Россияне потеряли Сергея Светлакова и Гарика Мартиросяна

Новое телешоу Гарика Мартиросяна и Сергея Светлакова перенесли. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Известие о том, что концерт юмористического шоу "ПрожекторПерисХилтон" перенесли на осень, стало громом среди ясного неба для всех фанатов передачи. Взволнованные россияне пытаются выяснить причину случившегося. Ведь билеты раскуплены давно - шоу было намечено на конец апреля. Вести шоу должны были трое бессменных ведущих телепроекта - Гарик Мартиросян, Сергей Светлаков и Иван Ургант.

Шоу "ПрожекторПерисХилтон" неожиданно отменили. Известно, что его перенесли на ноябрь, но точная дата премьеры пока не озвучена. Светским репортерам удалось дозвониться до организаторов проекта.

"Вероятно, это могло произойти из-за отсутствия в стране главных артистов шоу. Одно мы знаем точно: вам не стоит переживать за ваши билеты! Мы уже перенесли данное мероприятие на новую дату, а ваши билеты остались действительными", - приводит слова организаторов Телеграм-канал "Звездач".

Иван Ургант давно вернулся из отпуска и находится в Москве, каждый день ходит на любимую работу. Что касается Сергея Светлакова и Гарика Мартиросяна, то россияне буквально потеряли ведущих "ПрожекторПерисХилтон". Шоумены давно не выходили на связь.

Последний раз Мартиросян объявлялся в марте. Тогда он опроверг информацию о том, что якобы заменит Урганта на Первом канале. Сплетники сообщали, что 48-летний юморист якобы получил предложение стать ведущим нового развлекательного проекта. Мол, оно заменит в эфире шоу «Вечерний Ургант». Упоминалось даже название передачи - «Круглосуточный Мартиросян». Данная информация оказалась уткой.

Что касается Светлакова, то о нем вообще ничего сейчас не известно.