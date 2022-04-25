«LiberaZione»: в Италии травят известного сенатора за употребление в поздравлении буквы Z

От Петрочелли требуют добровольно оставить пост председателя комиссии Сената по международным делам и иммиграции Фото: EAST NEWS

В Италии накануне Дня освобождения от фашизма, который на Апеннинах празднуют 25 апреля, разгорелся нешуточный скандал. Причина тому – заглавная буква Z, использованная известным сенатором, главой комиссии по международным делам, Вито Петрочелли в его поздравлении сограждан с одним из главных праздников страны.

Вечером 24 апреля парламентарий в своей публикации в Twitter выделил запретный символ во фразе «С завтрашним Днем освобождения!» (Per domani buona festa della LiberaZione!). Пост уже собрал несколько тысяч комментариев, причем немало пользователей выступают с поддержкой «бунтаря».

Реакция «толерантных» коллег тоже не заставила себя долго ждать – использование в таком виде буквы, «ставшей брендом российского вторжения в Украину», назвали провокацией, переходящей все разумные границы. При этом в партии «Пять Звезд» пообещали незамедлительно завершить процедуру исключения Петрочелли, запущенную ранее из-за его отказа голосовать за предоставление военной помощи Киеву, - пишет газета «Il Messaggero».

- Мы завершаем изгнание. Его последний твит просто постыден. 25 апреля - это серьезное событие. Нет слов, чтобы описать некоторые провокации, - заявил Джузеппе Конте, президент партии.

От Петрочелли также требуют добровольно оставить пост председателя комиссии Сената по международным делам и иммиграции, поскольку официальной процедуры импичмента через вотум недоверия не существует.

- Вито Петрочелли должно быть стыдно за украинскую трагедию и за то, что он опозорил 25 апреля. Он вышел из партии и должен уйти с поста председателя комиссии! Я надеюсь, что у него остались остатки достоинства, – заявил его бывший соратник по политобъединению Стефано Буффагни.