из самого актуального материала сезона весна-лето 2022. Результат демократизации моды в пандемию – рост популярности денима. Джинсовый кутюр уместно носить в любых ситуациях: так можно и в офис, и на вечеринку, и на день рождения, и на концерт или в театр. Джинсовые куртки носят с брюками, юбками, платьями из любых тканей. Цвета можно выбрать любые – у всегда элегантной певицы Валерии классика джинсового жанра, но в летних коллекциях много яркого денима.

Валерия и ее весенний деним Фото: соцсети

Валя Карнавал представляет молодежный вариант стритстайла в ярком сочном цвете. Кстати, новая коллекция Valentino вся розовая. Это цвет любви и энергии. Этот поющий блогер умеет наряжается. Джинсовая сумка – здесь уместная модная деталь. Брюки из вельвета и бархата – самые нарядные.

Валя Карнавал в актуальном розовом Фото: соцсети

МакSим готовится к первому концерту после болезни – он уже в июне, поэтому сейчас певица активничает. У нее встречи, записи интервью на YouTube, фотосессии. Интересно, что артистка теперь предпочитает брючные костюмы. В них она ездит в свою школу искусств, на тотальный диктант, на встречи. Этот новый стиль МакSим идет – она очень хрупкая, поэтому костюмы превращают ее из «студентки» в интересную женщину. Костюмы все удачные. Этот бодрящего свежего зеленого оттенка весьма актуален, цвет называют «хрупкий росток». В похожем костюме только бананового цвета на этой неделе сняли Джулию Робертс. У МакSим широкие брюки и длинный большой пиджак – все с учетом трендов.

Певица МакSим стала фанаткой костюмов Фото: соцсети

Анна Хилькевич здесь демонстрирует самую актуальную обувь апреля для прогулок. Ботинки на грубой подошве со шнуровкой можно носить и с платьями, и с юбками, и с шортами – любой длины. Очень модная обувь именно такого цвета, как у актрисы и блогера Хилькевич.

Самые модные ботинки — у Хилькевич Фото: соцсети

Анастасия Волочкова удачно нарядилась. Удачная здесь блузка: благодаря креативным рукавам делает образ вечерним, элегантным и модным. Эксперименты с рукавами приветствуются – чем шире, тем лучше. Прозрачные ткани – базовые в этом сезоне не только в звездном гардеробе. Вроде бы все закрыто – а выглядит соблазнительно и не пошло. Волочковой идет этот новый образ.

Анастасию Волочкову редко можно увидеть без декольте — балерине идет Фото: соцсети

Анастасия Ивлеева похудела и теперь демонстрирует идеальный пресс. У блогера и телеведущей самый модный спортивный костюм весны: в таких мы гуляли в нулевых, а теперь гламурные барышни колесят в них на очень дорогих машинах. Этот спортивный шик можно демонстрировать и в офисе, и в ресторане – если дресс-код позволит. Под курткой на молнии может быть топ или бра, это верное модное решение. У Анастасии отличная фигура, но она так часто демонстрирует ее в соцсетях, что может показаться — это ради охватов.

Анастасия Ивлеева знает какой спортшик выбрать Фото: соцсети

Ксения Собчак зарабатывает и на собственном бренде одежде. Сейчас модно носить «записки на одежде»: надписи могут быть разными – названия групп, артистов, фразы и прочие умные и неумные мысли.