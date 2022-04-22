Зареванная Юлия Высоцкая появилась на публике

Владислав Боковин и Юлия Высоцкая в сцене спектакля режиссера Андрея Кончаловского "Укрощение строптивой" во время пресс-показа в театре им. Моссовета. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Юлия Высоцкая стала неузнаваема. На сцене театра Моссовета она исполнила главную роль в постановке "Укрощение строптивой", режиссером которой стал ее муж Андрей Кончаловский.

Юлия Высоцкая ради перевоплощения в главную героиню изменилась до неузнаваемости. Ей подобрали рыжий парик с челкой, наложили сложный грим, который сделал ее мало похожей на себя прежнюю.

"Я вообще-то боюсь париков, они даже в театре не всегда органично выглядят, а в кино тем более. В спектакле «Укрощение строптивой» и парики, и грим очень интересные", - поделилась она.

Высоцкая призналась, что каждый раз нервничает перед выходом на сцену. Особенно, когда речь идет о премьере. К счастью, спектакль прошел отлично. Высоцкая блестяще справилась с ролью. Перед многочисленными зрителями она пела, плясала, смеялась и рыдала навзрыд.

Напомним, уже многие годы актриса является не только супругой, но и музой Кончаловского. В фильмах и спектаклях режиссера она играет главные роли. Артисты считаются одной из самых крепких пар.

Юля более 23 лет хранит их семейных очаг. Понятно, что за эти годы бывало всякое, актриса сама призналась, что несколько раз они оказывались на грани развода, но сумели сохранить отношения. Высоцкая рассказывала, что режиссер, который старше нее на 37 лет, весьма сложный человек. Спасает от всех жизненных неурядиц осознание, что несмотря ни на что, они друг другу близкие люди.

"Мы родные, как бы это странно ни звучало. И наверное, мы это поняли очень рано, когда встретились. Мы могли бы, наверно, расстаться в какие-то моменты, могло бы что-то случиться. Эта привязанность - ее невозможно объяснить. Это какая-то невероятная связь", - откровенничала артистка.