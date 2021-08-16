Ретро-фото Юлии Высоцкой: такой актрису никто не видел

Актриса Юлия Высоцкая и режиссер Андрей Кончаловский Фото: Борис КУДРЯВОВ

Юлия Высоцкая принимает поздравления. Молодая жена Андрея Кончаловского празднует день рождения. Глядя на актрису, сложно поверить, что ей 48 лет. Звезда "Глянца" и "Рая" выглядит на зависть молодым.

Юлия Высоцкая по случаю своего личного праздника разместила в блоге ретро-фото. "За каждое пожелание, доброе слово, воспоминание и светлую мысль - спасибо! Пожалуйста, пусть все, что мне желают сегодня, сбудется!", - написала актриса.

В кадре она позирует дома на фоне ковра. Вероятно, на данном снимке ей семь-восемь лет. Высоцкая улыбается, она носила короткую стрижку. Настоящим откровением стало для поклонников то, что от природы у кумира темные волосы.

Юлия Высоцкая в детстве Фото: Instagram.com

Очень трогательно пятую жену поздравил Андрей Кончаловский. "Сегодня день рождения Юлии Высоцкой, моей женщины и спутника жизни вот уже 25 лет. Вопрос, которым я задавался много раз, - что такое любовь? Хотел повторить свои размышления, но подумал, что несколько мыслей из Первого послания Апостола Павла к коринфянам говорят неизмеримо больше", - написал в блоге режиссер.

После этого он процитировал святое писание: "Если… знаю все тайны и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, - то я ничто. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла… всему верит, всего надеется, все переносит. А теперь пребывают… вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше".

Мэтр отметил, что лучше этого и не скажешь. "С днем рождения, Юлечка!", - добавил Андрей Сергеевич.

Напомним, Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский познакомились на фестивале "Кинотавр", где режиссер сразу же влюбился в начинающую актрису и ради нее оставил свою прежнюю семью. В 1998 году Кончаловский и Высоцкая сыграли очень скромную свадьбу. Влюбленные просто расписались в ЗАГСе. У супругов двое общих детей: дочь Мария, родившаяся в 1999 году, и сын Петр, появившийся на свет в 2003-м. В 2019 году Высоцкая и Кончаловский венчались. Важное событие в жизни знаменитостей произошло в Троицком соборе Псковского кремля. Церемонию проводил митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов). Андрей Сергеевич признавался, что это именно он настоял на проведении таинства. "Приходит время, когда возникает в этом потребность. Необходимость почувствовать, постоять рядом", - объяснял свое решение режиссер.