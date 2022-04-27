Моргенштерн с Диларой по-прежнему вместе: Друзья опровергли развод рэпера

На свадьбу в сентябре 2021 года Моргенштерн потратил примерно 10 млн рублей. Фото: СОЦСЕТИ

Всего семь месяцев продлилась семейная жизнь скандального рэпера Моргенштерна и его жены Дилары Зинатуллиной. Казалось бы, ничто не предвещало разрыва. Парочка последние месяцы жила на широкую ногу в Дубае в самых дорогих отелях. И вдруг: мы расстаемся.

О разводе сообщила Дилара на своем YouTube-канале. По словам девушки, разрыв произошел из-за банальной бытовухи. Мол, до штампа в паспорте кипели страсти, а после свадьбы начались рутина и скука.

- Мы просто ели, спали и играли в видеоигры на компьютере, - исповедалась перед фанатами 22-летняя супруга Моргенштерна. - Мы приняли решение, что эту историю пора заканчивать. После свадьбы наши отношения дали трещину, мы погрязли в рутине быта и повседневности. Поначалу это было прикольно, но потом повлекло за собой апатию... Очень плохо на всю ситуацию повлиял вынужденный переезд за границу. Это должно было нас сплотить, но получилось только хуже.

Напомним, в декабре парочка уехала на ПМЖ в Дубай. Накануне отъезда Моргенштерн заявил, что навсегда покидает Россию. Сейчас 24-летний рэпер намерен получить гражданство Израиля, поскольку, как он рассказывает, по материнской линии в нем течет еврейская кровь.

Миллионы делить не будут

Друзья уверяют: музыканту выгодно подогревать слухи о разрыве с женой. Фото: СОЦСЕТИ

После обращения Дилары к поклонникам под видео в комментариях отметился и Моргенштерн, который похвалил экс-возлюбленную, мол, молодец, все достойно сказала.

Парочка заверила фанатов, что никакого раздела имущества не будет, дескать, каждый остался при своем.

«Из этого брака я ничего материального не вынесла, хотя могла бы. Это не было целью, я сама достаточно зарабатываю!» - сообщила Дилара у себя в микроблоге.

Подписчики блогерши усомнились в ее искренности. Мол, а как же заработки в соцсетях, где за один рекламный пост жена Моргена до сих пор получает от миллиона рублей за публикацию? Напомнили девушке и о бизнесе, который Диларе помог открыть музыкант - студии маникюра возле здания МИДа на Садовом кольце.

Впрочем, как говорят друзья парочки, Моргенштерн никогда не был прижимистым, дарил жене дорогие украшения, брендовые наряды. Да и свадьба Алишера и Дилары прошла прошлой осенью с шиком-блеском: пошумели на теплоходе, среди приглашенных были Ксения Собчак и Анастасия Ивлеева. Праздник тогда обошелся рэперу примерно в 10 миллионов рублей.

Впрочем, знакомые музыканта не верят, что он расстался с Диларой. И говорят, что супруги до сих пор живут вместе. Например, после объявления о разрыве они вместе приезжали в гости к общим друзьям.

В Дубае зарабатывает 50 тысяч евро за 40 минут выступления

- Развод Моргенштерна - чистый пиар, - рассказал «КП» звездный промоутер Сергей Лавров. - Рэпер всегда был мастером эпатажа. Он любой нюанс повернет так, все только о нем и говорили. Про его свадьбу шумели из каждого утюга. И про развод тоже. А он на этой волне зарабатывает немалые деньги на корпоративах в Дубае. Почти каждый день у него там заказник. И гонорар немаленький - от 50 тысяч евро за 40 минут выступления. Чем больше про Моргена пишут, тем больше у него заказов на корпоративы. Он эту закономерность уловил, поэтому и делает такие вбросы в СМИ.

А музыкант Андрей Алексин (исполнитель хита «Ну что ж ты страшная такая?»), приятель Моргенштерна, и вовсе заявил, что парочка не расставалась. Алексин и Моргенштерн достаточно часто встречаются в Дубае на местных вечеринках, где гуляют русские олигархи.

- Ребята не ссорились. Будут жить и дальше вместе. Они классная пара. Дилара до сих пор не просто жена Моргена, она еще и его секретарь, они неразлучны. У них очень теплые отношения, никакого разлада между ними нет, - прояснил ситуацию в разговоре с «КП» Андрей Алексин.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Нашел у себя еврейские корни

Рэпера сфотографировали в Израиле, когда он заполнял документы на получение гражданства. Фото: СОЦСЕТИ

Моргенштерн (настоящее имя музыканта Алишер Валеев) пополнил ряды звезд, решивших обосноваться в Израиле. Из Дубая рэпер слетал в Тель-Авив: очевидцы сфотографировали артиста, когда он заполнял документы на получение израильского гражданства. На фото Алишер снят со спины, но его нетрудно узнать по фирменной прическе и многочисленным татуировкам.

Как сообщил Telegram-канал «Можем объяснить», Моргенштерн прошел процедуру репатриации.

«Еще живя в Москве, Моргенштерн участвовал в мероприятиях еврейской молодежной общины, - рассказал человек, передавший Telegram-каналу снимок рэпера. - Тогда это вызвало недоумение, но исполнитель объяснил, что у него есть еврейские корни со стороны матери».

Алишер Валеев родился в Уфе. Журналисты говорили про музыканта, что его мама - русская, а отец - башкир. Родители развелись, когда ему было 11 лет. Отец рэпера умер от цирроза печени из-за алкоголизма.