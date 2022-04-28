Путину рассказали, на что пустили предназначавшийся Китаю лес-кругляк

Путин встретился с главой Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАС

Владимир Путин у себя в Кремле принял губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. Обычная рабочая встреча превратилась целое геополитическое обсуждение – ведь все перемены в отношениях с Китаем сразу отражаются на Дальнем Востоке.

С 1 января 2022 года запрещено вывозить в Китай необработанный лес-кругляк. С одной стороны, хорошо – добро не уходит за копейки соседям. С другой стороны, своих качественных лесопилок в Хабаровске не так и много. Чиновник рассказал, что власти придумали делать с вдруг образовавшимися залежами спиленных деревьев.

- Мы запускаем свой проект «Дом дальневосточника» – это про индивидуальное жилищное строительство из своего материала. Это как раз в развитие запрета на вывоз круглого леса. Сырьё есть, теперь мы стройку индивидуальных жилых домов, типовые проекты делаем, занимаемся этим флагманским направлением, - рассказал губернатор.

Строительство срубов пока сложно назвать глубокой переработкой. Китайцы из нашего дерева делали мебель и бытовые вещи, но с чего-то же нашим надо начинать. В конце концов, у людей появятся собственные деревянные дома.

- Мы взяли на себя ускоренные обязательства и удвоим ВРП (валовый региональный продукт – Ред.) по плану к 2026 году – до 1,7 триллиона рублей, - пообещал Дегтярев.

- То есть за пять лет в два раза? – усомнился президент.

Губернатор в ответ заверил, что все получится. Край делает ставку сразу на несколько крупных проектов:

+ Добыча меди около реки Амур.

+ Тихоокеанская железная дорога из Якутии.

+ Угольный порт Эльга в Охотском море.

+ Завод сжиженного газа на севере региона.

Под конец встречи Дегтярев рассказал о «самом главном»: «Самолет «Байкал» полетел!»

- Я знаю, - ответил Путин (кто бы сомневался в его осведомленности).- Первый в мире самолёт с аварийной парашютной системой. Очень хороший он: и на воду будет садиться, и на снег на лыжах, ну и на небольшую взлётно-посадочную полосу длиной 300 метров. Первая ближайшая задача – это двигатель российского производства. Это будет хорошая машина, рассчитанная для регионов, в том числе для Сибири и для Дальнего Востока, для местных авиалиний.

Губернатор рассказал, что «Байкалы» будут делать в Комсомольске-на-Амуре, там же, где и «Суперджеты».

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