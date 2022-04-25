Сергей Лавров: России отказывают в праве защищать свою территорию, когда США грубо попирают устав ООН

Глава МИД РФ стал почётным гостем программы «Большая игра» на Первом канале Фото: REUTERS

Вечером в понедельник министр иностранных дел Сергей Лавров дал большое интервью Дмитрию Саймсу — ведущему программы «Большая игра» на Первом канале. Приводим самые интересные фрагменты — о взаимоотношениях с Западом и Украиной.

ОБ УГРОЗЕ ЯДЕРНОЙ ВОЙНЫ

Долгие годы, ещё при администрации Трампа, мы выступали за то, чтобы было подтверждено совместное заявление Горбачёва и Рейгана от 1987 года, что в ядерной войне не может быть победителей. Администрация Трампа это предложение отвергала. В итоге с администрацией Байдена мы об этом смогли договориться, и в прошлом году на встрече в Женеве такое заявление кем-то было сделано.

Но опасность [ядерной войны] серьёзная, она реальная, её нельзя недооценивать. По сравнению с Карибским кризисом — правил хоть и немного, но было: Вашингтон понимал, как ведёт себя Москва, и наоборот. Сейчас правил ещё меньше. США требуют «уважения к миропорядку, основанного на правилах». Но сами эти «правила» они не расшифровывают. Когда они требуют от всего мира слепо и нога в ногу следовать за ними — США грубо попирают обязательства Устава ООН.

О ДВИЖЕНИИ НАТО НА ВОСТОК

После 1989 года, от Берлинской стены, НАТО 5 раз передвигал «линию обороны» к нашим границам и заявлял, что это «для нашей же безопасности». Точно так же сейчас он передвигает свои «оборонительные границы» к Китаю со стороны Южно-Китайского моря. НАТО накачивали оружием Украину и поощряли его русофобскую сущность. Притом, что на Украине законодательно запрещали русский язык везде — в образовании и в обычной жизни; законодательно поощряли нацистские теории.

Сейчас они активно обхаживают Индию, зовут её в свои форматы, зам. госсекретаря публично заявляет: «Мы (США) должны помочь понять Индии, что требуется для обеспечения её безопасности». И это они не какому-то островку говорят — а великой цивилизации.

Нам отказывают в праве защищать свою территорию и территории, где живут русские, которых долгие годы угнетают, подвергают бомбёжкам, отрицают их права.

Запад плодит, прежде всего в Европе, различные «платформы» и «партнёрства», которые уже рассматривают в ООН. На вопрос: почему вы не хотите рассматривать это в универсальном формате, например, в Управлении по делам беженцев в ООН — отвечают: ну там автократы есть. Создали французы и немцы «Альянс демократий». Почему вы забыли про ООН, которое и есть пример многостороннего сотрудничества? Это ощущение собственного превосходства и нежелание обсуждать некоторые вещи в форматах, где тебе могут возражать.

О МИРНЫХ ПЕРЕГОВОРАХ С УКРАИНОЙ

В Стамбуле мы впервые получили [от украинской делегации] их письменные предложения — единственные пока на сей момент. Они были не в виде договора, а в виде намёток. Мы их переложили в договорный вид, переслали украинским коллегам. Украинские коллеги представили свои контр-идеи — это был огромный шаг назад. Так сказать, по-ленински. Думаю, это было сделано не без влияния американцев, прибалтов… Мы, тем не менее, продолжали выходить на видеосвязь, аргументировали нашу позицию. Неделю назад передали им ещё одну версию договора, которая учитывала их последующие комментарии. Вот неделю ждём. А Зеленский на пресс-конференции недавно сказал: «Мы [этих документов] не получали, это всё неправда».

А сегодня спикер Верховной Рады заявил, что Украина не откажется от законодательно закреплённого «стремления в НАТО». Хотя на всех переговорах, включая Стамбул, обсуждался нейтральный статус Украины.

О ПОСТАВКАХ ЗАПАДНОГО ВООРУЖЕНИЯ УКРАИНЕ

Куда это всё попадёт в тысячах и тысячах единиц? Прежний опыт показывает, что из слабо контролируемых подразделений, из националистических батальонов — это вооружение будет расползаться в те страны, откуда их поставляют. ПЗРК, «Джавелины» — их можно использовать для террористических атак.

Когда турки продали «Байрактары» на Украину, они использовали эти беспилотники для разведки, для бомбардировок, для нарушения Минских соглашений.

Конечно же, эти вооружения будут законной целью российских вооружённых сил, и склады, в том числе и на Западной Украине, не раз становились такой целью.